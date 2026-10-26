México

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy domingo 25 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
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“Si sube la gasolina, sube todo”, es la frase popular que expresa la incidencia de los costos de los combustibles en la vida cotidiana de la población, independientemente de tener vehículo propio.

Los automovilistas, quienes diariamente atraviesan el tráfico de la Ciudad de México para llegar a sus trabajos o cumplen su jornada al volante, son quienes más atención prestan al valor de los combustibles.

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Por ello, resulta esencial consultar las tarifas vigentes para anticipar cualquier ajuste.

La Comisión Nacional de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor publican de forma regular los precios actualizados de la gasolina y el diésel en las distintas entidades del país.

El precio de la gasolina por litro en la Ciudad de México

La gasolina magna se encuentra en un promedio de 23.824 pesos por litro.

Finalmente, el diésel está en un promedio de 26.975 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium, se vende en un promedio de 28.745 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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