Ella es la supuesta nueva novia de Peso Pluma; compartía los videos de Kenia Os

Fotos que relacionan a la chica con Peso Pluma circulan por las redes sociales (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)

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Peso Pluma vuelve a ser tema de conversación en redes sociales, luego de que circularan videos y fotografías que lo vinculan con una nueva pareja sentimental, cuatro meses después de confirmar su separación de Kenia Os. La supuesta novia del cantante habría compartido previamente contenido de la propia Kenia Os en sus redes sociales, un detalle que generó atención entre los seguidores de ambos artistas.

Las especulaciones se intensificaron tras los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados el jueves 22 de octubre en Miami, donde el intérprete de “Ella Baila Sola” habría sido acompañado por la misma mujer señalada en los rumores, de acuerdo con reportes de creadores de contenido especializados en espectáculos.

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La creadora de contenido Chamonic reveló el supuesto romance

Fotos que relacionan a la chica con Peso Pluma circulan por las redes sociales

La primera en hablar públicamente sobre la nueva relación fue la creadora de contenido Chamonic, quien a través de su cuenta de Instagram aseguró que Peso Pluma lleva aproximadamente dos meses saliendo con una joven originaria de Guadalajara, Jalisco. Según su publicación, la pareja disfruta de su romance lejos de la atención pública.

Chamonic también afirmó que la mujer habría viajado junto al cantante a Miami para los Premios Billboard de la Música Latina, y añadió que el intérprete le habría dado distintos detalles, entre ellos regalos. La comunicadora aseguró conocer el nombre completo y la cuenta de Instagram de la joven, aunque decidió no hacerlos públicos.

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Hasta el momento, estas versiones no han sido confirmadas directamente por Peso Pluma ni por su equipo de representación, por lo que la identidad completa de la mujer permanece sin verificación oficial pese a la insistencia de los rumores.

Un video en Disney reavivó las especulaciones

Fotos que relacionan a la chica con Peso Pluma circulan por las redes sociales

Mientras circulaban las declaraciones de Chamonic, usuarios de la red social X comenzaron a compartir imágenes de Peso Pluma durante una visita a un parque temático en Florida. Una publicación realizada el 22 de octubre por la cuenta @strangxe muestra al cantante caminando por el lugar, vestido con prendas blancas y con parte del rostro cubierto, mientras una joven aparece a su lado.

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De acuerdo con otro reporte, el encuentro ocurrió específicamente en Universal Studios, en Orlando, Florida, donde el cantante fue visto resguardado por su equipo de seguridad junto a una mujer que solo se cubría con una gorra. Los tatuajes visibles y la vestimenta del hombre en el video fueron los elementos que llevaron a los internautas a relacionarlo con Peso Pluma, aunque esos detalles no permiten una confirmación concluyente de su identidad.

Usuarios recordaron además que el cantante, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, acostumbra llevar a sus parejas a parques temáticos como Disney, algo que ya había hecho previamente tanto con Kenia Os como con la cantante argentina Nicki Nicole, durante relaciones anteriores.

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La cuenta de TikTok @mercla888 concentró las sospechas de los internautas

Fotos que relacionan a la chica con Peso Pluma circulan por las redes sociales

Ante la falta de confirmación oficial, usuarios de redes sociales comenzaron a investigar distintos perfiles en busca de pistas sobre la identidad de la supuesta pareja. Una de las cuentas que llamó la atención fue @mercla888 en TikTok, cuyas publicaciones fueron comparadas por internautas con imágenes y lugares relacionados con el cantante.

El 23 de octubre, la cuenta @onlythemz compartió en X una comparación entre una fotografía de Peso Pluma dentro de una alberca y otra imagen publicada por @mercla888 el 20 de septiembre, en un intento de los usuarios por encontrar coincidencias entre ambos perfiles. Sin embargo, esas fotografías no demuestran que ambos hayan coincidido en el mismo sitio ni que exista una relación sentimental confirmada entre ellos.

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La cuenta en cuestión no ofrece información pública suficiente para confirmar el nombre completo, la edad o la profesión de la persona que la administra, por lo que su posible vínculo con el cantante permanece como una especulación sin respaldo documental.

Un video de Kenia Os alimentó versiones sobre una infidelidad

Kenia Os en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@keniaos)

El elemento que más atención generó entre los usuarios fue un video compartido por la cuenta @mercla888, protagonizado por la propia Kenia Os, expareja del cantante. En el clip, la cantante lanza una advertencia con un refrán popular: “ojo de loca no se equivoca”, frase que suele emplearse para referirse a la capacidad de intuir mentiras o infidelidades incluso sin pruebas evidentes.

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Ese contenido aumentó las versiones entre internautas de que Peso Pluma habría sido infiel a Kenia Os durante su relación, y que ese episodio pudo haber sido la causa real de la ruptura entre ambos, ocurrida cuando públicamente la relación parecía mantenerse estable.

La mujer vinculada a los rumores ha recibido mensajes de advertencia por parte de usuarios en redes sociales, quienes le señalan antecedentes del cantante relacionados con episodios previos de presunta infidelidad durante relaciones anteriores.

Peso Pluma y Kenia Os confirmaron su ruptura en junio de 2026

Ilustración editorial presenta fotos en blanco y negro de Peso Pluma y Kenia OS, rotas y desgastadas sobre un fondo rojo y negro, simbolizando el fin de una relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peso Pluma y Kenia Os anunciaron el fin de su relación el 6 de junio de 2026, mediante un comunicado conjunto en el que informaron que su noviazgo había llegado a su término y solicitaron respeto a su privacidad. La ruptura ocurrió después de más de un año de relación, periodo durante el cual ambos artistas compartieron públicamente distintos momentos de su vínculo sentimental.

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Desde la separación, las especulaciones sobre la vida sentimental del cantante no se han detenido. Este no es, además, el primer episodio de este tipo en la trayectoria pública de Peso Pluma: en 2024, durante su relación con Nicki Nicole, fue captado caminando de la mano con la influencer Sonia Sahar en un casino de Las Vegas, tras asistir al Super Bowl LVIII.

Hasta el momento, ni Peso Pluma ni la mujer señalada en los rumores han confirmado públicamente la existencia de una relación formal entre ambos, por lo que la información sobre su presunto romance continúa basándose en videos, fotografías y comparaciones de cuentas de redes sociales realizadas por usuarios y creadores de contenido de espectáculos.

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