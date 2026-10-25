México

“El predial no va a aumentar” en la CDMX: Morena acusa a PAN de desinformar sobre ley castral

El legislador Ángel Tamariz Sánchez descarta un incremento en el impuesto predial para 2027 y acusa al PAN de difundir información falsa sobre la nueva ley catastral y el programa metropolitano

Siluetas negras de personas frente a un recibo del predial del Gobierno de la Ciudad de México sobre un fondo verde texturizado.
Un recibo oficial del impuesto predial de la Ciudad de México para el año 2026 se presenta junto a un grupo de siluetas de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Morena sostiene que el predial no aumentará en la Ciudad de México en 2027 y acusa al Partido Acción Nacional (PAN) de difundir información falsa sobre una supuesta alza vinculada con la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

Ángel Tamariz Sánchez, diputado de Morena en el Congreso capitalino, durante la conferencia de prensa La Chilanguera, asegura que la oposición aprovechó una redacción del proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México para instalar la versión de un “predialazo”.

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El legislador afirma que el tema fue aclarado desde que surgieron las dudas. Señala que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; autoridades de instituciones como la Sedatu, así como la bancada de Morena, rechazaron que el programa contemplara un incremento en ese impuesto.

El predial no va a aumentar”, sostiene Tamariz Sánchez, quien añade que el PAN mantuvo durante varias semanas una campaña sobre una medida que, según Morena, no estaba prevista.

Morena sostiene que el aumento al predial requeriría una reforma fiscal

Tamariz Sánchez plantea que un aumento al impuesto predial no puede aplicarse a partir de un programa de ordenamiento territorial ni de una ley en materia catastral.

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Durante una conferencia de prensa de Morena transmitida por La 4TV, un portavoz habla desde un estrado frente a una pantalla y material gráfico. En la presentación se exhiben publicaciones de redes sociales y folletos impresos atribuidos al Partido Acción Nacional referentes a señalamientos sobre un incremento en el impuesto predial dentro del marco de un proyecto de ordenamiento territorial.

El diputado indica que una modificación de ese tipo tendría que partir de una propuesta de la jefa de Gobierno. Después, el Congreso de la Ciudad de México tendría que discutirla y aprobarla para incorporarla al Código Fiscal local.

Según Tamariz Sánchez, integrantes del PAN repartieron volantes y difundieron mensajes en calles de la capital para advertir sobre un incremento en las contribuciones de propietarios de inmuebles.

Clara Brugada descarta cambios en el impuesto durante 2027

Clara Brugada el 9 de octubre afirmó que la Ciudad de México no aumentará el impuesto predial y pidió a la población no dejarse engañar.

El debate surgió tras la presentación del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, avalada el 6 de octubre con 299 votos a favor.

Clara Brugada anuncia facilidades para regularizar adeudos del predial.
Brugada descarta un aumento al predial en CDMX para 2027. (Clara Brugada)

La propuesta contempla la creación de una Cédula Única Catastral y Registral, así como una Clave Única Catastral para cada inmueble, y plataformas nacionales para homologar la información sobre catastros y registros públicos.

Tamariz Sánchez explica la ley de rentas justas contra la gentrificación

El diputado señala que la jefa de Gobierno envió al Congreso capitalino la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, con el objetivo de combatir la gentrificación y reforzar el derecho a la vivienda digna.

Tamariz Sánchez describe un fenómeno que, según explica, se extiende en distintas colonias de la ciudad y en otras capitales del mundo: el desplazamiento de comunidades originarias por el aumento de rentas, fenómeno en el que plataformas como Airbnb han jugado un papel relevante.

Convocan a 3ra Marcha contra la Gentrificación en CDMX. | (Jesús Avilés/ Infobae México)
Convocan a 3ra Marcha contra la Gentrificación en CDMX. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

La ley propone un registro de contratos de arrendamiento para vigilar que el incremento anual de la renta no rebase la inflación, norma que ya existe en el Código Civil pero que ahora se verificará mediante una plataforma consultable tanto por arrendadores como por arrendatarios.

El proyecto crea también la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, dependiente de la Procuraduría Social, para mediar conflictos entre propietarios e inquilinos, además de formalizar en ley el Gabinete de Acompañamiento Social Antidesalojos, orientado a garantizar los derechos humanos de las personas desalojadas.

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