El MUNAL se suma a la Noche de Museos con recorridos, talleres y una ofrenda para animales de compañía

El Museo Nacional de Arte abrirá sus puertas la noche del miércoles 28 de octubre con recorridos guiados, un micrófono abierto y una ofrenda colectiva inspirada en “El circo”, de Nahui Olin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo Nacional de Arte se sumará a la Noche de Museos el miércoles 28 de octubre con recorridos por sus exposiciones, un micrófono abierto dedicado a María Izquierdo y una ofrenda comunitaria para animales de compañía.

Las actividades se desarrollarán de 19:00 a 21:00 horas en Tacuba 8, Centro Histórico, con entrada libre y cupos limitados.

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La programación busca vincular las celebraciones de Día de Muertos con las colecciones y exposiciones del recinto.

El museo abrirá sus espacios nocturnos para acercar a los visitantes a la obra de Ángel Zárraga, las representaciones de la muerte en el arte mexicano y los vínculos afectivos con los animales que forman parte de la vida familiar.

La visita a Ángel Zárraga abrirá la programación nocturna

A las 19:00 horas comenzará una visita guiada por las salas temporales que albergan “Ángel Zárraga. Los ideales del arte”. El recorrido tendrá una capacidad máxima de 30 personas.

La exposición reúne alrededor de 80 obras provenientes de colecciones públicas y privadas. La selección propone una revisión de la trayectoria de Ángel Zárraga, pintor nacido en Durango que desarrolló una parte central de su formación y producción en Europa.

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El recorrido permite observar una obra que se apartó de las narrativas nacionalistas que dominaron parte del arte mexicano tras la Revolución. Zárraga construyó una pintura atravesada por el estudio del cuerpo, la espiritualidad, la tradición clásica y las búsquedas de las vanguardias.

La muestra está organizada en cinco apartados: “Entre la tradición y la vanguardia”, “La radicalidad cubista”, “El retorno al orden”, “El esplendor del cuerpo” y “Otro lenguaje mural”.

Cada núcleo presenta momentos distintos de una trayectoria que combinó referencias europeas, interés por la anatomía humana y preocupaciones religiosas. La visita nocturna ofrecerá una alternativa para conocer la exposición fuera del horario regular del museo.

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La exhibición permanecerá abierta hasta el 28 de marzo de 2027. El MUNAL abre habitualmente de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00.

A las 19:00 horas comenzará una visita guiada por las salas temporales que albergan “Ángel Zárraga. Los ideales del arte”. (Foto AP/Berenice Bautista)

El micrófono abierto abordará la obra de María Izquierdo

También a las 19:00 horas se realizará “María Izquierdo y el arte popular”, una actividad de micrófono abierto con poetas invitados y espacios destinados a personas que deseen participar.

La propuesta estará moderada por una curadora del museo. El cupo será de 30 asistentes y el registro de quienes quieran intervenir se hará en la sala.

La actividad toma como punto de partida la obra de María Izquierdo y su relación con expresiones populares. La programación plantea un encuentro entre las artes visuales, la poesía y las tradiciones que forman parte de la cultura mexicana.

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El cartel no precisa la duración de las participaciones ni el formato de las lecturas. Tampoco indica los nombres de los poetas invitados.

La jornada incluirá así un espacio de expresión oral dentro del museo. El público podrá asistir al encuentro o registrarse para formar parte de la actividad, de acuerdo con la disponibilidad de lugares.

María Izquierdo es una de las pintoras mexicanas más importantes de la historia de México. María Izquierdo, retrato. 1941. Colección Archivo Casasola - Fototeca Nacional, INAH.

La ofrenda comunitaria rendirá homenaje a los animales de compañía

La Ofrenda MUNAL estará inspirada en “El circo”, obra de Nahui Olin, y celebrará el vínculo que las personas han construido con sus animales de compañía a lo largo de la historia y el arte.

El montaje también recuperará la cosmovisión de los pueblos nahuas para rendir homenaje a los xoloitzcuintles, considerados guías de las personas fallecidas en su camino al Mictlán.

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Las y los visitantes podrán participar en la construcción colectiva de la ofrenda. El museo puso a disposición una plantilla para descargar, imprimir y decorar antes de llevarla al recinto e incorporarla al altar.

La instalación podrá visitarse del 28 de octubre al 1 de noviembre en el Patio de los Leones. El miércoles 28 de octubre estará abierta de 19:00 a 21:00, mientras que del 29 de octubre al 1 de noviembre podrá recorrerse de 10:00 a 18:00.

La propuesta busca recordar a los animales que dejaron una huella en la vida de sus familias y convertir ese recuerdo en parte de una ofrenda compartida.

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El recorrido Memento mori buscará símbolos de la muerte en la colección

A las 20:00 horas comenzará la visita guiada “Memento mori en las obras del Museo Nacional de Arte”. El punto de encuentro será el vestíbulo y el recorrido tendrá un cupo de 30 personas.

La propuesta se concentrará en obras de la colección permanente que permiten aproximarse a ideas, símbolos y representaciones vinculadas con la muerte. La visita se integrará a las celebraciones de la temporada sin abandonar el enfoque artístico del museo.

La expresión latina memento mori remite al recuerdo de la mortalidad. El recorrido plantea una lectura de las piezas desde ese concepto y desde la presencia de la muerte en la producción visual de diferentes periodos.

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El MUNAL ofrecerá un taller de papel picado durante la temporada de Día de Muertos

El Laboratorio de Arte del museo impartirá el taller “Recuerdos en papel. Los artistas del MUNAL”, dirigido a personas mayores de 18 años. La actividad invita a elaborar papel picado a partir de obras que forman parte de la colección permanente del recinto.

Las sesiones se realizarán los martes y jueves, de 12:00 a 15:00, sin registro previo. El donativo será de 20 pesos y el cupo estará limitado a 15 participantes por jornada.

La propuesta retoma una técnica tradicional asociada con las celebraciones de Día de Muertos. A través del recorte de papel de colores, los asistentes podrán crear composiciones inspiradas en las piezas exhibidas en las salas del museo.

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Taller de papel picado en el Museo Nacional de Arte MUNAL.

El MUNAL reúne arte virreinal, pintura moderna y actividades por Día de Muertos

El MUNAL conserva patrimonio artístico mexicano desde el periodo virreinal hasta el siglo XX. Entre sus exposiciones permanentes se encuentran “El arte mexicano del siglo XIX”, “Arte y visualidad en el México moderno” y “El arte virreinal en el Museo Nacional de Arte”.

El recinto también presenta “México: ruta y destino”, instalada en planta baja hasta el 14 de febrero de 2027. En el segundo piso se encuentra la muestra dedicada a Zárraga.

La colección del siglo XX, inaugurada el 10 de octubre, está organizada en cinco núcleos cronológicos. El recorrido incluye obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Rufino Tamayo, entre otros artistas.

La Noche de Museos permitirá recorrer el MUNAL desde distintas perspectivas: la revisión de una exposición temporal, el diálogo entre poesía y arte popular, el homenaje a los animales de compañía y la presencia de la muerte en las piezas de su acervo.

Las personas interesadas deberán llegar con anticipación debido a los límites de capacidad y consultar los canales oficiales del recinto.