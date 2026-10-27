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Ama Blitz se despide de El Komanche con una frase conmovedora: “Te recordaré bailando y riendo”

La creadora de contenido despidió con un emotivo mensaje a quien formó parte de su círculo cercano, mientras la comunidad de streamers enfrenta la pérdida

Ama Blitz - (Instagram)
Ama Blitz - (Instagram)
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La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche, ha provocado numerosas reacciones entre creadores de contenido y seguidores. Entre los mensajes de despedida destacó el de Ama Blitz, quien recurrió a su cuenta de Instagram para expresar el dolor que le causó la pérdida de su amigo. La publicación estuvo acompañada de fotografías y videos que evocan algunos de los momentos que compartieron, así como recuerdos de su círculo de amistades.

Komi, me duele mucho tu partida. Tienes y tendrás siempre un lugar muy importante en mi corazón”, escribió la streamer en una publicación cargada de afecto. Sus palabras reflejaron la cercanía que existía entre ambos y el impacto personal de una noticia que sacudió a quienes coincidieron con el creador salvadoreño dentro y fuera de las plataformas digitales.

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El mensaje de Ama Blitz también puso el foco en la faceta más personal de El Komanche, más allá de las transmisiones, las polémicas y su trayectoria en internet. Con una despedida íntima, la creadora recordó la amistad que los unía y dejó claro que el vínculo construido durante el tiempo compartido seguirá ocupando un lugar importante en su memoria.

“Siempre te recordaré con tu energía inigualable”: la despedida de Ama Blitz

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En su publicación, Ama Blitz eligió recordar a su amigo desde el cariño y la gratitud. “Gracias por tu amistad y por todos los momentos de alegría que me regalaste”, expresó, una frase con la que destacó el valor de las experiencias que vivieron juntos.

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La streamer también hizo referencia a los sueños que El Komanche logró cumplir durante su trayectoria. “Cumpliste muchos de tus sueños y me quedo con la dicha de haber compartido contigo parte de ese camino”, escribió. El mensaje evocó los años en los que el creador construyó una comunidad digital y estrechó lazos con otras figuras del entretenimiento en línea.

La despedida cerró con una imagen especialmente emotiva: “Siempre te recordaré con tu energía inigualable, bailando y riendo. Te quiero mucho Descansa en paz, te mando un abrazo y un beso hasta el cielo”. Con estas palabras, Ama Blitz se sumó a las muestras de afecto que surgieron tras conocerse el fallecimiento, sin entrar en especulaciones sobre las circunstancias del caso.

AuronPlay, Ibai, Rivers y Ari Gameplays, en el entorno digital de El Komanche

(Instagram)
(Instagram)

La trayectoria de El Komanche estuvo vinculada a una comunidad de streamers que convirtió las colaboraciones, los videojuegos y las transmisiones en parte central de su presencia pública.

En ese entorno también figuran nombres como AuronPlay, Ibai Llanos, Rivers, Ari Gameplays y Juan Guarnizo, creadores conocidos por su participación en el entretenimiento digital en español.

Ama Blitz formaba parte del círculo de amistades relacionado con Komanche, un contexto que ayuda a entender el tono personal de su despedida. Su publicación no se centró en su popularidad ni en los episodios controvertidos de los últimos meses, sino en la amistad, los recuerdos y la huella que dejó el creador en su vida.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre su fallecimiento

De qué habría muerto El Komanche, primeras versiones tras reporte de haber sido localizado sin vida (Instagram/@elkomanche)
De qué habría muerto El Komanche, primeras versiones tras reporte de haber sido localizado sin vida (Instagram/@elkomanche)

El Komanche fue localizado sin vida el domingo 25 de octubre de 2026 en una vivienda en Monterrey. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Fiscalía de Nuevo León, el caso quedó clasificado como “muerte a reserva de autopsia”, por lo que la causa definitiva debía establecerse mediante los procedimientos periciales correspondientes.

Las primeras actuaciones ministeriales señalaron que el cuerpo fue encontrado en el patio trasero del inmueble y que, durante la inspección inicial, no se observaron huellas de violencia. Sin embargo, esos datos no constituyen por sí solos una conclusión definitiva sobre lo ocurrido. La identificación oficial y las circunstancias del fallecimiento debían esclarecerse mediante las diligencias de las autoridades.

Tras difundirse la noticia, circularon en redes sociales distintas versiones relacionadas con la salud mental, las dificultades económicas y las controversias que marcaron los últimos meses del creador. No obstante, esas interpretaciones no deben presentarse como causas confirmadas de su muerte. En una publicación del 19 de octubre, seis días antes de que fuera encontrado, Gómez escribió en X: “Los días simplemente no mejoran”.

El mensaje adquirió mayor repercusión después de conocerse el fallecimiento, pero no permite establecer por sí mismo qué ocurrió. Mientras continúa el proceso para esclarecer los hechos, la despedida de Ama Blitz deja un testimonio personal de la relación que mantuvo con el streamer: “Te quiero mucho”. Una frase breve que, en medio de la incertidumbre, concentra el cariño con el que decidió recordarlo.

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