El partido Somos acusa que “Ley Antimemes” fue avalada por temor de Morena a perder elecciones en 2027 y 2030. (Foto: Somos)

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La “Ley Antimemes” sigue generando debate luego de que fuera aprobada en el Congreso de la Unión y ya registre avance en por lo menos 20 parlamentos locales. Mientras el partido Somos sostiene que la reforma puede convertirse en una herramienta para limitar la crítica y la sátira política, desde el Gobierno federal se afirma que el objetivo de los cambios es combatir fraudes cometidos mediante inteligencia artificial y el uso indebido de la imagen institucional.

Somos vincula la reforma con las elecciones de 2027 y 2030

Somos sostiene que detrás del impulso a la llamada “Ley Antimemes” existe una preocupación del oficialismo por el impacto que las opiniones y críticas ciudadanas puedan tener en las urnas durante los próximos procesos electorales.

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En su posicionamiento, el partido plantea que el temor estaría relacionado con una eventual pérdida de la mayoría constitucional en 2027 y, posteriormente, con la disputa por la Presidencia de la República en 2030.

La acusación forma parte de la interpretación política de SOMOS sobre la reforma. El partido afirma que Morena y sus aliados pretenden reducir los espacios desde los cuales la ciudadanía puede cuestionar al poder, particularmente en redes sociales, donde los memes, caricaturas, imágenes modificadas y contenidos satíricos se han convertido en herramientas habituales de participación política.

Senado aprobó la ley antimemes. EFE/ Mario Guzmán

Somos también relacionó esta discusión con otros cambios impulsados por el oficialismo, entre ellos:

La llamada supremacía constitucional .

Las modificaciones al derecho de amparo .

La desaparición o transformación de organismos constitucionales autónomos.

Las disposiciones relacionadas con la intervención extranjera en procesos electorales.

Desde la perspectiva del partido, este conjunto de decisiones forma parte de un proceso que podría reducir los contrapesos institucionales y limitar las expresiones de desacuerdo.

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El partido advierte sobre el uso de la ley contra memes y sátira

Para Somos, el problema central no está en proteger los derechos de autor o la identidad gráfica de las instituciones públicas, sino en que una legislación con facultades que considera ambiguas pueda utilizarse para inhibir expresiones críticas.

El partido defiende que los memes, las caricaturas y las imágenes modificadas pueden constituir formas contemporáneas de expresión política y social. Bajo ese argumento, considera que la protección de elementos institucionales no debería utilizarse para perseguir contenidos satíricos o críticas dirigidas contra funcionarios y autoridades.

Su advertencia se concentra en los posibles efectos de una norma que, según su interpretación, podría generar temor entre periodistas, medios, organizaciones civiles y ciudadanos.

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Somos plantea que la censura no necesariamente tendría que presentarse mediante una prohibición directa, sino también a través de mecanismos como sanciones, amenazas o procedimientos administrativos que terminen desalentando determinadas expresiones.

El partido resume su postura en una defensa de la libertad de expresión y sostiene que, en una democracia, las autoridades deben responder a las críticas y al disenso, en lugar de buscar mecanismos para impedirlos.

Sheinbaum asegura que la Ley Antimemes solo va en contra del fraude

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó en qué consiste la iniciativa a la que se le bautizó como "Ley Antimemes"

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la reforma tenga como propósito sancionar memes o sátira política. Durante su conferencia matutina del 1 de octubre, explicó que los cambios al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial están dirigidos contra fraudes realizados mediante inteligencia artificial y el uso de elementos que permitan aparentar que una comunicación proviene de una institución pública.

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La mandataria puso como ejemplo videos o audios creados con inteligencia artificial en los que se clone su voz o imagen para inducir a las personas a entregar dinero o invertir en supuestas cuentas gubernamentales.

La explicación oficial establece una diferencia entre una pieza satírica y un contenido creado para engañar con una finalidad ilícita: de acuerdo con Sheinbaum, la reforma no contempla sanciones por hacer memes, sátira política u ofensas personales, sino por utilizar la identidad institucional para cometer un fraude.