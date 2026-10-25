México

Mario Puga, referente cultural de Tepito, fue la víctima del accidente durante una persecución policial en la CDMX

Los tripulantes del vehículo que impactó al director del Pilares Morelos, identificados como ladrones de relojes de lujo, fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público capitalino

Mario fue atropellado en su bici eléctrica durante una persecución policial ajena. Crédito: Facebook - Luis Puga
Mario fue atropellado en su bici eléctrica durante una persecución policial ajena. Crédito: Facebook - Luis Puga
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Mario Puga, director del Pilares Morelos y referente cultural del barrio de Tepito, murió atropellado la tarde de este sábado 24 de octubre en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, luego de que el vehículo de una banda perseguida por la policía lo embistiera durante su huida.

Los sospechosos eran señalados de cometer al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo en restaurantes de la Ciudad de México.

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Esta misma noche, Pilares CDMX, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, la Casa de Gobierno Venustiano Carranza y la familia de Mario confirmaron los hechos y lamentaron públicamente su fallecimiento, en contraste con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que había reportado a una mujer de 55 años como la persona fallecida.

El vehículo de los presuntos responsables, un Audi S3 hatchback de color gris, esquivó una patrulla que intentaba bloquearle el paso e impactó de frente la motocicleta eléctrica en la que viajaba Puga, quien no tenía relación alguna con la banda ni con los hechos que motivaron la persecución.

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Tres personas quedaron detenidas: el conductor, identificado como Hugo Sergio Aldana Callejas, y dos mujeres cuyos nombres no han sido revelados.

La jefa de Gobierno describió a Mario Puga como “un hombre entrañable”

Clara Brugada Molina publicó la noche de este sábado un mensaje despidiendo a Puga con profunda tristeza y dolor. Lo describió como “un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular, a las causas justas y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito”.

Brugada añadió que Puga fue mucho más que un promotor cultural: fue un defensor de su comunidad, de sus raíces y de la fuerza transformadora de la cultura.

Mensaje de la jefa de Gobierno tras al accidente donde murió Mario Puga. Crédito: X - @ClaraBrugadaM
Mensaje de la jefa de Gobierno tras al accidente donde murió Mario Puga. Crédito: X - @ClaraBrugadaM

Como director de Pilares en la colonia Morelos, fundador del Espacio Cultural Tepito y creador de Fotografitos de Tepito, construyó espacios de encuentro, identidad y esperanza, según la mandataria, cuyo legado permanecerá vivo en las calles, en la memoria y en el corazón de su barrio.

La jefa de Gobierno expresó un abrazo con todo su cariño y solidaridad a la familia, las amistades y la comunidad tepiteña que lamentó la partida de Puga. Ante los hechos, confirmó que las personas presuntamente responsables fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, y anunció que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dará puntual seguimiento al caso para que se haga justicia.

La SSC detalló la captura de tres sospechosos

En un comunicado oficial compartido la tarde de este sábado, la SSC detalló que oficiales del Centro de Comando y Control (C2) detectaron un vehículo relacionado con diversos robos en restaurantes de la capital y activaron un cerco virtual en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los tripulantes ignoraron las indicaciones para detenerse e iniciaron una huida que terminó en el cruce de las calles Tapicería y Herreros, colonia Morelos. En la persecución, el vehículo impactó de frente una moto eléctrica de color rojo en la que viajaba Puga.

Auto asegurado tras el accidente. Crédito: SSC
Auto asegurado tras el accidente. Crédito: SSC

Según el reporte oficial, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron a la persona fallecida como una mujer de aproximadamente 55 años, con politrauma y amputación del miembro pélvico izquierdo. Posteriormente se confirmó que fue el promotor cultural la víctima.

El conductor del automóvil y las dos mujeres tripulantes fueron presentados ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, y el lugar fue acordonado para el arribo de los servicios periciales.

De acuerdo con una consulta de Infobae México en el Registro Nacional de Detenciones, el hombre fue identificado como Hugo Sergio Aldana Callejas, descrito con complexión robusta, tez morena, estatura aproximada de 1.70 metros, cabello corto color negro y sin tatuajes visibles.

Detenidos tras la persecución que cobró la vida de Mario Puga. Crédito: SSC
Detenidos tras la persecución que cobró la vida de Mario Puga. Crédito: SSC

Al momento de su detención vestía camisa color naranja, pantalón azul y calzado gris. La captura, a cargo de elementos de la SSC, ocurrió a la 1:12 de la tarde, en el mismo punto donde se registró el atropellamiento, en la calle Tapicería entre Herreros y Sastrería, colonia Morelos, código postal 15270.

Aldana Callejas quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Territorial FIEDH.

El barrio de Tepito quedó de luto

La cuenta oficial de Pilares CDMX publicó un mensaje de condolencias esta noche lamentando profundamente el fallecimiento de Mario Puga, a quien describió como “amigo, Líder Coordinador de Proyecto Operativo y referente comunitario y cultural de Tepito”.

Mensaje de Pilares CDMX tras el fallecimiento de Mario Puga. Crédito: Redes Sociales
Mensaje de Pilares CDMX tras el fallecimiento de Mario Puga. Crédito: Redes Sociales

El comunicado señaló que su compromiso, cariño y trabajo por su comunidad dejan una huella que permanecerá viva en la memoria de quienes compartieron con él, y expresó un abrazo con cariño y solidaridad a su familia, amistades y a toda la comunidad de Tepito, deseándoles fortaleza y consuelo. Pilares cerró su mensaje asegurando que Mario permanecerá en sus corazones y en la memoria de su comunidad.

Asimismo, la Casa de Gobierno de la alcaldía Venustiano Carranza compartió un mensaje lamentando el fallecimiento de Mario Puga, a quien definió como activista social, colaborador y amigo de la comunidad de Pilares Tepito-Morelos. La dependencia se unió a la pena que embarga a sus familiares y amigos, deseándoles consuelo, paz y respeto.

Mario Puga, referente cultural del barrio de Tepito. Crédito: Facebook - Mario Puga
Mario Puga, referente cultural del barrio de Tepito. Crédito: Facebook - Mario Puga

Una esquela compartida por la familia de Puga precisó que nació el 6 de enero de 1966 y falleció a los 59 años. El mensaje, firmado por su esposa, hijas y la familia del Espacio Cultural Tepito, lamentó la partida de quien sembró amor en el barrio, siempre dispuesto a ver por su comunidad y orgulloso de su gente.

La familia detalló que Mario era conocido también con el apodo de “Malora” y cerró el mensaje con la frase “¡Hasta siempre, hasta encontrarnos!”.

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