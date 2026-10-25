México

Caen cuatro por asesinato de un joven en Tapachula: su pareja sería el autor material y tres familiares suyos le habrían ayudado a ocultar el cuerpo

José David Laguna Victorio, de 21 años, fue reportado como desaparecido el 18 de octubre y localizado sin vida tres días después; la Fiscalía de Chiapas atribuye la agresión a su pareja sentimental

Alexis Alexis “N” agredió a golpes a David “N” hasta privarlo de la vida. Después de cometer el homicidio, el presunto responsable solicitó ayuda a sus familiares para ocultar el cadáver y trasladarlo a otro lugar, donde fue localizado. (Crédito: Fiscalía General del Estado de Chiapas)
Alexis Alexis “N” agredió a golpes a David “N” hasta privarlo de la vida. Después de cometer el homicidio, el presunto responsable solicitó ayuda a sus familiares para ocultar el cadáver y trasladarlo a otro lugar, donde fue localizado. (Crédito: Fiscalía General del Estado de Chiapas)
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Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio de José David Laguna Victorio, un joven de 21 años cuyo cuerpo fue localizado dentro de un pozo en la colonia Jazmines de Tapachula, Chiapas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló a Alexis “N”, de 22 años y pareja sentimental de la víctima, como presunto autor material de la agresión, mientras que otras tres personas habrían colaborado para ocultar el cadáver.

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Los detenidos son Berenice “N”, de 45 años; Natividad “N”, de 61, y Luis Francisco “N”, de 43, además de Alexis. Según la reconstrucción presentada por el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, el homicidio ocurrió el 21 de octubre durante una discusión en la que el joven habría sido golpeado hasta morir.

La hipótesis ministerial sostiene que, después de la agresión, Alexis pidió ayuda a sus familiares para trasladar y ocultar el cuerpo. La necropsia determinó que José David murió por un traumatismo craneoencefálico provocado por un golpe contundente.

El anuncio de las detenciones fue realizado el 24 de octubre, cuando la Fiscalía informó que solicitará una pena de hasta 60 años de prisión por el delito de homicidio calificado. La responsabilidad de cada uno de los señalados deberá acreditarse ante las autoridades judiciales.

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José David salió de su casa y su familia perdió contacto con él

La investigación comenzó con la desaparición del joven. De acuerdo con información publicada por medios locales, José David salió de su domicilio en la colonia Jazmines el 18 de octubre, alrededor de las 13:30 horas. Sus familiares dejaron de tener noticias de él y denunciaron su desaparición ante las autoridades.

La Fiscalía General del Estado difundió una ficha de búsqueda para localizarlo. Tres días después, el 21 de octubre, su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pozo ubicado en la misma colonia.

En ese momento, las autoridades todavía investigaban las circunstancias de su muerte y la posible participación de las cuatro personas que habían sido detenidas ese miércoles. La información inicial no precisaba la causa del fallecimiento ni cómo había llegado el cadáver hasta el lugar del hallazgo.

La identificación de los detenidos y el aseguramiento de indicios durante el operativo permitieron avanzar en las indagatorias, aunque inicialmente las autoridades informaron que las capturas se habían realizado por presuntos delitos contra la salud.

José David salió de su domicilio en la colonia Jazmines el 18 de octubre, alrededor de las 13:30 horas. (Crédito: fiscalía de Chiapas)
José David salió de su domicilio en la colonia Jazmines el 18 de octubre, alrededor de las 13:30 horas. (Crédito: fiscalía de Chiapas)

Las cuatro detenciones ocurrieron inicialmente por presunta posesión de drogas

El 21 de octubre, elementos de seguridad detuvieron a cuatro personas durante una intervención en la colonia Jardines de Chiapas, en Tapachula. Entre ellas se encontraban Alexis “N”, también conocido como “El Mau”; Berenice “N”; Natividad “N” y Luis “N”.

Durante el operativo, las corporaciones reportaron el aseguramiento de 40 envoltorios con una sustancia con características similares al cristal y otros cinco con hierba verde, al parecer marihuana. También quedó bajo resguardo una camioneta Jeep Cherokee Limited con placas de Chiapas.

En ese primer reporte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo señaló que los detenidos podrían estar relacionados con la desaparición de José David. Sin embargo, todavía no se había detallado públicamente la hipótesis sobre la agresión mortal ni el papel que presuntamente habría desempeñado cada uno.

Tres días después, el fiscal estatal presentó una reconstrucción más amplia del caso y señaló a Alexis como probable responsable material del homicidio. A los otros tres detenidos les atribuyó una posible participación en el traslado y ocultamiento del cuerpo.

La necropsia estableció que murió por un golpe contundente

Los resultados periciales citados por la Fiscalía apuntan a un traumatismo craneoencefálico secundario a un golpe contuso como causa de muerte de José David.

Según la versión ministerial, la lesión se produjo durante una discusión con su pareja sentimental. Sin embargo, la Fiscalía no detalló públicamente en el anuncio las circunstancias específicas que originaron la discusión, el lugar exacto donde se habría producido la agresión ni el momento en que cada uno de los otros tres detenidos habría intervenido.

La distinción es relevante para determinar la responsabilidad individual de los imputados: el señalamiento contra Alexis como presunto autor material no equivale a la acusación de los otros tres, a quienes la institución atribuye haber ayudado a ocultar el cuerpo.

Fiscalía solicitará hasta 60 años de prisión

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca informó que la institución buscará una pena de hasta 60 años de prisión por el homicidio calificado.

Los cuatro detenidos permanecen sujetos a las investigaciones correspondientes y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica y, en su caso, las sanciones aplicables. La pena anunciada por la Fiscalía representa la condena máxima que pretende solicitar la institución, no una sentencia impuesta.

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