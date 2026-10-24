Marchan en Coatzacoalcos por feminicidio de la doctora Cristina Ramos: exigen detener a Lenin “N”

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Marcha contra el feminicidio de la doctora Cristina Ramos en Coatzacoalcos, Veracruz (especial)

La exigencia de justicia por el feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello llegó a las calles de Coatzacoalcos, Veracruz, donde personal médico, familiares, amistades y ciudadanos marcharon para exigir la captura de Lenin Salvador “N”, señalado como presunto responsable del crimen, y que el caso no quede impune.

La movilización se realizó el viernes 23 de octubre, en el marco del Día del Médico. Con uniformes y prendas rosas, flores, pancartas y fotografías de la víctima, el contingente salió del Hospital General de Zona número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y avanzó por la avenida Ignacio Zaragoza hasta el parque Independencia, en el centro de la ciudad.

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Los participantes pidieron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) mantener las investigaciones, localizar al sospechoso y ejecutar la orden de aprehensión que existe en su contra. La protesta también buscó mantener visible el caso y evitar que el asesinato de la médica quede archivado sin que se determinen responsabilidades.

Familia de Cristina pide ayuda para localizar al sospechoso

Lenin N feminicidio Coatzacoalcos Veracruz (Especial)

Durante la marcha, Ana María Ramos Argüello, hermana de la doctora, hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe difundiendo la fotografía de Lenin Salvador “N”, con el objetivo de contribuir a su localización.

La familiar acudió a Coatzacoalcos junto con su padre, Rafael, desde Paso del Macho, municipio de origen de Cristina. En la movilización pidió a las instituciones responsables que no detengan las labores de búsqueda y que mantengan activa la investigación.

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La familia expresó su confianza en que las autoridades logren localizar al señalado y esclarecer el feminicidio. Hasta el 23 de octubre, los reportes periodísticos indicaban que el hombre permanecía prófugo.

La Fiscalía estatal cuenta con una orden de aprehensión contra Lenin Salvador “N”, identificado en la información difundida sobre el caso como expareja sentimental de la víctima. Sin embargo, su presunta participación deberá acreditarse ante las autoridades judiciales.

¿Qué pasó con la doctora Cristina Ramos?

Lenin N feminicidio Cristina Ramos Coatzacoalcos Veracruz (especial)

Cristina Ramos Argüello fue localizada sin vida el jueves 15 de octubre en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

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La médica tenía 33 años y se desempeñaba como especialista en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ambos en Coatzacoalcos.

Su muerte provocó indignación entre sus familiares, amistades, pacientes y compañeros del sector salud, quienes la recordaron como una profesionista comprometida, trabajadora y cercana a las personas que atendía.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las investigaciones por el crimen y las diligencias para localizar al hombre señalado como presunto responsable. La existencia de una orden de aprehensión fue confirmada por la Fiscalía estatal, según los reportes publicados sobre el caso.

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Médicos exigen que el crimen no quede impune

La marcha del 23 de octubre convirtió una fecha dedicada a reconocer la labor del personal médico en una jornada de duelo y protesta para quienes conocieron a Cristina.

Integrantes del gremio señalaron la necesidad de que las autoridades mantengan el caso como una prioridad y actúen con diligencia para esclarecer los hechos. También insistieron en que la investigación debe avanzar hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La movilización se sumó a las expresiones de indignación que surgieron después del asesinato de la doctora. Para sus compañeros, mantener viva su memoria y exigir resultados constituye una forma de acompañar a la familia y reclamar justicia.

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La exigencia también se extendió a Paso del Macho, donde familiares y habitantes preparaban otra movilización para el domingo 25 de octubre, de acuerdo con reportes locales.