México

Marchan en Coatzacoalcos por feminicidio de la doctora Cristina Ramos: exigen detener a Lenin “N”

Personal médico, familiares y ciudadanos protestaron en el Día del Médico para exigir justicia por el asesinato de Cristina Ramos Argüello, ocurrido el 15 de octubre

Guardar
Marcha feminicidio Cristina Ramos Coatzacoalcos Veracruz
Marcha contra el feminicidio de la doctora Cristina Ramos en Coatzacoalcos, Veracruz (especial)

La exigencia de justicia por el feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello llegó a las calles de Coatzacoalcos, Veracruz, donde personal médico, familiares, amistades y ciudadanos marcharon para exigir la captura de Lenin Salvador “N”, señalado como presunto responsable del crimen, y que el caso no quede impune.

La movilización se realizó el viernes 23 de octubre, en el marco del Día del Médico. Con uniformes y prendas rosas, flores, pancartas y fotografías de la víctima, el contingente salió del Hospital General de Zona número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y avanzó por la avenida Ignacio Zaragoza hasta el parque Independencia, en el centro de la ciudad.

PUBLICIDAD

Los participantes pidieron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) mantener las investigaciones, localizar al sospechoso y ejecutar la orden de aprehensión que existe en su contra. La protesta también buscó mantener visible el caso y evitar que el asesinato de la médica quede archivado sin que se determinen responsabilidades.

Familia de Cristina pide ayuda para localizar al sospechoso

Lenin N feminicidio Coatzacoalcos Veracruz
Lenin N feminicidio Coatzacoalcos Veracruz (Especial)

Durante la marcha, Ana María Ramos Argüello, hermana de la doctora, hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe difundiendo la fotografía de Lenin Salvador “N”, con el objetivo de contribuir a su localización.

La familiar acudió a Coatzacoalcos junto con su padre, Rafael, desde Paso del Macho, municipio de origen de Cristina. En la movilización pidió a las instituciones responsables que no detengan las labores de búsqueda y que mantengan activa la investigación.

PUBLICIDAD

La familia expresó su confianza en que las autoridades logren localizar al señalado y esclarecer el feminicidio. Hasta el 23 de octubre, los reportes periodísticos indicaban que el hombre permanecía prófugo.

La Fiscalía estatal cuenta con una orden de aprehensión contra Lenin Salvador “N”, identificado en la información difundida sobre el caso como expareja sentimental de la víctima. Sin embargo, su presunta participación deberá acreditarse ante las autoridades judiciales.

¿Qué pasó con la doctora Cristina Ramos?

Lenin N feminicidio Cristina Ramos Coatzacoalcos Veracruz
Lenin N feminicidio Cristina Ramos Coatzacoalcos Veracruz (especial)

Cristina Ramos Argüello fue localizada sin vida el jueves 15 de octubre en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

La médica tenía 33 años y se desempeñaba como especialista en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ambos en Coatzacoalcos.

Su muerte provocó indignación entre sus familiares, amistades, pacientes y compañeros del sector salud, quienes la recordaron como una profesionista comprometida, trabajadora y cercana a las personas que atendía.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las investigaciones por el crimen y las diligencias para localizar al hombre señalado como presunto responsable. La existencia de una orden de aprehensión fue confirmada por la Fiscalía estatal, según los reportes publicados sobre el caso.

Médicos exigen que el crimen no quede impune

La marcha del 23 de octubre convirtió una fecha dedicada a reconocer la labor del personal médico en una jornada de duelo y protesta para quienes conocieron a Cristina.

Integrantes del gremio señalaron la necesidad de que las autoridades mantengan el caso como una prioridad y actúen con diligencia para esclarecer los hechos. También insistieron en que la investigación debe avanzar hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La movilización se sumó a las expresiones de indignación que surgieron después del asesinato de la doctora. Para sus compañeros, mantener viva su memoria y exigir resultados constituye una forma de acompañar a la familia y reclamar justicia.

La exigencia también se extendió a Paso del Macho, donde familiares y habitantes preparaban otra movilización para el domingo 25 de octubre, de acuerdo con reportes locales.

Temas Relacionados

VeracruzCoatzacoalcosFeminicidioBloqueomexico-noticiasÚltima horaCristina Ramos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: Sinaloa espera que la captura del líder de Los Ranas disminuya los homicidios

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: Sinaloa espera que la captura del líder de Los Ranas disminuya los homicidios

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 23 de octubre: Vance ya es huracán categoría 2

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 23 de octubre: Vance ya es huracán categoría 2

Diputados de Morena evaluarán todas las atribuciones que le otorgaron a Guadalupe Taddei

En medio de los escándalos que ha protagonizado recientemente la consejera presidenta, la bancada mayoritaria alista un “control de daños”

Diputados de Morena evaluarán todas las atribuciones que le otorgaron a Guadalupe Taddei

Claudia Sheinbaum cuestiona a estudiantes sobre el tiempo que pasan en redes sociales: “Estar todo el día tiene sus consecuencias”

La presidenta de México destacó la campaña que mantiene su gobierno para restringir el uso de dispositivos tecnológicos en las escuelas

Claudia Sheinbaum cuestiona a estudiantes sobre el tiempo que pasan en redes sociales: “Estar todo el día tiene sus consecuencias”

En plena celebración por los 50 años de su debut, Hugo Sánchez lanza dardo al Barcelona y el Balón de Oro: “Me discriminaron”

El Pentapichichi celebró su paso por España y sus anotaciones ante los culés como jugador del Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano

En plena celebración por los 50 años de su debut, Hugo Sánchez lanza dardo al Barcelona y el Balón de Oro: “Me discriminaron”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: Sinaloa espera que la captura del líder de Los Ranas disminuya los homicidios

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: Sinaloa espera que la captura del líder de Los Ranas disminuya los homicidios

Dinastías criminales mexicanas: seis de cada 10 relevos de poder en los grandes cárteles involucran vínculos familiares desde hace décadas

Cae en Oaxaca “El Ácido”, sicario de 19 años a la orden de Los Cromos en el Istmo de Tehuantepec

Ataque armado en Iztapalapa deja dos muertos: detienen a dos jóvenes de 22 años que habían escapado en una moto

Más cargos para “El Tanque” del CJNG: Fiscalía de Veracruz lo imputa por la masacre de Las Bajadas

ENTRETENIMIENTO

Ella es la supuesta nueva novia de Peso Pluma; compartía los videos de Kenia Os

Ella es la supuesta nueva novia de Peso Pluma; compartía los videos de Kenia Os

Hija del Flaco Ibáñez aclara cómo se encuentra el actor tras la preocupación de sus seguidores

Karla Díaz responde por qué Mariana Ochoa no ha ido a Pinky Promise

La desgarradora confesión de Héctor Parra sobre su vida en prisión: “Hay días que no quiero seguir adelante”

Buena Vista Social Club: así será el premiado musical de Broadway que llegará a México con la actuación de Héctor Sandarti y Analy

DEPORTES

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

En plena celebración por los 50 años de su debut, Hugo Sánchez lanza dardo al Barcelona y el Balón de Oro: “Me discriminaron”

Al ritmo del mariachi, el Vaquero Navarrete cumple el pesaje y está listo para enfrentar a O’Shaquie Foster

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Omar Chávez lanza reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para enfrentarlo en el Estadio Azteca