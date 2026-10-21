México

Trabajadores del IMSS anuncian marcha nacional para el 22 de octubre tras rechazar el 8% de aumento al salario anunciado por Zoé Robledo

Los manifestantes del sector Salud exigen un aumento del 10 por ciento y buscan la destitución del líder del sindicato, Rafael Olivos

Tras la propuesta salarial presentada por Zoé Robledo, las y los trabajadores rechazaron la oferta. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)
Tras la propuesta salarial presentada por Zoé Robledo, las y los trabajadores rechazaron la oferta. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)
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La tarde de este 21 de octubre de 2026, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvieron a tomar las calles en Ciudad de México para mostrar su rechazo a la propuesta presentada por el director del Instituto, Zoé Robledo, misma que fue avalada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezado por Rafael Olivos.

Previo a la conferencia de prensa, el camillero de Cardiología del Centro Médico y vocero del movimiento de trabajadores, Rafael Soto, destacó que ante la falta de escucha a las demandas de los trabajadores se manifestarán a nivel nacional, ya que califican como “raquítico” el aumento del 8 por ciento a su salario.

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“Han tratado de desmovilizarnos, no es una coincidencia que justo el día que vamos a salir a las calles ellos anuncien una conferencia donde Zoé Robledo hace esto para tratar de desmovilizarnos... Mañana va a salir todo el país”, puntualizó el dirigente de los trabajadores del IMSS.

Comentó que en ningún momento ha sido opción irse a “huelga nacional”, debido a que saben el impacto que esta situación tendría en la ciudadanía. Para este miércoles se presentarán afectaciones en los siguientes puntos de la Ciudad de México:

  • Av. Cuauhtémoc
  • Paseo de la Reforma
  • Viaducto Río de la Piedad
  • Calzada de Tlalpan
  • Eje 3 Oriente

Zoé Robledo dio a conocer la propuesta que incluye aumento salarial del 8%

Aunque los trabajadores disidentes quedaron fuera de la mesa de trabajo anunciada desde la semana pasada, el directivo del IMSS dio a conocer que el diálogo concluyó la noche del 20 de octubre.

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El Consejo Técnico del IMSS sesionó la mañana de este miércoles, donde aprobó la propuesta de incremento salarial del 8 por ciento, compuesta por el cuatro por ciento tabular y cuatro por ciento a la ayuda para pago de renta de casa habitación.

Según el titular, la propuesta presentada se dio tras la “escucha a los trabajadores”, quienes rechazaron la primera propuesta que apuntaba a un aumento total de solo el 6.8 por ciento.

Acompañado del titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, el director del IMSS aseguró que este aumento es “financieramente viable”, recordando que solo se ha propuesto un incremento salarial de tal magnitud tres veces en 23 años.

Apegados a una política de austeridad, Zoé Robledo detalló que no se verá afectada la atención médica, adelantando mejores condiciones a los procesos de compra y contratación que hemos tenido con el acompañamiento de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Implementarán la basificación de 10 mil 939 trabajadores, entre los que se encuentran personal de enfermería, médicos, camilleros, limpieza e higiene, laboratoristas y técnicos de rayos X.

Entre otras medidas contempladas por Instituto se encuentran:

  • Dotación adicional de equipo básico en los servicios: baumanómetros, termómetros, oxímetros, laringoscopios y bombas de infusión..
  • Plan de mantenimiento para baños, aires acondicionados, tomas de oxígeno y gases medicinales.
  • Mejoras en comedores, vestidores y refacciones para equipos electromecánicos.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Los trabajadores disidentes han insistido en que las propuestas de aumento no se ajustan a sus necesidades, quienes a través de redes sociales han explicado que el aumento anunciado apenas y supera los 250 pesos en sueldos del personal operativo.

Además de exigir la renuncia de Rafael Olivos al frente del SNTSS, también exigen:

  • La instalación de un Congreso Nacional Extraordinario;
  • 10 por ciento de aumento salarial directo al salario tabular;
  • 7 por ciento del PIB para salud;
  • Eliminación de las afores;
  • Más personal, materiales, equipo y medicamentos;
  • No a la ley mordaza;
  • No a la represión.

Previo al arranque de la marcha, uno de los trabajadores acusó a Zoé Robledo y Rafael Olivos de no abrir el diálogo con quienes se mantienen en exigencia de las demandas mencionadas. Desconocieron el acuerdo “hecho en lo oscurito” y comenzaron la movilización rumbo al Zócalo de la capital del país.

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