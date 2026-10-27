Apple reemplazará los iPhone Duo defectuosos con daños en su pantalla interior

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Apple reemplazará los modelos de iPhone Duo defectuosos, después de que se conociera que algunas unidades han empezado a mostrar grietas en la pantalla interior al poco de empezar a usarse.

El primer plegable de Apple llegó al mercado oficialmente el viernes 23 de octubre y en los primeros días de uso, algunos usuarios empezaron a notar problemas con la pantalla interior, que empezó a mostrar grietas que recorren la bisagra, tanto en horizontal como en vertical.

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Apple es consciente de estos problemas y, aunque no ha especificado la posible causa, ha confirmado que las personas afectadas podrán solicitar un reemplazado.

"Somos conscientes de un problema que afecta a la pantalla interna de un pequeño número de unidades del iPhone Duo. Si experimenta algún problema con la pantalla de su iPhone Duo, debe ponerse en contacto con AppleCare para obtener un reemplazo", ha dicho la firma tecnológica en un comunicado enviado a Engadget.

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En el mismo comunicado también ha destacado que "la respuesta de los primeros usuarios al iPhone Duo ha sido increíblemente positiva" y que ya están viendo "resultados prometedores por parte de los desarrolladores, quienes están actualizando rápidamente sus aplicaciones para aprovechar su formato único".

La comunidad global de autorreparación iFixit, que ha tenido la oportunidad de analizar el dispositivo, cree que el problema se encuentra en la complejidad de la bisagra, ya que una parte de ella a veces no desciende correctamente. A esto se suma un cable en acordeón que pasa justo por ese punto y que queda cerca del borde la batería. La presión que se estaría concentrando en esa zona sería la razón del crujido que han escuchado algunos usuarios antes de que la pantalla se dañara.

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iPhone Duo se puso a la venta oficialmente el 23 de octubre, tras su presentación el pasado 9 de septiembre, con un precio que en España parte de los 2.339 euros.