México

Línea 3 del Mexicable concluye trabajos de cimentación: así avanza la obra que conectará Naucalpan con Cuatro Caminos

El proyecto contempla 11 estaciones y prevé beneficiar a 700 mil habitantes de la zona alta de Naucalpan y facilitar la conexión con la Línea 2 del Metro CDMX

Avanza obras de la Línea 3 del Mexicable (FB/ Edoméx Informa)
Avanza obras de la Línea 3 del Mexicable (FB/ Edoméx Informa)
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El gobierno del Estado de México mantiene trabajos arduos para la construcción de la Línea 3 del Mexicable, esta ruta facilitará la movilidad para los habitantes de Naucalpan pues reducirá los tiempos de traslado hacia la zona de Cuatro Caminos, además, permitirá que los pasajeros tengan conexión con el servicio de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

En días recientes se dieron a conocer los más recientes avances de la obra, hasta el momento los trabajos relacionados con la cimentación han concluido, por lo que las maniobras se enfocan en el cableado.

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) informó que avanzarán con la siguiente fase del proyecto, la instalación del cableado permitirá supervisar en tiempo real las condiciones de operación de las cabinas, la velocidad y dirección del viento, y los sistemas de seguridad electromecánica. El proyecto contempla 11 estaciones y prevé beneficiar a 700 mil habitantes de la zona alta de Naucalpan.

El cable permitirá monitorear las cabinas y los sistemas de seguridad

Cabinas Mexicable Línea 3 Naucalpan avances Edomex
Cabinas Mexicable Línea 3 Naucalpan avances (Gob. Edomex)

Previamente, las autoridades informaron que la Línea 3 del Mexicable alcanzó un avance general de 74.71%: la cimentación concluyó al 100% y comenzó la instalación de 9,500 metros de cable de comunicación que interconectará las estaciones y postes del sistema.

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La conexión entre estaciones y postes dará seguimiento a los sensores instalados en cada uno de ellos, a la velocidad y dirección del viento, y a los equipos que sostienen la operación de las cabinas. Con ello, el sistema podrá detectar en tiempo real las condiciones de sus componentes durante el servicio.

Octavio Rojas, supervisor del sistema electromecánico, explicó que el tendido se divide en tres etapas: primero, el despliegue de un cable guía de 19 milímetros con apoyo de drones; después, la tracción del cable definitivo a cargo de especialistas provenientes de Italia; y, al final, el tensado e integración del sistema.

Las obras pendientes y la población que prevé beneficiar

Obreros con cascos trabajan junto a una cabina cubierta bajo la estructura metálica de una estación de teleférico
Varios trabajadores instalan componentes en una estación de la Línea 3 del Mexicable tras la conclusión de las obras de cimentación. (FB/ Edoméx Informa)

La construcción continúa con la colocación de bases, contratrabes y columnas, la edificación de escaleras y la infraestructura electromecánica. También comenzó el montaje del primero de los dos elevadores proyectados.

Bruno Barragán, residente de obra, señaló que el proyecto tendrá un efecto en la seguridad y la eficiencia de la movilidad. El cable de comunicación será el vínculo permanente entre las estaciones y los postes, y garantizará la supervisión continua de todos los sistemas de operación de la línea.

La línea del Mexicable tendrá seis estaciones y dos ramales en Naucalpan

El secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, supervisó los trabajos este 5 de agosto y señaló que la obra civil entra en su última etapa de ejecución. El funcionario sostuvo que el proyecto busca ofrecer traslados seguros, rápidos, eficientes y sostenibles en esta zona del Valle de México.

La nueva ruta contará con una troncal de seis estaciones entre el Metro Cuatro Caminos y La Tolva, además de 278 cabinas para el traslado de pasajeros. También incluirá dos derivaciones: una hacia la colonia Lomas del Cadete y otra con destino a Izcalli Chamapa.

La ampliación del trazado busca extender la cobertura del servicio dentro de Naucalpan. De la Rosa García indicó que el proyecto beneficiará a más de 700 mil habitantes de colonias como Lázaro Cárdenas, San Antonio Zomeyucan, El Molinito, El Capulín Soledad, San José de los Leones, Mártires del Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete e Izcalli Chamapa.

Para los pasajeros, la estimación es reducir hasta 30 minutos los recorridos de extremo a extremo. La conexión con Cuatro Caminos permitirá enlazar el transporte por cable con la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la CDMX.

Estaciones de la Línea 3 del Mexicable

  • Mexipuerto Cuatro Caminos
  • Alce Blanco
  • Lázaro Cárdenas
  • El Molinito
  • San Antonio Zomeyucan
  • Centenario
  • La Tolva
  • Parque La Hormiga
  • Izcalli Chamapa
  • Benito Juárez
  • Lomas del Cadete

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