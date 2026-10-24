Viaje de lujo a París exhibe vínculo entre hijo de Guadalupe Taddei y contratista del INE

Guadalupe Taddei Zavala permanece frente a un micrófono del Instituto Nacional Electoral. (YouTube / Latinus)

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Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, viajó a París junto a José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías que han obtenido contratos millonarios para suministrar materiales electorales.

Videos difundidos por Latinus el viernes 23 de octubre profundizaron los cuestionamientos sobre la cercanía de la consejera presidenta con proveedores del organismo, justo cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

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El caso también provocó reacciones en Morena, peticiones de renuncia desde partidos políticos y un pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Viaje a París de hijo de Guadalupe Taddei sale a la luz en medio de investigación de la ASF

Las grabaciones difundidas en el noticiero de Carlos Loret de Mola muestran a Jorge Francisco Piñeda Taddei acompañado por Hernández Casillas en un hotel de lujo de París.

“París a tus pies, chamaquito”, se escucha decir al empresario en uno de los videos.

El reportaje también presentó fotografías del contratista conviviendo con integrantes de la familia Taddei y escenas de reuniones en una residencia de Jardines del Pedregal, Ciudad de México.

Según Latinus, Hernández Casillas ha estado vinculado con Cajas Graf, compañía que obtuvo contratos por aproximadamente 245 millones de pesos durante las gestiones de Taddei en autoridades electorales de Sonora y a nivel federal.

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Las grabaciones difundidas en el noticiero de Carlos Loret de Mola muestran a Jorge Francisco Piñeda Taddei acompañado por Hernández Casillas en un hotel de lujo de París. (Captura de pantalla: YouTube)

¿Por qué la ASF investiga contratos asignados por el INE?

La ASF anunció el 23 de octubre una investigación de oficio por posible uso indebido de recursos públicos en el INE.

La revisión también comprende a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas proveedoras y funcionarios relacionados con las operaciones investigadas.

“A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, informó el órgano fiscalizador.

Entre los antecedentes aparecen cuestionamientos sobre exfuncionarios del INE relacionados con compañías proveedoras de papelería y materiales electorales.

La investigación deberá determinar si existieron favoritismos, declaraciones de intereses incompletas o movimientos financieros indebidos.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, descartó su renuncia al órgano electoral. (YouTube)

Tadei: “La democracia se defiende con instituciones sólidas”

Este sábado, el INE informó que la Presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso.

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Mediante un comunicado, el órgano electoral sostiene que “cada expediente debe revisarse en su contexto, con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades que existan deben determinarlas las autoridades competentes. Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley.

Un comunicado del Instituto Nacional Electoral de México anuncia su respaldo a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación sobre contrataciones. (X: INE)

Diputados de Morena evaluarán las atribuciones que le otorgaron a Taddei

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que su bancada analizará las facultades extraordinarias concedidas en 2024 a la presidencia del INE.

La reforma permitió a Taddei designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General.

“Vamos a platicar con el grupo parlamentario y con los demás grupos parlamentarios, pero no es mala idea, es aceptable que revisemos con seriedad el no otorgar facultades exorbitadas a ningún órgano colegiado”, declaró Monreal.

El legislador rechazó que aquella decisión hubiera sido un error, aunque consideró necesario revisar sus alcances.

Ricardo Monreal, anunció que su bancada analizará las facultades extraordinarias concedidas en 2024 a la presidencia del INE.

También sostuvo que Morena no protegerá a funcionarios involucrados en posibles actos de corrupción y recordó que la Cámara de Diputados carece de facultades para exigir directamente la renuncia de Taddei.

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Guadalupe Taddei asegura que no dejará el cargo pese a cuestionamientos

Durante la sesión del Consejo General del 22 de octubre, representantes del PRI y Somos solicitaron que Taddei abandonara temporalmente la presidencia mientras se investigan las contrataciones.

La funcionaria rechazó separarse del puesto. “Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”, respondió.

Posteriormente, en una entrevista con Enfoque Noticias, negó la existencia de conflictos de interés y aseguró que la presidencia del INE no interviene directamente en las adjudicaciones.

“No hay ningún conflicto de intereses; hay que esperar los resultados de las auditorías y de los mecanismos institucionales de revisión”, sostuvo.

También afirmó que solicitó la intervención de la ASF y que colaborará con las autoridades fiscalizadoras.

Caso llega a la Mañanera de la presidenta Sheinbaum

El viernes 23 de octubre, Claudia Sheinbaum pidió esclarecer los señalamientos mediante auditorías.

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE. Eso pienso”, declaró.

La mandataria enfatizó que la transparencia resulta especialmente importante ante el inicio del proceso electoral de 2027.

Sobre una eventual renuncia de Taddei, señaló que corresponde a una decisión personal de la consejera.

Días después de que la controversia en el INE fue abordada por la presidenta Sheinbaum, la difusión del viaje a París coloca bajo mayor escrutinio la relación entre la familia Taddei y un proveedor electoral.

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