Los dos eliminados de ¿Quién es la Máscara? 2026 este domingo

Dos de los seis personajes que debutaron este domingo no lograron superar la ronda de eliminación. (@eslamascara)

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Dos participantes de ¿Quién es la Máscara? 2026 perdieron la máscara este domingo 25 de octubre, tras una emisión en la que seis personajes hicieron su primera aparición en el escenario del programa.

La noche arrancó con tres de esos personajes nuevos sobre la pista. Roseta Palomares abrió la ronda con “Wassup”, de Young Miko, en una presentación cargada de sensualidad y referencias al cine y al glamour. Después llegó Caco Mixtle, un ladrón elegante que interpretó “Todo lo Fue”, de Lenin Ramírez.

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Cerró la ronda Tiburcio, un ser acuático fanático del ejercicio, con “El Rey Tiburón”, de Maná. Tras las tres actuaciones, los investigadores tuvieron que elegir a cuál personaje salvar de la eliminación, y la decisión recayó en Roseta Palomares.

Durante la ronda de apuestas, Anahí señaló que detrás del disfraz podía estar Vanessa Huppenkothen, mientras Yuri apostó por Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann por Angelique Boyer y Juanpa Zurita por Isabel Fernández. La ex integrante de RBD tuvo el primer pronóstico certero de la temporada: Roseta Palomares era la periodista deportiva Vanessa Huppenkothen.

Al revelar su identidad, la conductora habló sobre la experiencia de interpretar a un personaje distinto a su rol habitual frente a cámaras.

El panel de investigadores acertó por primera vez en la temporada y descubrió a dos celebridades que participaban bajo máscara en el programa. (@eslamascara)

“Estar dentro de un personaje es muy pesado, no, muy divertido, me gustó. Nunca había cantado, había bailado, pero cantado... me gustó, no estoy tan desafinada, fue una experiencia distinta, me divertí, yo la verdad es que vine a divertirme, nada más que la experiencia, conocerlos. Le echamos ganas. Que bueno que les gustó”, dijo Huppenkothen.

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Alejandra Barras se despide de Atrapasueños tras revelar su identidad

La segunda eliminación de la noche fue Alejandra Barras, quien dio vida a Atrapasueños. Al descubrir su rostro, la participante agradeció la experiencia completa que implica el formato, desde la preparación hasta el momento de subir al escenario.

“Gracias, de verdad, no saben qué experiencia, qué viaje estar en este programa, desde la preparación, desde que pasan por ti a tu casa, desde que llegas. El disfraz es una aventura completa, pero feliz de haber estado aquí, feliz de que pueda cantar y bailar. Atrapasueños, super tierno, ¿vieron que bien hecho está?”, expresó Barras.

El cuarteto de investigadores de esta edición está compuesto por Anahí, Juanpa Zurita, Mauricio Ochmann y Yuri, los mismos nombres que ocuparon ese rol en entregas pasadas del programa. Los cuatro analizan cada presentación en busca de pistas que delaten la identidad real de los participantes disfrazados.

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El programa consiste en que distintas celebridades se presentan sobre el escenario con disfraces elaborados que ocultan por completo su identidad, mientras interpretan canciones en vivo frente a un panel de investigadores y al público. El objetivo central del formato es que nadie conozca quién está detrás de cada personaje hasta el momento de la revelación.

Tras actuaciones con temas de Young Miko, Lenin Ramírez y Maná, el programa reveló quiénes se escondían detrás de dos de los personajes más comentados de la temporada. (@eslamascara)

Antes de cada apuesta, la producción transmite cápsulas con pistas visuales y narrativas relacionadas con el nombre del personaje, su vestuario y su historia. Los investigadores deben descifrar esas pistas y combinarlas con el desempeño vocal y escénico de cada participante para construir una hipótesis sobre su identidad.

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Cada investigador defiende su apuesta frente al resto del panel antes de que llegue el momento en que el personaje elegido para ser eliminado se quita la máscara y confirma o descarta las teorías planteadas durante el programa. La dinámica se repite semana tras semana hasta que se revela la identidad de todos los participantes de la temporada.

Estos son los participantes que siguen en la competencia de ¿Quién es la máscara?

Alex Loro

Ana Conda

Beto Batazo

Caco Mixtle

Carmela Tarantela

Dr. Kaboom

El Paisa

Fifi Ñera

Gárgola

La Patrona

Licua Checo

Octavia Ventosa

Patito Feo

Rito Cangurito

Roseta Palomares

Slash