Tormenta con granizo inunda hospital del IMSS y causa afectaciones en Ciudad Juárez

Una tormenta con granizo provocó la acumulación de hielo y agua dentro de los pasillos del Hospital General de Zona No. 6 del IMSS, Lic. Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En las imágenes se observa el piso de la unidad médica cubierto de granizo mientras una trabajadora con uniforme médico recorre el área anegada.

Guardar

Una intensa tormenta acompañada de granizo provocó inundaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, incluida una afectación reportada en el Hospital General de Zona No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “Lic. Benito Juárez”.

Las precipitaciones también generaron complicaciones viales, mientras las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de nuevas lluvias.

PUBLICIDAD

La emergencia puso la atención sobre las condiciones de las instalaciones hospitalarias y los riesgos para la movilidad en la ciudad fronteriza. Sin embargo, hasta el momento, no se tiene un balance oficial consolidado que precisara el total de daños materiales, el número de inmuebles afectados o las posibles interrupciones en los servicios médicos.

Nivel de agua subió en más de 50 centímetros

De acuerdo con información difundida por medios locales, el agua ingresó al sótano, pasillos y otras áreas del Hospital General de Zona No. 6. Los reportes señalan que el nivel del agua habría alcanzado aproximadamente medio metro en algunos espacios.

También se mencionaron posibles afectaciones en elevadores, laboratorio, rayos X y la Central de Equipos y Esterilización (CEYE), además de acumulaciones de agua en la planta baja.

PUBLICIDAD

Granizo en Ciudad Juárez Chihuahua (especial)

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación mostraron zonas del inmueble con presencia de agua. Personal del hospital comenzó labores para retirarla y elementos de Protección Civil municipal acudieron al lugar para atender la emergencia.

No obstante, estas afectaciones generales se deben esperar para una evaluación oficial que confirme el alcance de los daños en cada área.

Hasta el momento, no se había localizado una confirmación oficial del IMSS sobre posibles daños a equipos médicos, suspensión de cirugías, traslados de pacientes o interrupciones en la atención.

Reportan vehículos varados y daños en otros sectores

Granizo en Ciudad Juárez Chihuahua (especial)

Las precipitaciones también generaron reportes de inundaciones y encharcamientos en vialidades de Ciudad Juárez. Medios locales señalaron que algunos automovilistas enfrentaron dificultades para circular y que hubo vehículos varados en zonas afectadas por la acumulación de agua.

PUBLICIDAD

Asimismo, se difundieron reportes sobre posibles daños en viviendas, incluidas ventanas afectadas, y fallas en servicios como el suministro eléctrico y las comunicaciones en algunos sectores.

Sin embargo, al cierre de esta información no se contaba con un recuento oficial consolidado que permitiera establecer cuántos vehículos o viviendas resultaron afectados, cuánto ascendieron las pérdidas materiales o cuántas personas requirieron asistencia.

Autoridades alertan por nuevas tormentas

Caos vial y diversas afectaciones por lluvia con granizo en Ciudad Juárez, Chihuahua (especial)

Entre la información institucional disponible, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez emitió una alerta preventiva ante la aproximación de otro sistema de tormentas. El aviso contempló la posibilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas, rachas intensas de viento y caída de granizo superior a 2.5 centímetros de diámetro.

PUBLICIDAD

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones al circular por calles susceptibles a inundaciones.

Como antecedente, las lluvias del 15 y 16 de octubre provocaron 90 incidentes en distintos municipios de Chihuahua, de acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil difundida por medios locales. En Ciudad Juárez se reportaron entonces 14 incidentes relacionados con caída de árboles, cortocircuitos y desprendimiento de anuncios espectaculares.

Estas cifras corresponden a un episodio meteorológico anterior y no deben sumarse a los daños de la tormenta del 23 de octubre sin una actualización oficial.

PUBLICIDAD

Falta balance oficial de daños

Para establecer el alcance definitivo de la emergencia, queda pendiente conocer el balance de Protección Civil y la evaluación del IMSS sobre las instalaciones hospitalarias, así como confirmar si hubo daños a equipos, interrupciones en los servicios médicos o personas lesionadas.

La población deberá permanecer atenta a las condiciones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en la región.