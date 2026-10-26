Bloqueos de transportistas hoy lunes 26 de octubre: lista de carreteras afectadas por paro nacional

Transportistas de carga iniciarán un paro nacional indefinido este lunes 26 de octubre, con bloqueos parciales y concentraciones en varios estados del país, a partir de las 6:00 y las 8:00 horas, según las convocatorias y comunicados oficiales difundidos por organizaciones y gobiernos estatales.
La movilización fue convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), junto con la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).
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El gremio reclama seguridad en carreteras, regulación de tarifas de grúas y corralones, y cambios en la Ley de Ingresos 2027.
La Asociación Nacional Transportista (ANTAC), encabezada por David Estévez Gamboa, retiró su respaldo a la movilización por falta de objetivos definidos.
La Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Rosa Icela Rodríguez, informó que la mayoría de las organizaciones aceptó dialogar, aunque la dirigencia de Canacar mantuvo la convocatoria.
A continuación, el listado de carreteras y puntos de movilización por estar que podrían tener afectaciones a lo largo del día.
Baja California
- Carretera al Aeropuerto, esquina con Calle Novena
- Calzada Abelardo L. Rodríguez
- Avenida Cristóbal Colón
- Calzada Manuel Gómez Morín
- Bulevar Lázaro Cárdenas y bulevar Río Nuevo
- Calzada Anáhuac e Independencia
- Carretera Internacional, junto a la aduana de Tijuana
- Vía Rápida, hacia la Central Camionera
Campeche
- Carriles laterales del Periférico Pablo García y Montilla, a la altura del Puente del Rey
Ciudad de México y Estado de México
- Autopista México-Pachuca, zona Ecatepec
- Autopista Chamapa-Lechería, dirección al AIFA
- Autopista Ecatepec-Pirámides, a la altura de la caseta
- Autopista Peñón-Texcoco
- Arco Norte, en conexión con la México-Pachuca
- Autopista México-Querétaro, accesos de Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán
- Autopista México-Toluca, a la altura de la caseta Toluca-La Marquesa
- Corredores industriales de Tultitlán, Tlalnepantla y Toluca-Lerma
- Circuito Exterior Mexiquense
- Accesos hacia Texcoco y Chalco
Colima
- Sin bloqueos en vías federales; la Canacar realiza paro de motores únicamente al interior de sus patios de maniobras en Colima y Manzanillo
- CONATRAM y la Unión Transportista de Carga de Manzanillo (UTCM) no participan y operan con normalidad
- El Puerto de Manzanillo mantiene actividad sin afectaciones
Guanajuato
- León: concentración en Puerta del Milenio, base de la Guardia Nacional de Caminos, desde las 6:30 horas
- León: salida a las 8:30 horas hacia el bulevar Delta, con retorno hacia Puerto Interior en Silao
- Silao: carretera federal 45, unidades estacionadas junto a Walmart con destino a Puerto Interior
- Irapuato: entronque a Aldama, con circulación hacia la Glorieta de Valle de Santiago y Salamanca
- Eje Metropolitano, entronque con Silao, kilómetro 10 de la carretera Estatal 77
Hidalgo
- Autopista México-Pachuca, punto de concentración
- Autopista México-Tuxpan, punto de concentración
- Atotonilco de Tula, en el Arco Norte
Jalisco
- La Venta del Astillero
- Carretera a Nogales
- Carretera a Chapala
- Caseta de Acatlán
- Autopista Guadalajara-Colima
- Caseta de La Joya
- Autopista Guadalajara-México
Michoacán
- Morelia: salida desde el estacionamiento del Estadio Morelos a las 8:00 horas, con recorrido por Periférico Paseo de la República, avenida Madero Poniente hasta el Centro Histórico y salida a Charo
- Morelia: Periférico Independencia y Periférico Sur, con recorrido por Periférico Revolución
Morelos
- Plan de Ayala, a la altura del IMSS
- Tabachines
- Entrada y salida de Buena Vista
- Polvorín
- Caseta de Tepetzingo, autopista México-Acapulco, conocida como “El Rayito”
- 4 Vientos, Alpuyeca
- Chamilpa
- Autopista Siglo XXI, a la altura de Cabeza del Mono
- Zona Industrial de Cuautla
- Amayuca
- Autopista Chalco-Cuautla, a la altura de Yecapixtla
Nuevo León
- Carretera a Laredo: kilómetro 14, carril lateral, sentido sur-norte
- Carretera a Saltillo: kilómetro 60, entronque de García
- Carretera Nacional: municipio de Allende, frente al Café Sierra Norte, sentido sur-norte
Puebla
- Autopista México-Puebla, caseta de San Martín Texmelucan
- Autopista Puebla-Orizaba, caseta de Amozoc y tramo Acatzingo-Esperanza
- Autopista México-Puebla hacia Atlixco
Querétaro
- Caseta de Palmillas
- Carretera a la altura de Mariano Escobedo
- Caseta de Celaya
Sinaloa
- Mazatlán: carretera Culiacán-Mazatlán, caseta de Mármol o libramiento de Mazatlán
Tamaulipas
- Acceso a Nuevo Laredo: unidades colocadas en laterales, sin bloquear la vialidad
- Carretera Reynosa-Río Bravo: circulación a baja velocidad, con un carril disponible
- Tampico-El Mante, a la altura de Altamira: circulación a baja velocidad, con un carril disponible
Tlaxcala
- Carretera Apizaco-Tlaxco, a la altura de la comunidad de Mena, en Tetla
- Carretera Tlaxcala-Apizaco, en el cruce con la México-Veracruz y en el sitio de la “Y”
- Carretera México-Veracruz, a la altura de Calpulalpan y Xaloztoc
Veracruz
- Perote: carretera federal con dirección a Puebla
- Alto Lucero, Altotonga y Xalapa: movilizaciones en la región central
- Veracruz-Boca del Río: avenida Ejército Mexicano Poniente y kilómetro 13.5 del corredor Veracruz-Cardel
- La Tinaja, municipio de Cotaxtla
- Córdoba-Orizaba: autopista 150D, a la altura de San Cristóbal, Rancho Trejo y Cumbres de Maltrata
- Coatzacoalcos y San Juan Evangelista
- Puerto de Veracruz: Ferchegas Rafael Cuervo, dirección a Cardel
- Coatzacoalcos-Minatitlán: carretera 185, tramo Las Matas, con carrusel pacífico entre Muelles Monterrey y el almacén de PepsiCo
- Autopista Córdoba-Veracruz: caseta de Fortín
- Puente Cárdenas, tramo hacia Coatzacoalcos
Zacatecas
- Carretera federal 45D, caseta de Calera, kilómetro 25, en Calera de Víctor Rosales
La mayoría de las organizaciones aclaró que la modalidad de protesta es pacífica, con unidades estacionadas en acotamientos, carriles laterales o caravanas a baja velocidad, sin cierres totales de las vías.
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Se recomienda a los automovilistas consultar los reportes de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) antes de circular.
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