México

Más cargos para “El Tanque” del CJNG: Fiscalía de Veracruz lo imputa por la masacre de Las Bajadas

La autoridad estatal acusó a Iván Cazarín Molina por homicidio doloso calificado y lesiones dolosas calificadas, derivadas del ataque armado de enero de 2023 que dejó cinco víctimas mortales sobre la carretera federal a Xalapa

El Tanque fue detenido el pasado 5 de octubre en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad
El Tanque fue detenido el pasado 5 de octubre en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad
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La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, formuló una nueva imputación contra Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, cofundador y líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

El cargo correspondió a los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones dolosas calificadas, derivados de la masacre ocurrida el 22 de enero de 2023 en la colonia Las Bajadas, sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, dentro del proceso penal 862/2026.

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El ataque armado dejó un saldo de tres personas adultas y dos menores de edad fallecidos, además de un menor lesionado. Entre las víctimas mortales se encontró Fernando Pérez Vega, alias “El Pino” o “El R15”, líder de una de las dos células del CJNG en disputa por el control de la región de El Espinal y Poza Rica. Pérez Vega fue también candidato a la alcaldía de Coxquihui por el partido Fuerza por México en 2021.

Balacera Veracruz código rojo
En diferentes videos compartidos en redes sociales se escucharon las detonaciones (Foto: Twitter/@All_Source_News/@immx_01)

Esta nueva imputación contra “El Tanque” se formuló en reclusión, debido a que fue detenido el pasado 5 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, en un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal.

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La Fiscalía General de la República logró su vinculación a proceso el pasado 13 de octubre por los delitos federales de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

La masacre de Las Bajadas se originó en una disputa entre células del CJNG en 2023

El entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, atribuyó el ataque imputado a “El Tanque” a una confrontación entre dos células del CJNG que se disputaban el control territorial en la región de El Espinal y Poza Rica. Según declaraciones un bando era encabezado por “El Pino” y el otro por un sujeto identificado como “El Coco”.

Según la versión oficial de 2023, el grupo liderado por “El Coco” ordenó la ejecución del comandante de la Policía Municipal de El Espinal, José Luis Quinto Lorenzo, a quien se señaló de tener vínculos con “El Pino”. En respuesta, “El Pino” habría ordenado un ataque contra la familia de otro líder criminal conocido como “El Wacho”, en el que murió un adolescente de 17 años.

"El Pino", ejecutado durante el ataque armado. (Twitter/@nachopallaypaca)
"El Pino", ejecutado durante el ataque armado. (Twitter/@nachopallaypaca)

Esa cadena de agresiones derivó en el ataque armado del 22 de enero de 2023 contra “El Pino” y su familia, quienes viajaban en una camioneta que terminó con múltiples impactos de bala.

“El Tanque” ya fue procesado por secuestro agravado

Antes de la imputación por la masacre de Las Bajadas, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) obtuvo la vinculación a proceso de “El Tanque” por secuestro agravado, dentro de la causa penal 836/2026. Esa imputación se formuló el 16 de octubre y correspondió a hechos ocurridos el 18 de febrero de 2025.

De acuerdo con la carpeta de investigación, “El Tanque” participó en la privación de la libertad de dos personas en una plaza comercial ubicada en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado. Las víctimas se dedicaban al transporte de agua.

Fotografía de "El Tanque" compartida por las autoridades estatales de Veracruz. Crédito: FGE Veracruz
Fotografía de "El Tanque" compartida por las autoridades estatales de Veracruz. Crédito: FGE Veracruz

El Tanque presuntamente solicitó dinero a sus familiares, además de las facturas de los vehículos utilizados para ese trabajo, a cambio de la liberación de los secuestrados.

La Fiscalía identificó a Iván Cazarín Molina como presunto generador de violencia en el estado y presunto líder regional de una célula delictiva.

En ambos procesos estatales, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que estaba cumpliendo en el Cefereso Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México, por los cargos federales.

EEUU acusó a “El Tanque” por narcotráfico y posesión de armas

Además de los cargos de fuero común y federales presentados en México, un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó formalmente a “El Tanque” el pasado 22 de octubre por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de posesión de un arma de fuego para facilitar el narcotráfico. El pliego acusatorio documentó una conspiración activa entre 2005 y 2025.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, de ser declarado culpable, “El Tanque” enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión y un máximo de dos cadenas perpetuas consecutivas. Ese mismo día, una jueza federal del Estado de México desechó un amparo que la defensa del acusado promovió contra una posible extradición.

Agentes armados con equipo táctico escoltan a un hombre vestido de negro frente a una camioneta gris
Elementos de seguridad custodiando a Iván Cazarín Molina, alias El Tanque. (FGR)

Las autoridades mexicanas relacionan a “El Tanque” con el ataque de 2015 contra un helicóptero del Ejército Mexicano que dejó nueve elementos de seguridad muertos, ocurrido durante un operativo para capturar a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a “El Tanque” junto con nueve mexicanos y 26 entidades, por su papel en una red de robo de combustible que operaba conexiones ilegales hacia los oleoductos de Petróleos Mexicanos.

Esa misma sanción alcanzó a su hermano, César Cazarín Molina, alias “El Tornado”, sentenciado a 60 años de prisión, y a Domingo Medina Díaz, alias “El Mingo”, suegro de “El Tanque” e integrante de un brazo armado del CJNG.

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