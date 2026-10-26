Bloqueos de transportistas hoy lunes 26 de octubre: lista de carreteras afectadas por paro nacional

Bloqueos de transportistas para hoy lunes 26 de octubre.

Guardar

Transportistas de carga iniciarán un paro nacional indefinido este lunes 26 de octubre, con bloqueos parciales y concentraciones en varios estados del país, a partir de las 6:00 y las 8:00 horas, según las convocatorias y comunicados oficiales difundidos por organizaciones y gobiernos estatales.

La movilización fue convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), junto con la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).

PUBLICIDAD

El gremio reclama seguridad en carreteras, regulación de tarifas de grúas y corralones, y cambios en la Ley de Ingresos 2027.

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC), encabezada por David Estévez Gamboa, retiró su respaldo a la movilización por falta de objetivos definidos.

La Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Rosa Icela Rodríguez, informó que la mayoría de las organizaciones aceptó dialogar, aunque la dirigencia de Canacar mantuvo la convocatoria.

A continuación, el listado de carreteras y puntos de movilización por estar que podrían tener afectaciones a lo largo del día.

La ANTAC no respaldó las movilizaciones de este lunes.

Baja California

Carretera al Aeropuerto, esquina con Calle Novena

Calzada Abelardo L. Rodríguez

Avenida Cristóbal Colón

Calzada Manuel Gómez Morín

Bulevar Lázaro Cárdenas y bulevar Río Nuevo

Calzada Anáhuac e Independencia

Carretera Internacional, junto a la aduana de Tijuana

Vía Rápida, hacia la Central Camionera

Campeche

Carriles laterales del Periférico Pablo García y Montilla, a la altura del Puente del Rey

Ciudad de México y Estado de México

Autopista México-Pachuca, zona Ecatepec

Autopista Chamapa-Lechería, dirección al AIFA

Autopista Ecatepec-Pirámides, a la altura de la caseta

Autopista Peñón-Texcoco

Arco Norte, en conexión con la México-Pachuca

Autopista México-Querétaro, accesos de Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán

Autopista México-Toluca, a la altura de la caseta Toluca-La Marquesa

Corredores industriales de Tultitlán, Tlalnepantla y Toluca-Lerma

Circuito Exterior Mexiquense

Accesos hacia Texcoco y Chalco

Colima

Sin bloqueos en vías federales; la Canacar realiza paro de motores únicamente al interior de sus patios de maniobras en Colima y Manzanillo

CONATRAM y la Unión Transportista de Carga de Manzanillo (UTCM) no participan y operan con normalidad

El Puerto de Manzanillo mantiene actividad sin afectaciones

Guanajuato

León: concentración en Puerta del Milenio, base de la Guardia Nacional de Caminos, desde las 6:30 horas

León: salida a las 8:30 horas hacia el bulevar Delta, con retorno hacia Puerto Interior en Silao

Silao: carretera federal 45, unidades estacionadas junto a Walmart con destino a Puerto Interior

Irapuato: entronque a Aldama, con circulación hacia la Glorieta de Valle de Santiago y Salamanca

Eje Metropolitano, entronque con Silao, kilómetro 10 de la carretera Estatal 77

Hidalgo

Autopista México-Pachuca, punto de concentración

Autopista México-Tuxpan, punto de concentración

Atotonilco de Tula, en el Arco Norte

Jalisco

La Venta del Astillero

Carretera a Nogales

Carretera a Chapala

Caseta de Acatlán

Autopista Guadalajara-Colima

Caseta de La Joya

Autopista Guadalajara-México

Michoacán

Morelia: salida desde el estacionamiento del Estadio Morelos a las 8:00 horas, con recorrido por Periférico Paseo de la República, avenida Madero Poniente hasta el Centro Histórico y salida a Charo

Morelia: Periférico Independencia y Periférico Sur, con recorrido por Periférico Revolución

Morelos

Plan de Ayala, a la altura del IMSS

Tabachines

Entrada y salida de Buena Vista

Polvorín

Caseta de Tepetzingo, autopista México-Acapulco, conocida como “El Rayito”

4 Vientos, Alpuyeca

Chamilpa

Autopista Siglo XXI, a la altura de Cabeza del Mono

Zona Industrial de Cuautla

Amayuca

Autopista Chalco-Cuautla, a la altura de Yecapixtla

Nuevo León

Carretera a Laredo: kilómetro 14, carril lateral, sentido sur-norte

Carretera a Saltillo: kilómetro 60, entronque de García

Carretera Nacional: municipio de Allende, frente al Café Sierra Norte, sentido sur-norte

Puebla

Autopista México-Puebla, caseta de San Martín Texmelucan

Autopista Puebla-Orizaba, caseta de Amozoc y tramo Acatzingo-Esperanza

Autopista México-Puebla hacia Atlixco

Querétaro

Caseta de Palmillas

Carretera a la altura de Mariano Escobedo

Caseta de Celaya

Sinaloa

Mazatlán: carretera Culiacán-Mazatlán, caseta de Mármol o libramiento de Mazatlán

Tamaulipas

Acceso a Nuevo Laredo: unidades colocadas en laterales, sin bloquear la vialidad

Carretera Reynosa-Río Bravo: circulación a baja velocidad, con un carril disponible

Tampico-El Mante, a la altura de Altamira: circulación a baja velocidad, con un carril disponible

Tlaxcala

Carretera Apizaco-Tlaxco, a la altura de la comunidad de Mena, en Tetla

Carretera Tlaxcala-Apizaco, en el cruce con la México-Veracruz y en el sitio de la “Y”

Carretera México-Veracruz, a la altura de Calpulalpan y Xaloztoc

Veracruz

Perote: carretera federal con dirección a Puebla

Alto Lucero, Altotonga y Xalapa: movilizaciones en la región central

Veracruz-Boca del Río: avenida Ejército Mexicano Poniente y kilómetro 13.5 del corredor Veracruz-Cardel

La Tinaja, municipio de Cotaxtla

Córdoba-Orizaba: autopista 150D, a la altura de San Cristóbal, Rancho Trejo y Cumbres de Maltrata

Coatzacoalcos y San Juan Evangelista

Puerto de Veracruz: Ferchegas Rafael Cuervo, dirección a Cardel

Coatzacoalcos-Minatitlán: carretera 185, tramo Las Matas, con carrusel pacífico entre Muelles Monterrey y el almacén de PepsiCo

Autopista Córdoba-Veracruz: caseta de Fortín

Puente Cárdenas, tramo hacia Coatzacoalcos

Zacatecas

Carretera federal 45D, caseta de Calera, kilómetro 25, en Calera de Víctor Rosales

La mayoría de las organizaciones aclaró que la modalidad de protesta es pacífica, con unidades estacionadas en acotamientos, carriles laterales o caravanas a baja velocidad, sin cierres totales de las vías.

PUBLICIDAD

Se recomienda a los automovilistas consultar los reportes de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) antes de circular.