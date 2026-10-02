México

El partido Somos acusa que “Ley Antimemes” fue avalada por temor de Morena a perder elecciones en 2027 y 2030

El partido rosa reprochó el uso de la mayoría calificada que tiene el oficialismo en el Congreso de la Unión

El partido Somos acusa que “Ley Antimemes” fue avalada por temor de Morena a perder elecciones en 2027 y 2030. (Foto: Somos)
El partido Somos acusa que “Ley Antimemes” fue avalada por temor de Morena a perder elecciones en 2027 y 2030. (Foto: Somos)
Guardar

La “Ley Antimemes” sigue generando debate luego de que fuera aprobada en el Congreso de la Unión y ya registre avance en por lo menos 20 parlamentos locales. Mientras el partido Somos sostiene que la reforma puede convertirse en una herramienta para limitar la crítica y la sátira política, desde el Gobierno federal se afirma que el objetivo de los cambios es combatir fraudes cometidos mediante inteligencia artificial y el uso indebido de la imagen institucional.

Somos vincula la reforma con las elecciones de 2027 y 2030

Somos sostiene que detrás del impulso a la llamada “Ley Antimemes” existe una preocupación del oficialismo por el impacto que las opiniones y críticas ciudadanas puedan tener en las urnas durante los próximos procesos electorales.

PUBLICIDAD

En su posicionamiento, el partido plantea que el temor estaría relacionado con una eventual pérdida de la mayoría constitucional en 2027 y, posteriormente, con la disputa por la Presidencia de la República en 2030.

La acusación forma parte de la interpretación política de SOMOS sobre la reforma. El partido afirma que Morena y sus aliados pretenden reducir los espacios desde los cuales la ciudadanía puede cuestionar al poder, particularmente en redes sociales, donde los memes, caricaturas, imágenes modificadas y contenidos satíricos se han convertido en herramientas habituales de participación política.

Senado aprobó la ley antimemes. EFE/ Mario Guzmán
Senado aprobó la ley antimemes. EFE/ Mario Guzmán

Somos también relacionó esta discusión con otros cambios impulsados por el oficialismo, entre ellos:

  • La llamada supremacía constitucional.
  • Las modificaciones al derecho de amparo.
  • La desaparición o transformación de organismos constitucionales autónomos.
  • Las disposiciones relacionadas con la intervención extranjera en procesos electorales.

Desde la perspectiva del partido, este conjunto de decisiones forma parte de un proceso que podría reducir los contrapesos institucionales y limitar las expresiones de desacuerdo.

PUBLICIDAD

El partido advierte sobre el uso de la ley contra memes y sátira

Para Somos, el problema central no está en proteger los derechos de autor o la identidad gráfica de las instituciones públicas, sino en que una legislación con facultades que considera ambiguas pueda utilizarse para inhibir expresiones críticas.

El partido defiende que los memes, las caricaturas y las imágenes modificadas pueden constituir formas contemporáneas de expresión política y social. Bajo ese argumento, considera que la protección de elementos institucionales no debería utilizarse para perseguir contenidos satíricos o críticas dirigidas contra funcionarios y autoridades.

Su advertencia se concentra en los posibles efectos de una norma que, según su interpretación, podría generar temor entre periodistas, medios, organizaciones civiles y ciudadanos.

Somos plantea que la censura no necesariamente tendría que presentarse mediante una prohibición directa, sino también a través de mecanismos como sanciones, amenazas o procedimientos administrativos que terminen desalentando determinadas expresiones.

El partido resume su postura en una defensa de la libertad de expresión y sostiene que, en una democracia, las autoridades deben responder a las críticas y al disenso, en lugar de buscar mecanismos para impedirlos.

Sheinbaum asegura que la Ley Antimemes solo va en contra del fraude

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó en qué consiste la iniciativa a la que se le bautizó como "Ley Antimemes"

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la reforma tenga como propósito sancionar memes o sátira política. Durante su conferencia matutina del 1 de octubre, explicó que los cambios al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial están dirigidos contra fraudes realizados mediante inteligencia artificial y el uso de elementos que permitan aparentar que una comunicación proviene de una institución pública.

La mandataria puso como ejemplo videos o audios creados con inteligencia artificial en los que se clone su voz o imagen para inducir a las personas a entregar dinero o invertir en supuestas cuentas gubernamentales.

La explicación oficial establece una diferencia entre una pieza satírica y un contenido creado para engañar con una finalidad ilícita: de acuerdo con Sheinbaum, la reforma no contempla sanciones por hacer memes, sátira política u ofensas personales, sino por utilizar la identidad institucional para cometer un fraude.

Temas Relacionados

SomosLey AntimemesClaudia SheinbaumCensura20272030ElecciónMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Manifestación en el IMSS termina con portazo: policías de la CDMX protegen la sede del sindicato

Tras horas de protesta y bloqueos, un grupo de manifestantes ingresó al inmueble del SNTSS para exigir atención a sus demandas laborales y sindicales

Manifestación en el IMSS termina con portazo: policías de la CDMX protegen la sede del sindicato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Las autoridades capitalinas realizaron tres cateos y dos detenciones en flagrancia; los arrestados estarían relacionados con una célula dedicada a la distribución de narcóticos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave

Una alerta vecinal permitió que las autoridades federales incautaran varias unidades con blindaje pesado, armamento y cartuchos almacenados

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave

Mario Bezares está asustado por Gala Montes: planea buscarla porque la considera como su hija

La actriz fue cercana a él durante la realización de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México

Mario Bezares está asustado por Gala Montes: planea buscarla porque la considera como su hija

Iron Maiden en CDMX: conoce el setlist que tocaría el viernes 2 de octubre en el Estadio GNP

Descubre cómo llegar al Estadio GNP y qué objetos están prohibidos para ingresar al concierto de Iron Maiden dentro del Run For Your Lives World Tour

Iron Maiden en CDMX: conoce el setlist que tocaría el viernes 2 de octubre en el Estadio GNP
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave

Capturan en Taxco a presunto miembro de La Familia Michoacana con droga y moto robada

Cae “La Princess” y dos hombres más por el asesinato de “El Chino Yep”, coordinador del Partido PAZ en Veracruz

Capturan a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana en Milpa Alta: lo identifican como operador ligado a "El Seven"

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares está asustado por Gala Montes: planea buscarla porque la considera como su hija

Mario Bezares está asustado por Gala Montes: planea buscarla porque la considera como su hija

Iron Maiden en CDMX: conoce el setlist que tocaría el viernes 2 de octubre en el Estadio GNP

Estación espacial: dónde y cuándo ir a la experiencia con trajes de astronautas y herramientas reales de la NASA

Gala Montes busca orden de restricción contra su mamá por acoso y despojo

Reportan hospitalización de Lucha Villa por problemas pulmonares a semanas de cumplir 90 años

DEPORTES

Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider

Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider

Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana para recibir homenaje previo al duelo contra Chile

Polémica en la NFL no frena a los mariachis: defienden el traje de charro como símbolo mexicano

Disclosure cerrará el GP de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Canelo Álvarez y Checo Pérez tomarán el control del fin de semana de Día de Muertos en Arabia Saudita y México