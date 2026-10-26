El truco para lavar los trapos de cocina y quitarles el olor persistente

Causas de los malos olores en los trapos de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los trapos de cocina con mal olor deben lavarse con detergente y agua caliente, secarse por completo y cambiarse con frecuencia para evitar que la humedad y los restos de comida alimenten bacterias y hongos.

La medida sirve para cualquier hogar, sobre todo cuando el paño se usa a diario en manos, vajilla o encimeras, porque el olor persistente puede indicar acumulación de materia orgánica y microorganismos.

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El truco más eficaz no consiste en un producto único: combina un ciclo de lavado a alta temperatura, bicarbonato para reforzar la eliminación de olores, vinagre en el aclarado y secado total. Si el trapo estuvo en contacto con carne, pescado o huevo crudo, debe lavarse de inmediato o sustituirse por papel de cocina de un solo uso.

La AESAN recomienda ciclos de hasta 60 °C para los paños de cocina

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja lavar los paños de cocina con frecuencia y utilizar programas de 60 °C o más, siempre que la etiqueta del tejido lo permita.

La temperatura alta facilita la eliminación de grasa y restos de suciedad que quedan atrapados entre las fibras. También reduce la presencia de bacterias que pueden pasar de las manos o las superficies a los utensilios de cocina.

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La recomendación no implica usar el mismo ciclo para toda la ropa del hogar. Los paños deberían lavarse por separado o junto con otros elementos de limpieza, sin mezclarlos con prendas personales, sábanas o toallas de baño.

La separación de las coladas busca limitar la transferencia de microorganismos procedentes de la cocina. Un paño utilizado para limpiar una encimera no debe compartir lavado con ropa que estará en contacto directo con la piel.

La AESAN también plantea una rotación frecuente. Tener varios paños disponibles permite retirar el que está húmedo o sucio sin esperar a que el olor se vuelva difícil de eliminar.

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja lavar los paños de cocina con frecuencia y utilizar programas de 60 °C o más, siempre que la etiqueta del tejido lo permita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de Charles P. Gerba halló coliformes en el 89% de las muestras

Un estudio publicado en la revista Food Protection Trends, realizado por Charles P. Gerba y otros investigadores, analizó 82 trapos de cocina recogidos en hogares de cinco ciudades de Estados Unidos y Canadá.

La investigación detectó coliformes en el 89% de los paños examinados. También encontró Escherichia coli en el 25,6% de las muestras.

Los investigadores estudiaron textiles utilizados para secar manos, vajilla y superficies. El resultado mostró que estos paños pueden actuar como vehículos de contaminación cruzada dentro de la cocina.

La presencia de E. coli se relacionó con una menor frecuencia de lavado. Ese hallazgo refuerza la idea de que un paño aparentemente limpio puede acumular microorganismos si permanece varios días en uso.

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El estudio también observó que un lavado convencional con detergente y un secado incompleto no siempre bastan para controlar el problema. Cuando el tejido conserva humedad, la población bacteriana puede recuperarse con rapidez.

El USDA aconseja reemplazar el paño cuando se ensucia

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) considera que las toallas de cocina pueden favorecer la contaminación cruzada de alimentos. El riesgo aumenta cuando un mismo textil se utiliza para varias tareas sin lavado intermedio.

El organismo recomienda mantener varios paños limpios a mano. De este modo, el que se ensucia puede retirarse y enviarse al lavado sin que deba seguir utilizándose por falta de reemplazo.

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Cuando se emplean trapos para limpiar superficies en contacto con carne, aves, pescado o huevos crudos, el USDA aconseja lavarlos frecuentemente en el ciclo caliente de la lavadora.

Para esas tareas de mayor riesgo, también puede usarse papel de cocina desechable. El papel se elimina después de un único uso y reduce la posibilidad de trasladar bacterias a otra superficie.

La diferencia entre un paño para secar platos y otro destinado a limpiar derrames resulta relevante. Separar funciones limita la mezcla de residuos y hace más sencillo definir qué textiles necesitan un lavado intensivo.

La diferencia entre un paño para secar platos y otro destinado a limpiar derrames resulta relevante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CDC distingue entre limpiar y desinfectar los textiles

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) diferencian la limpieza de la desinfección. Limpiar con agua y jabón elimina suciedad y una parte importante de los gérmenes.

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La desinfección tiene otro objetivo: reducir o destruir microorganismos mediante productos registrados para esa función. No todos los remedios domésticos cumplen ese papel.

En la cocina, el CDC aconseja evitar que los gérmenes permanezcan en los paños utilizados para limpiar. Por esa razón, los textiles reutilizables deben lavarse con agua caliente antes de volver a entrar en servicio.

La lejía o los productos con hipoclorito sódico pueden utilizarse cuando el paño estuvo expuesto a una suciedad de mayor riesgo. Deben aplicarse según las indicaciones del fabricante y respetando las precauciones de seguridad.

La lejía nunca debe mezclarse con vinagre, amoníaco ni otros limpiadores. Estas combinaciones pueden generar gases peligrosos o reducir la eficacia del tratamiento.

Hogarmania propone bicarbonato en el lavado y vinagre en el aclarado

Hogarmania recomienda usar detergente como base de la limpieza y sumar bicarbonato o percarbonato sódico cuando el trapo conserva manchas de grasa o un olor fuerte.

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El bicarbonato puede ayudar a neutralizar los compuestos que provocan olor y a desprender suciedad acumulada. Debe entenderse como un complemento del lavado, no como un reemplazo del detergente o del agua caliente.

El vinagre blanco puede reservarse para el aclarado. Este producto ayuda a eliminar restos de detergente y puede mejorar la sensación de suavidad sin recubrir las fibras.

La secuencia tiene importancia. Si se mezclan vinagre y bicarbonato al mismo tiempo, ambos reaccionan y pierden parte de sus propiedades individuales.

La mezcla puede generar efervescencia, pero no equivale a una desinfección. Para obtener el mayor rendimiento contra el olor, conviene usar primero bicarbonato en el prelavado o el lavado y dejar el vinagre para el enjuague.

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Hogarmania desaconseja el suavizante en los paños de cocina. Estos productos pueden formar una película sobre las fibras, reducir su capacidad de absorción y dificultar que el tejido se seque con rapidez.

Recomendaciones de Hogarmania para el lavado correcto de paños de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hervido es un recurso para grasa antigua y olor incrustado

Cuando un trapo mantiene el olor después de varios lavados o presenta grasa adherida, el hervido puede funcionar como un tratamiento intensivo. No debería ser la solución habitual para el mantenimiento diario.

Hogarmania plantea colocar los paños en una olla con agua y añadir vinagre blanco junto con bicarbonato o jabón para platos. El procedimiento se reserva para textiles que no recuperan su estado normal con la lavadora.

Los trapos pueden hervirse a fuego lento durante 15 o 20 minutos. Después, deben enfriarse, enjuagarse y tenderse extendidos hasta que estén secos.

La temperatura elevada ayuda a desprender residuos de grasa y puede reducir de manera considerable la carga microbiana. Aun así, el método exige atención para evitar quemaduras, derrames o daños en las fibras.

El hervor tampoco elimina la necesidad de cambiar los paños de forma regular. Si el tejido está muy gastado, conserva manchas persistentes o sigue oliendo mal tras un lavado profundo, la opción más prudente es reemplazarlo.

Cuando un trapo mantiene el olor después de varios lavados o presenta grasa adherida, el hervido puede funcionar como un tratamiento intensivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

NHS Inform advierte que la humedad permite el crecimiento de bacterias

El portal sanitario NHS Inform señala que los paños sucios y húmedos ofrecen condiciones favorables para la multiplicación de bacterias. Por eso, el secado no debe considerarse un paso secundario.

Tras cada uso, el trapo debe quedar extendido en un sitio ventilado. Dejarlo arrugado sobre el fregadero o guardarlo húmedo en un cajón acelera la reaparición del olor.

El sol puede favorecer un secado más rápido. La exposición al aire libre también evita que la humedad residual permanezca atrapada entre las fibras.

El Gobierno del Reino Unido coincide en que estos elementos deben lavarse con regularidad y secarse antes de reutilizarlos. La rutina es más efectiva cuando se aplica antes de que el olor se vuelva intenso.

El método completo, entonces, requiere cuatro hábitos: usar paños para funciones diferenciadas, retirarlos cuando se ensucian, lavarlos con detergente y agua caliente y tenderlos hasta que pierdan toda la humedad. El bicarbonato y el vinagre pueden reforzar el resultado, pero la prevención depende de no mantener un trapo húmedo en uso durante días.