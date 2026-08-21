Reaparece el alcalde de Paraíso, Tabasco, tras Operativo Enjambre: revela los 6 delitos que le imputa la FGR y acusa persecución política

El presidente municipal de Paraíso confirmó que la FGR lo investiga por tortura, huachicol, portación de armas del Ejército y narcóticos. (Facebook)

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Alfonso Baca Sevilla, alcalde de Paraíso, Tabasco, reapareció este jueves 20 de agosto mediante una videollamada transmitida durante una rueda de prensa de Movimiento Ciudadano, dos días después de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) catearan su domicilio y detuvieran a ocho funcionarios de su administración como parte del Operativo Enjambre.

El edil negó haberse fugado, confirmó que la FGR lo investiga por seis delitos de alto impacto y anunció que enfrentará el proceso por la vía legal.

Baca Sevilla afirmó que desde el martes 17 por la tarde se trasladó a la Ciudad de México por motivos de agenda de trabajo y compromisos personales, por lo que no se encontraba en el momento de los hechos: “Es falso que me hubiera dado a la fuga, como se difunde de manera tergiversada”, declaró.

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El Cabildo de Paraíso prepara para este viernes 21 de agosto un relevo en la presidencia municipal ante la ausencia del alcalde, quien no ha precisado cuándo regresará al municipio ni si lo hará de manera inmediata.

La FGR investiga al alcalde por tortura, huachicol, drogas y portación de armas del Ejército

El propio Baca Sevilla confirmó que la FGR mantiene abierta en su contra la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0000749/2026. Los delitos que se le imputan son: uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión ilícita de hidrocarburos y posesión de narcóticos.

El alcalde negó categóricamente haber incurrido en alguna de esas conductas. “Jamás he estado vinculado a este tipo de actividades ilícitas”, afirmó. Agregó que contrató los servicios de un abogado penalista para conocer los señalamientos en su contra y preparar su defensa.

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Baca Sevilla es ingeniero civil y exfuncionario de Pemex. Ganó la alcaldía de Paraíso en 2024 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano con más de 17,000 votos, equivalentes a casi el 43% del electorado que acudió a las urnas. Su periodo de gobierno abarca hasta 2027.

El operativo: cateos, detenciones y retenes en carreteras

Mientras la FGR desplegó retenes en carreteras de Comalcalco y Paraíso tras su evasión, el edil aseguró desde la Ciudad de México que su viaje estaba planeado desde el martes y que los cateos violaron los artículos 14 y 16 de la Constitución. (Redes sociales)

El Operativo Enjambre en Paraíso comenzó en la madrugada del miércoles 19 de agosto. Elementos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado revisaron al menos diez inmuebles vinculados a funcionarios municipales, entre ellos el domicilio del alcalde en el malecón de la ranchería Miguel de la Madrid y el del secretario técnico del ayuntamiento, Rony Magaña.

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Las autoridades aseguraron la vivienda de Baca Sevilla, además de maquinaria y vehículos encontrados en los domicilios cateados. Al cierre del operativo, ocho personas quedaron detenidas, entre ellas el director de Obras Públicas, Edson García Wilson, y el director de Finanzas, identificado solo como Demetrio “N”.

Tras conocer la evasión del alcalde, las autoridades desplegaron retenes en carreteras de los municipios de Comalcalco y Paraíso. El fiscal general del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez, confirmó que las diligencias correspondían al Operativo Enjambre a cargo de la FGR y que la institución estatal colaboró con los cercos de seguridad.

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Baca Sevilla cuestiona la legalidad de los cateos y acusa violaciones al debido proceso

(Facebook: Alfonso Baca Sevilla)

El edil cuestionó la legalidad de las órdenes judiciales con las que se realizaron los cateos. Señaló que los documentos no especificaban con precisión las direcciones de los inmuebles, los objetos buscados, las personas a aprehender, el plazo de vigencia de las diligencias ni los nombres de los servidores públicos autorizados para participar en el operativo.

Baca Sevilla sostuvo que esas omisiones representan posibles violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución, que garantizan el debido proceso y la legalidad, así como al artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales. “La actuación sobreexpuesta y dramática del personal de la Fiscalía demuestra una intencionalidad política para dañar mi imagen”, declaró.

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El secretario del Ayuntamiento, Carlos Alberto Ramón Güemes, había señalado el miércoles que el gobierno municipal no recibió ninguna notificación oficial sobre las acciones de la FGR y que el alcalde seguía en funciones. Las áreas de la administración, dijo, continuaron operando con normalidad durante el operativo.

Movimiento Ciudadano cerró filas con el alcalde. La fracción parlamentaria del partido en el Congreso de Tabasco, encabezada por el diputado Pedro Palomeque Calzada, exigió respetar el principio de presunción de inocencia y calificó las acciones como una maniobra con “tintes políticos” orientada a afectar la imagen pública de los involucrados y del propio partido.

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El coordinador municipal de MC en Paraíso, Luis Alberto Gómez Gutiérrez, convocó a una marcha pacífica para el domingo 23 de agosto. La movilización partirá de un centro social del municipio y recorrerá la cabecera municipal.

Morena responde: “El que nada debe, nada teme”

El Operativo Enjambre ha dejado decenas de funcionarios detenidos. (Foto: Fiscalía Edomex)

La respuesta desde Morena fue directa. El Comité Ejecutivo Estatal del partido exhortó a Baca Sevilla a entregarse a las autoridades y rechazó la acusación de persecución política. “El que nada debe, nada teme”, fue el posicionamiento del partido.

El gobernador de Tabasco, Javier May, se desmarcó de las investigaciones y afirmó que no hay intocables en el estado. El mandatario subrayó que el operativo es competencia exclusiva de la FGR y que su gobierno no tiene injerencia en las diligencias federales.

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El dirigente estatal del PRD, Rafael Acosta León, pidió una investigación “seria, responsable y exhaustiva” y llamó a evitar especulaciones hasta que el propio alcalde o el Ayuntamiento emitieran un posicionamiento formal, aunque consideró necesario que las autoridades municipales “dieran la cara”.

El Operativo Enjambre es una estrategia del gobierno federal instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción y los vínculos entre servidores públicos y estructuras criminales. Al 16 de junio pasado, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que la operación había derivado en la detención de más de 80 servidores y exservidores públicos en todo el país.

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