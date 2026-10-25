México

Clara Brugada lamenta muerte de Mario Puga y promete justicia para el promotor cultural de Tepito: “Daremos puntual seguimiento”

El también director del PILARES Morelos fue víctima colateral de una persecución por robo

Clara Brugada expresó solidaridad con la familia, amistades y la comunidad de Tepito ante el fallecimiento de Mario Puga
Clara Brugada expresó solidaridad con la familia, amistades y la comunidad de Tepito ante el fallecimiento de Mario Puga
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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó la muerte de Mario Puga, promotor cultural de Tepito, quien falleció tras ser embestido por un vehículo durante una persecución policial en la colonia Morelos. La mandataria informó que las personas presuntamente responsables fueron detenidas y aseguró que el caso tendría seguimiento para que se hiciera justicia.

En un mensaje publicado en X, Brugada expresó solidaridad con la familia, amistades y la comunidad de Tepito. También recordó el trabajo de Puga en favor de la cultura popular, las causas comunitarias y la preservación de la memoria del barrio.

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“Con profunda tristeza y dolor despedimos a nuestro querido compañero Mario Puga, un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular, a las causas justas y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito”, escribió.

La muerte de Puga ocurrió la tarde del sábado 24 de octubre en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. El promotor viajaba en una motocicleta eléctrica cuando fue atropellado por un automóvil que escapaba de policías capitalinos.

Puga murió durante una persecución en calles de la colonia Morelos

El vehículo involucrado era perseguido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de ser relacionado con robos a restaurantes de la Ciudad de México. La huida concluyó en el cruce de Tapicería y Herreros, donde el automóvil chocó contra la motocicleta eléctrica en la que viajaba Puga.

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La información inicial de las autoridades reportó la muerte de una mujer de aproximadamente 55 años, pero durante la noche fue confirmada la identidad de Mario Puga como la víctima del atropellamiento.

Mensaje de la jefa de Gobierno tras al accidente donde murió Mario Puga. Crédito: X - @ClaraBrugadaM
Mensaje de la jefa de Gobierno tras al accidente donde murió Mario Puga. Crédito: X - @ClaraBrugadaM

Paramédicos atendieron a Puga tras el choque, aunque murió a causa de las lesiones. El lugar fue acordonado para permitir las diligencias periciales y el inicio de la investigación ministerial. El promotor cultural no tenía relación con los hechos que originaron la persecución.

La jefa de Gobierno sostuvo que las personas presuntamente responsables fueron llevadas ante el Ministerio Público. “En coordinación con la Fiscalía CDMX daremos puntual seguimiento y se hará justicia”, publicó Brugada.

Tres personas fueron detenidas tras el atropellamiento

Tres personas fueron detenidas después del choque: el conductor del automóvil y dos mujeres que viajaban en la unidad. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones por la muerte de Puga y los delitos relacionados con la persecución.

El conductor fue identificado como Hugo Sergio Aldana Callejas. Los tripulantes del vehículo eran investigados por su probable participación en al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo en restaurantes de la capital. Ese antecedente habría motivado el despliegue policial y el seguimiento de la unidad.

La Fiscalía capitalina deberá definir la situación jurídica de las personas detenidas y establecer las responsabilidades por el atropellamiento que causó la muerte del director del PILARES Morelos.

Clara Brugada recordó el trabajo de Mario Puga en Tepito

Brugada describió a Puga como un defensor de su comunidad y sus raíces. En el mensaje destacó sus actividades como director del PILARES Morelos, fundador del Espacio Cultural Tepito y creador de Fotografitos de Tepito.

Mario Puga, referente cultural del barrio de Tepito. Crédito: Facebook - Mario Puga
Mario Puga, referente cultural del barrio de Tepito. Crédito: Facebook - Mario Puga

“Mario fue mucho más que un promotor cultural: fue un defensor de su comunidad, de sus raíces y de la fuerza transformadora de la cultura”, escribió la mandataria capitalina.

La jefa de Gobierno recordó que Puga construyó espacios de encuentro, identidad y esperanza para habitantes de Tepito. Agregó que su legado permanecería en las calles, la memoria y el corazón del barrio.

PILARES CDMX también expresó condolencias por la muerte de quien se desempeñaba como Líder Coordinador de Proyecto Operativo. La institución lo reconoció como un referente comunitario y cultural de Tepito.

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