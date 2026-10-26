México

Asesinan a balazos a un dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz

Santiago Vali Castillo comía dentro de un restaurante cuando un sujeto entro y le disparo a quemarropa

Asesinan a balazos a dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz. RRSS
Asesinan a balazos a dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz. RRSS
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Santiago Vali Castillo, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Transporte en Todas sus Formas, Construcción y sus Servicios Relacionados en la República Mexicana (SITRAC RM), fue asesinado a balazos la noche del sábado 24 de octubre. El ataque ocurrió en el interior de un restaurante en el municipio de Tuxpan, al norte de Veracruz, y hasta el momento no hay detenidos.

El crimen se registró en el establecimiento Wings Army, ubicado sobre la carretera a la Barra Norte, en la colonia La Calzada, a un costado del hotel Holiday Inn. Un sujeto armado ingresó al local, se acercó directamente a la mesa donde se encontraba la víctima y le disparó a corta distancia. Después escapó con rumbo desconocido.

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Cómo ocurrió el ataque armado

De acuerdo con los reportes preliminares, el agresor aprovechó la confusión generada entre las personas presentes en el restaurante para huir del lugar. Vali Castillo recibió múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, principalmente en el rostro.

Asesinan a balazos a dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz. RRSS
Asesinan a balazos a dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz. RRSS

Tras el reporte de las detonaciones a la línea de emergencias 911, paramédicos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. Al evaluar al dirigente sindical, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha reportado detenidos ni ha confirmado el móvil del ataque.

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Despliegue de seguridad y estado de la investigación

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Policía Municipal de Tuxpan, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (SEMAR) se desplegaron en la zona.

Las corporaciones acordonaron la escena del crimen para preservar los indicios balísticos y facilitar el trabajo de los peritos. También implementaron un operativo de búsqueda en las colonias periféricas y las vías de salida del municipio.

Personal ministerial y de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado se presentó en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ninguna persona vinculada con el homicidio. La carpeta de investigación busca esclarecer el móvil del crimen y determinar a los responsables.

Amenazas denunciadas desde 2025

Santiago Vali Castillo había denunciado públicamente, desde el año 2025, presuntas amenazas y actos de hostigamiento en su contra. Según sus declaraciones, las advertencias también se dirigieron contra integrantes de SITRAC RM y las familias de los agremiados.

Horas después de confirmarse su fallecimiento, se difundió en redes sociales una grabación de una rueda de prensa realizada en 2025. En ese video, el entonces dirigente sindical denunció haber recibido presuntas amenazas de muerte dirigidas contra él, su madre y diversos integrantes de su entorno familiar y laboral.

Asesinan a balazos a dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz. RRSS

En aquellas declaraciones, Vali Castillo relacionó el hostigamiento con disputas laborales por contratos y fuentes de empleo en la región norte de Veracruz. Señaló al Sindicato de Transporte y Acarreo de Tuxpan, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de intentar desplazar a su organización de sus labores.

El conflicto por contratos de construcción

El origen de la disputa, según las denuncias del dirigente, se centraba en un contrato que SITRAC RM mantenía con la empresa Gas de Calidad para la ejecución de obras de construcción en el Polo de Desarrollo de la zona.

Unas manos en primer plano sostienen una pistola que apunta hacia una calle y un restaurante iluminado durante la noche.
Asesinan a balazos a dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vali Castillo había acusado al Sindicato de Transporte y Acarreo de Tuxpan de operar con una toma de nota vencida desde el año 2020, y señaló a los integrantes de esa agrupación de actuar de forma arbitraria frente a su organización.

En ese contexto, el dirigente hizo un llamado a las autoridades estatales, en especial a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para que interviniera en la situación y privilegiara la seguridad de los trabajadores y de sus familias.

Como antecedente adicional, durante 2026 se registraron incendios contra unidades de la organización SITRAC RM. Uno de ellos ocurrió el 14 de julio sobre la carretera Tuxpan-Tampico, mientras que otro fue reportado en la carretera Tuxpan-Tamiahua.

El contexto del paro nacional de transportistas

El homicidio ocurrió horas antes del paro nacional de transportistas convocado para el lunes 26 de octubre, en el que distintas organizaciones anunciaron concentraciones y caravanas a velocidad reducida para exigir mayor seguridad en las carreteras y atención a sus demandas.

Hasta ahora, las autoridades tampoco han establecido una relación entre el asesinato del dirigente sindical y la jornada de protesta convocada a nivel nacional.

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