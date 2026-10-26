Karina Torres habló sobre el distanciamiento con Gema Garoa y Ese Pérez tras La casa de los famosos México 2026

La creadora de contenido aseguró que encontró videos donde su equipo hablaba mal de ella pese a la alianza que mantenían dentro del reality. (Redes Sociales)

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Karina Torres reveló en el podcast de YouTube Cancionadas, conducido por el actor Miguel Martínez, que recientemente descubrió videos en los que Gema Garoa y Ese Pérez hablaban mal de ella a sus espaldas durante su paso por La Casa de los Famosos México 2026, pese a que los tres habían formado una alianza dentro del reality.

“Yo venía en buena onda”, dijo Torres al explicar su experiencia general en el encierro, antes de detallar el distanciamiento con quienes consideraba parte de su grupo cercano.

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La creadora de contenido relató que, ya fuera del reality, comenzó a notar señales que contradecían la cercanía que creía tener con Gema Garoa y Ese Pérez. “He empezado a ver algunas cosas”, afirmó.

La amiga de Wendy Guevara explicó que, en los primeros días de competencia, ella, Garoa y Pérez habían acordado una tregua para formar equipo dentro de la casa. “De repente le dice Ese Pérez que me hable, y después Gema dice que no, que mejor me deje allá, que me deje con Masad”, recordó sobre un episodio específico que presenció en un video difundido en redes sociales.

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Según el relato de la influencer, fue en ese momento cuando Garoa le dijo a Pérez: “Nada más tú eres mi único amigo aquí”, frase que Torres interpretó como el primer indicio de que el vínculo no era parejo entre los tres integrantes de la alianza.

Karina Torres detalló cómo descubrió, ya fuera del reality, las señales que contradecían la cercanía que creía tener con quienes fueron parte de su equipo en la competencia. (Captura de pantalla )

La integrante de Las Perdidas aseguró que detectó señales durante la convivencia

Pese a la tensión, Torres aclaró que en su momento comprendió la actitud de Garoa por tratarse de etapas iniciales del encierro. “La comprendo porque apenas íbamos empezando el reality. Todavía no había esa comunicación para hacer una amistad”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que fueron varios episodios los que la llevaron a tomar distancia del grupo. “Fueron varias cositas que también obviamente uno va detectando. Una no es p*nd*j*”, afirmó.

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El conductor de Cancionadas, Miguel Martínez, le preguntó por el resultado final de la competencia, donde Torres obtuvo el tercer puesto. “Súper, hubo mucho revuelo con ese tercer lugar, la verdad”, respondió Torres.

Karina Torres reconoció que parte del público cuestionó el resultado y que las reacciones en redes sociales se mantuvieron activas durante varios días tras la final. “Desmeritar el primer lugar de un participante también, no se me hace buen p*d*”, dijo sobre las críticas que circularon en ese momento.

La influencer repasó los roces con sus excompañeros de encierro y explicó el gesto que generó polémica durante un encuentro con integrantes de La Adictiva.

La influencer indicó que, aunque sintió el respaldo de otras participantes y de su círculo cercano durante la competencia, prefirió no sostenerse en ese apoyo como estrategia de juego. “No quise entrar muy perra, de yo vengo muy fuerte”, explicó.

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Añadió que el tiempo dentro del reality le permitió valorar los vínculos que ya tenía antes de ingresar. “Adentro sí las valoré mucho, el valor de las cosas fue lo que más me pegó ahí adentro”, comentó sobre la relación con su familia y sus compañeros de trabajo.

La creadora de contenido también abordó el episodio con La Adictiva

Karina también abordó un momento viral en el que fue captada con un gesto de incomodidad durante un encuentro con integrantes de la agrupación La Adictiva dentro de la casa. “Estando ahí adentro te lo juro que a veces es como, un ejemplo: te llega una chava y tú de repente quieres saludarla de beso y sientes que la chava se quita”, relató.

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La influencer detalló que fue ella quien evitó el saludo de beso por costumbre personal, no por un conflicto con los músicos. “Eso fue lo que pasó realmente”, aseguró, y añadió que después hubo un encuentro posterior sin tensiones entre las partes.