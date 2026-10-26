Contratos, choferes fantasma y fiestas: los señalamientos detrás de la renuncia de Guadalupe Taddei al INE

Guadalupe Taddei Zavala camina en sentido opuesto a una urna electoral abierta y a varios legajos de contratos mercantiles apilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Guadalupe Taddei Zavala renunció este domingo 26 de octubre a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), después de meses de escándalos que expusieron una red de contratos, choferes fantasma y relaciones personales con proveedores del organismo. La salida ocurre con el Proceso Electoral Federal 2026-2027 ya en marcha, iniciado el pasado 10 de septiembre.

Apenas el pasado 24 de octubre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había confirmado que investigaba irregularidades en contratos del INE por 514 millones de pesos, otorgados a empresas del proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Entre los hallazgos destaca que Corporativo Zeg, pese a tener registrados apenas cinco empleados, obtuvo contratos por 184 millones de pesos y transfirió 167 millones a otras cuatro compañías en lo que la ASF describió como una triangulación de fondos.

PUBLICIDAD

El origen está en Sonora, donde Taddei presidió el instituto electoral entre 2014 y 2021

Consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro

El entramado de contratos no nació en el INE. Se remonta a la etapa en la que Taddei encabezó el Instituto Electoral de Sonora, cuando ese organismo adjudicó a Cajas Graf un contrato por 46 millones 879 mil pesos. Cajas Graf es apoderada por José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco.

Ese mismo año, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, entonces presidido por Claudia Arlett Espino, asignó a Cajas Graf otro contrato por 33 millones 881 mil 653 pesos, tras una licitación en la que solo participaron dos empresas del mismo grupo corporativo. Arlett Espino llegaría después al INE como secretaria ejecutiva de Taddei, cargo que ocupó hasta el pasado 9 de septiembre, cuando presentó su renuncia.

PUBLICIDAD

Un tercer antecedente estatal involucra a Iliana Araceli Hernández Gómez, quien en 2024, como secretaria ejecutiva del instituto electoral de Oaxaca, asignó 32 millones 426 mil pesos a Corporativo Zeg, empresa hermana de Cajas Graf. Taddei la incorporó después a la Unidad Técnica de Igualdad de Género del INE.

A ese patrón se suma un contrato ajeno al circuito electoral: en 2022, cuando Taddei presidía el Instituto Sonorense de Transparencia, el organismo firmó un arrendamiento anual por 1 millón 231 mil pesos con Inmobiliaria Alta Sierra, empresa vinculada a la familia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. La senadora panista Lilly Téllez exigió en 2025 la comparecencia de Taddei por ese contrato, solicitud que la bancada de Morena archivó en el Senado.

PUBLICIDAD

El patrón de nepotismo no se limitó a los proveedores. En 2025, Luis Rogelio Piñeda Taddei, otro de los hijos de la consejera, pasó de la Consejería Jurídica de Sonora a la Secretaría Particular del propio Durazo.

De proveedor a administrar el INE

Días antes Guadalupe Taddei dijo que no pensaba dejar su cargo en el INE. Crédito: INE

Ya en el INE, Taddei nombró director de Administración a Jesús Octavio García González, quien hasta entonces había sido representante legal de Cajas Graf y de Corporativo Zeg. El nombramiento fue denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC) y García González dejó el cargo en abril de 2026.

Bajo la gestión de Taddei, el INE declaró además desierta en 2025 una licitación en la que Cajas Graf y la empresa TOL presentaron propuestas con incumplimientos técnicos. Poco después, el instituto les adjudicó de forma directa un contrato por alrededor de 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial.

PUBLICIDAD

A ese expediente se añade el reportaje de El Universal publicado en septiembre de 2026, que documentó el pago de 6 millones 279 mil pesos por honorarios a ocho trabajadores del INE entre 2023 y 2025, cuyos servicios no pudieron acreditarse documentalmente ante el OIC.

Dos choferes con sueldos de funcionario y un vínculo empresarial oculto

Fotografía de archivo de la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, durante un acto protocolario en Ciudad de México de México (México). EFE/ Mario Guzmán

El periódico Reforma documentó el 19 de octubre que Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de la consejera con un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales, poseía desde junio de 2023 un poder legal para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg. Navarrete omitió ese dato en su declaración patrimonial de junio de 2026.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, trabajadores del instituto dijeron a ese medio que no conocían a Navarrete ni lo veían presentarse en las oficinas. El 21 de octubre, el mismo diario reveló un segundo caso: Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador de Taddei desde su paso por Sonora, figura en nómina como “líder de proyecto” con un ingreso de 69 mil 890 pesos mensuales, aunque realiza funciones de conductor y, según fuentes citadas por ese periódico, también le prepara alimentos a la funcionaria.

Taddei reconoció públicamente a Bustamante, aunque prefirió referirse a él como “asistente personalizado”. Sobre Navarrete, la consejera presidenta aceptó que trabajó en el instituto, aunque la relación con Corporativo Zeg quedó sin una explicación pública detallada.

PUBLICIDAD

Entre finales de 2025 y abril de 2026, Taddei se trasladó además en una camioneta BMW X5 blindada, con valor superior a los 2 millones de pesos, que no pertenecía a la flota oficial del INE y que no estaba dada de alta en el Registro Público Vehicular. La funcionaria explicó que la unidad era prestada, sin precisar quién se la facilitó.

Las fiestas con el contratista y el video de la suite en París

Las grabaciones difundidas en el noticiero de Carlos Loret de Mola muestran a Jorge Francisco Piñeda Taddei acompañado por Hernández Casillas en un hotel de lujo de París. (Captura de pantalla: YouTube)

El 22 de octubre, Reforma publicó imágenes de Taddei conviviendo con Hernández Casillas, quien participó en la organización del cumpleaños de la consejera en 2025 y organizó también un brindis en diciembre pasado por la adjudicación del contrato para producir la credencial de elector, valuado en mil 173 millones de pesos a favor de la empresa Cosmocolor. Entre los asistentes a ese festejo, el diario identificó a Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios del INE, y a Enma Patricia García, directora de Recursos Financieros.

PUBLICIDAD

Dos días después, Latinus difundió un video de Hernández Casillas junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera, en una suite de hotel en París cuya tarifa, de acuerdo con el medio, asciende a 200 mil pesos por noche. “París a tus pies, chamaquito”, le dice el empresario al joven en la grabación.

El 23 de octubre, El Universal documentó un vínculo adicional: Itzel Sandino Piña Soria, hija de Lourdes Piña Soria del Valle —quien se presenta como asesora y “mano derecha” de Taddei—, administra Promotora de Noticias Exactas, proveedora del INE desde este año. Gilberto Solís Mendívil, comisario de esa empresa, obtuvo a finales de 2025 un contrato superior a un millón de pesos como persona física para producir una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial.

PUBLICIDAD

La ASF abre investigación de oficio y el INE remueve directivos sin dar nombres

Comunicado de la ASF sobre la investigación de oficio contra el INE. Crédito: X - @ASF_Mexico

El mismo 23 de octubre, la ASF anunció el inicio de una investigación de oficio por presunto uso indebido de recursos públicos, con indicios de conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

La revisión abarca al INE, a los organismos públicos locales electorales y a las empresas y servidores públicos relacionados con los contratos señalados.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado previamente las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, y la Comisión Federal de Competencia Económica abrió en mayo de 2024 un expediente contra Zeg por presuntas prácticas monopólicas.

Un día antes de que se conociera el anuncio de la renuncia, el instituto informó que removió a directivos de áreas ejecutivas y administrativas de alta responsabilidad, sin revelar sus identidades. El INE indicó que colaborará con la ASF y que remitió los expedientes a su Órgano Interno de Control, el cual ya había denunciado previamente la entrega de documentos alterados durante auditorías del primer semestre de 2026.

De aferrarse al cargo a su renuncia

Documento borrado del INE.

Hasta el fin de semana anterior a su salida, Taddei había descartado cualquier posibilidad de dejar el INE. El 23 de octubre, ante la demanda pública del PRI y del partido Somos para que dimitiera, respondió con firmeza: “No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques; tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”.

Ese mismo día defendió la continuidad del instituto pese a la crisis. “El INE está de pie, está trabajando y está fuerte y así llegará a las elecciones, cumpliendo su deber con México”, declaró.

Un día después, el 24 de octubre, Taddei sostuvo una reunión virtual con los consejeros electorales, a la que —según La Jornada— no se presentó en un primer encuentro dedicado a la selección de consejeros de los organismos públicos locales electorales. Solo después habló con ellos por separado y fue categórica: “No me voy, me mantengo firme en el Instituto.”

De acuerdo con Latinus, en ese mismo encuentro calificó la crisis como “un asunto político” y dijo sentirse “tranquila” en espera de los resultados de la investigación de la ASF. Argumentó, además, que permanecer en el cargo era una forma de proteger a la institución electoral.

El 25 de octubre, un día antes de anunciar su dimisión, insistió en que los señalamientos en su contra respondían a un “golpeteo político” y volvió a negar tener empresas favoritas dentro de los procesos de contratación del instituto.

El cambio de postura ocurrió apenas horas después de que la ASF confirmara, el 24 de octubre, irregularidades por 514 millones de pesos en contratos del INE, y de que legisladores de Morena plantearan la posibilidad de impulsar un juicio político en su contra.

Para el domingo 25 de octubre por la tarde, el instituto difundió el comunicado donde Taddei anunciaba su renuncia, documento que fue retirado y republicado sin explicación horas después.

En su mensaje de renuncia, Taddei sostuvo que la decisión llegó tras una “profunda reflexión” y que la protección del instituto debe estar por encima de cualquier interés personal. La consejera presidenta formalizará su dimisión este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, instancia que deberá designar a quien ocupe la presidencia de manera provisional mientras se define al sustituto definitivo, en un proceso que, según el diputado Ricardo Monreal, tomará entre cuatro y cinco semanas.