México

Viaje de lujo a París exhibe vínculo entre hijo de Guadalupe Taddei y contratista del INE

Un video difundido por Latinus se conoce mientras la ASF investiga un posible conflicto de interés por la cercanía entre la presidenta del INE y José Alfredo Hernández Casillas

Guadalupe Taddei con las manos juntas ante un micrófono oficial junto a un recuadro circular con un hombre sentado al lado de una mesa con copas
Guadalupe Taddei Zavala permanece frente a un micrófono del Instituto Nacional Electoral. (YouTube / Latinus)
Guardar

Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, viajó a París junto a José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías que han obtenido contratos millonarios para suministrar materiales electorales.

Videos difundidos por Latinus el viernes 23 de octubre profundizaron los cuestionamientos sobre la cercanía de la consejera presidenta con proveedores del organismo, justo cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

PUBLICIDAD

El caso también provocó reacciones en Morena, peticiones de renuncia desde partidos políticos y un pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Viaje a París de hijo de Guadalupe Taddei sale a la luz en medio de investigación de la ASF

Las grabaciones difundidas en el noticiero de Carlos Loret de Mola muestran a Jorge Francisco Piñeda Taddei acompañado por Hernández Casillas en un hotel de lujo de París.

“París a tus pies, chamaquito”, se escucha decir al empresario en uno de los videos.

El reportaje también presentó fotografías del contratista conviviendo con integrantes de la familia Taddei y escenas de reuniones en una residencia de Jardines del Pedregal, Ciudad de México.

Según Latinus, Hernández Casillas ha estado vinculado con Cajas Graf, compañía que obtuvo contratos por aproximadamente 245 millones de pesos durante las gestiones de Taddei en autoridades electorales de Sonora y a nivel federal.

PUBLICIDAD

Carlos Loret de Mola en un estudio de noticias junto a una pantalla vertical que muestra a un hombre con gorra y camisa negra
Las grabaciones difundidas en el noticiero de Carlos Loret de Mola muestran a Jorge Francisco Piñeda Taddei acompañado por Hernández Casillas en un hotel de lujo de París. (Captura de pantalla: YouTube)

¿Por qué la ASF investiga contratos asignados por el INE?

La ASF anunció el 23 de octubre una investigación de oficio por posible uso indebido de recursos públicos en el INE.

La revisión también comprende a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas proveedoras y funcionarios relacionados con las operaciones investigadas.

“A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, informó el órgano fiscalizador.

Entre los antecedentes aparecen cuestionamientos sobre exfuncionarios del INE relacionados con compañías proveedoras de papelería y materiales electorales.

La investigación deberá determinar si existieron favoritismos, declaraciones de intereses incompletas o movimientos financieros indebidos.

Una mujer con suéter rosa habla ante un micrófono en una mesa con documentos, una computadora portátil y un cartel identificador
Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, descartó su renuncia al órgano electoral. (YouTube)

Tadei: “La democracia se defiende con instituciones sólidas”

Este sábado, el INE informó que la Presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso.

Mediante un comunicado, el órgano electoral sostiene que “cada expediente debe revisarse en su contexto, con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades que existan deben determinarlas las autoridades competentes. Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley.

Documento membretado con el logotipo del Instituto Nacional Electoral que presenta un comunicado de prensa titulado con texto en varios párrafos
Un comunicado del Instituto Nacional Electoral de México anuncia su respaldo a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación sobre contrataciones. (X: INE)

Diputados de Morena evaluarán las atribuciones que le otorgaron a Taddei

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que su bancada analizará las facultades extraordinarias concedidas en 2024 a la presidencia del INE.

La reforma permitió a Taddei designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General.

“Vamos a platicar con el grupo parlamentario y con los demás grupos parlamentarios, pero no es mala idea, es aceptable que revisemos con seriedad el no otorgar facultades exorbitadas a ningún órgano colegiado”, declaró Monreal.

El legislador rechazó que aquella decisión hubiera sido un error, aunque consideró necesario revisar sus alcances.

Ricardo Monreal, anunció que su bancada analizará las facultades extraordinarias concedidas en 2024 a la presidencia del INE.
Ricardo Monreal, anunció que su bancada analizará las facultades extraordinarias concedidas en 2024 a la presidencia del INE.

También sostuvo que Morena no protegerá a funcionarios involucrados en posibles actos de corrupción y recordó que la Cámara de Diputados carece de facultades para exigir directamente la renuncia de Taddei.

Guadalupe Taddei asegura que no dejará el cargo pese a cuestionamientos

Durante la sesión del Consejo General del 22 de octubre, representantes del PRI y Somos solicitaron que Taddei abandonara temporalmente la presidencia mientras se investigan las contrataciones.

La funcionaria rechazó separarse del puesto. “Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”, respondió.

Posteriormente, en una entrevista con Enfoque Noticias, negó la existencia de conflictos de interés y aseguró que la presidencia del INE no interviene directamente en las adjudicaciones.

“No hay ningún conflicto de intereses; hay que esperar los resultados de las auditorías y de los mecanismos institucionales de revisión”, sostuvo.

También afirmó que solicitó la intervención de la ASF y que colaborará con las autoridades fiscalizadoras.

Caso llega a la Mañanera de la presidenta Sheinbaum

El viernes 23 de octubre, Claudia Sheinbaum pidió esclarecer los señalamientos mediante auditorías.

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE. Eso pienso”, declaró.

La mandataria enfatizó que la transparencia resulta especialmente importante ante el inicio del proceso electoral de 2027.

Sobre una eventual renuncia de Taddei, señaló que corresponde a una decisión personal de la consejera.

Días después de que la controversia en el INE fue abordada por la presidenta Sheinbaum, la difusión del viaje a París coloca bajo mayor escrutinio la relación entre la familia Taddei y un proveedor electoral.

Temas Relacionados

Guadalupe TadeiINERicardo MonrealClaudia SheinbaumPolítica en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué contó Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont? La revelación que rompe su promesa de silencio

La conductora había tomado distancia de Mont Arena tras conocerse que Interpol retiró la ficha roja contra ella y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga

¿Qué contó Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont? La revelación que rompe su promesa de silencio

Marchan en Coatzacoalcos por feminicidio de la doctora Cristina Ramos: exigen detener a Lenin “N”

Personal médico, familiares y ciudadanos protestaron en el Día del Médico para exigir justicia por el asesinato de Cristina Ramos Argüello, ocurrido el 15 de octubre

Marchan en Coatzacoalcos por feminicidio de la doctora Cristina Ramos: exigen detener a Lenin “N”

Tormenta con granizo inunda hospital del IMSS y causa afectaciones en Ciudad Juárez

El agua ingresó a pasillos y áreas del Hospital General de Zona No. 6, autoridades municipales emitieron una alerta preventiva ante la posibilidad de nuevas tormentas

Tormenta con granizo inunda hospital del IMSS y causa afectaciones en Ciudad Juárez

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Temblor hoy en México 23 de octubre: se registran 3 mil 152 réplicas del sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 23 de octubre: se registran 3 mil 152 réplicas del sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: Sinaloa espera que la captura del líder de Los Ranas disminuya los homicidios

Dinastías criminales mexicanas: seis de cada 10 relevos de poder en los grandes cárteles involucran vínculos familiares desde hace décadas

Cae en Oaxaca “El Ácido”, sicario de 19 años a la orden de Los Cromos en el Istmo de Tehuantepec

Ataque armado en Iztapalapa deja dos muertos: detienen a dos jóvenes de 22 años que habían escapado en una moto

ENTRETENIMIENTO

¿Qué contó Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont? La revelación que rompe su promesa de silencio

¿Qué contó Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont? La revelación que rompe su promesa de silencio

Ella es la supuesta nueva novia de Peso Pluma; compartía los videos de Kenia Os

Hija del Flaco Ibáñez aclara cómo se encuentra el actor tras la preocupación de sus seguidores

Karla Díaz responde por qué Mariana Ochoa no ha ido a Pinky Promise

La desgarradora confesión de Héctor Parra sobre su vida en prisión: “Hay días que no quiero seguir adelante”

DEPORTES

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

En plena celebración por los 50 años de su debut, Hugo Sánchez lanza dardo al Barcelona y el Balón de Oro: “Me discriminaron”

Al ritmo del mariachi, el Vaquero Navarrete cumple el pesaje y está listo para enfrentar a O’Shaquie Foster

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Omar Chávez lanza reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para enfrentarlo en el Estadio Azteca