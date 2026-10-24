Ataque armado en Iztapalapa deja dos muertos: detienen a dos jóvenes de 22 años que habían escapado en una moto

Las cámaras del C2 Oriente permitieron localizar en Iztacalco a los dos sospechosos del ataque armado registrado en Iztapalapa.(Crédito: SSCCDMX)

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Dos personas murieron y una más resultó herida durante un ataque armado en Calzada Ermita, en la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón, alcaldía Iztapalapa, la tarde de este viernes. Los presuntos responsables escaparon en una motocicleta, pero el seguimiento de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Oriente permitió a policías capitalinos ubicarlos y detenerlos en Iztacalco.

Los detenidos, ambos de 22 años, fueron interceptados en el cruce de la calle Coruña, en la colonia Santa Anita. Durante una revisión, los agentes les aseguraron un arma de fuego y la motocicleta en la que presuntamente huyeron del lugar de la agresión, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

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Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. La dependencia no informó sobre la identidad de las víctimas, el motivo del ataque ni si existía alguna relación entre ellas y los detenidos.

Los disparos movilizaron a policías y servicios de emergencia

La intervención comenzó después de que los policías recibieran un reporte de detonaciones de arma de fuego en Calzada Ermita. Al llegar a la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón, encontraron a tres personas con manchas de sangre y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Los paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que dos de las víctimas ya no tenían signos vitales. La tercera persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Mientras se desarrollaban las labores de auxilio, los uniformados acordonaron la zona.

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Los policías aseguraron una motocicleta y un arma de fuego al detener a dos hombres de 22 años señalados como posibles responsables de la agresión. (Crédito: SSC)

La SSC describió lo ocurrido como una agresión directa con disparos de arma de fuego, pero no precisó si las víctimas se encontraban juntas, si estaban dentro de un vehículo o si los atacantes llegaron al lugar con un objetivo específico.

Tampoco se dieron a conocer las circunstancias previas a los disparos ni el número de detonaciones. Estos elementos serán relevantes para reconstruir la agresión y establecer qué ocurrió antes de que los responsables abandonaran el sitio.

Las cámaras del C2 Oriente permitieron rastrear la huida

Después del ataque, los presuntos responsables escaparon en una motocicleta. Los monitoristas del C2 Oriente realizaron el seguimiento de sus movimientos mediante las cámaras de videovigilancia y establecieron un cerco virtual que permitió a los policías ubicarlos en la alcaldía Iztacalco.

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La detención ocurrió en la colonia Santa Anita, fuera de Iztapalapa, donde se registró la agresión. Los agentes aseguraron a los dos jóvenes y encontraron entre los objetos relacionados con el caso un arma de fuego y la motocicleta en la que presuntamente huyeron.

La información difundida por la SSC no detalla cuánto tiempo transcurrió entre los disparos y las detenciones ni qué cámaras registraron el recorrido.

Entre las diligencias que pueden contribuir al esclarecimiento de una agresión de este tipo están el análisis de las grabaciones de videovigilancia, los peritajes balísticos y las entrevistas a testigos.

Información no oficial difundida por el periodista Carlos Jiménez identifica a una de las personas fallecidas como Andreus Mario “N”, a quien señala como un exreo que salió de recientemente del Reclusorio Norte, penal donde, presuntamente, extorsionaba y golpeaba a todos los recién llegados.

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Según el comunicador, Andreus Mario “N” se desplazaba en un vehículo por la alcaldía Iztapalapa cuando fue abatido.

La SSC reportó el aseguramiento de un arma de fuego y una motocicleta durante la detención de los dos sospechosos; el Ministerio Público determinará su posible relación con el doble homicidio. (Crédito: SSC CDMX)

Otros ataques armados reportados en Iztapalapa durante octubre

La agresión de Calzada Ermita ocurrió después de otros episodios con disparos de arma de fuego reportados en Iztapalapa durante octubre. Aunque los casos comparten el uso de armas, no hay información que permita establecer una relación entre ellos ni atribuirlos a un mismo grupo o motivo.

El 19 de octubre, hombres que viajaban en motocicletas dispararon contra comerciantes, transeúntes y vehículos en la colonia Ejército de Agua Prieta. La agresión ocurrió en el cruce de las calles Circunvalación y Batalla 5 de Mayo.

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De acuerdo con reportes periodísticos, cuatro hombres que se desplazaban en motocicletas abrieron fuego en la zona. Un comerciante sufrió una lesión por rozón de bala y dos automóviles recibieron impactos. Entre los vehículos afectados estaba el de un conductor de transporte por aplicación que había dejado pasajeros cuando quedó en medio de los disparos.

La información publicada sobre ese episodio no permitió establecer el motivo de la agresión ni identificar a una persona como objetivo específico. Tampoco se difundieron elementos suficientes para vincularlo con el doble homicidio ocurrido cuatro días después en Calzada Ermita.

Otro caso se registró el 14 de octubre en el Tianguis del Salado, en la zona de Santa Martha Acatitla. Una balacera dejó una mujer de aproximadamente 60 años muerta y tres personas lesionadas, según reportes periodísticos.

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La víctima mortal recibió impactos de bala en el pecho y el abdomen. En las primeras versiones se señaló que pudo tratarse de una víctima colateral de un enfrentamiento, aunque las circunstancias de la agresión no han sido esclarecidas.

Estos antecedentes muestran que durante octubre se reportaron distintas agresiones armadas en la alcaldía, pero las circunstancias de cada una son diferentes. En el caso de Calzada Ermita, la SSC informó sobre la detención de dos sospechosos después de rastrear su huida; esa información no permite concluir que los mismos estén relacionados con los ataques anteriores.

La investigación deberá esclarecer el motivo del doble homicidio

Los dos jóvenes detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica a partir de los datos de prueba recabados. Hasta el momento, la SSC no ha informado sobre una posible relación entre ellos y las víctimas, ni ha precisado qué originó la agresión.

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La investigación deberá establecer si el arma asegurada fue utilizada en los disparos, reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la participación que habría cada detenido.

También permanece pendiente conocer la evolución médica de la persona lesionada, pues el comunicado de la SSC de la Ciudad de México únicamente indicó que fue trasladada a un hospital para recibir atención.