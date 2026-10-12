México

ViX estrenará “Operación Cisne Negro”, docuserie de “El Chapo” Guzmán: tendrá entrevista con Peña Nieto

La docuserie contiene entrevistas con varios funcionarios de la época de Enrique Peña Nieto

ViX estrenará docuserie sobre la última captura de El Chapo Guzmán. Tendrá entrevistas con políticos, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto. (Captura de pantalla)
ViX estrenará docuserie sobre la última captura de El Chapo Guzmán. Tendrá entrevistas con políticos, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto. (Captura de pantalla)
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La plataforma de streaming de Televisa, ViX ha anunciado el estreno de Operación Cisne Negro, una docuserie que reconstruye la tercera captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, y que además incluirá entrevistas con el expresidente Enrique Peña Nieto y Alfonso Navarrete Prida, según el teaser difundido esta semana.

El teaser muestra un interrogatorio directo a “El Chapo” tras su captura

El avance de 48 segundos abre con un intercambio tenso. Una voz interroga al capo: “¿Lo han tratado mal?”. Guzmán responde: “No, señor”. La misma voz insiste: “¿No te han pegado?”, y el narcotraficante repite: “No, señor”.

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Escenas del tráiler de la docuserie "Operación Cisne Negro". (ViX/captura de pantalla)
Escenas del tráiler de la docuserie "Operación Cisne Negro". (ViX/captura de pantalla)

Sobre imágenes del operativo y rostros de funcionarios de la época, una narración plantea la pregunta central de la producción: “¿Quién capturó realmente a Joaquín Guzmán?”.

Después llega la frase que condensa el enfoque crítico del documental: “Existe una verdad, ¿verdad? Una verdad histórica y una verdad jurídica. E incluso una verdad política”, se escucha en la narración.

En el material aparecen, además del expresidente Enrique Peña Nieto, los rostros de Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación; Renato Sales Heredia, quien se desempeñaba como comisionado nacional de Seguridad; Arely Gómez, quien ocupaba la Procuraduría General de la República, antecesora de la actual Fiscalía General de la República; y Alfonso Navarrete Prida, que sustituyó después a Osorio Chong al cierre de la administración.

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Escenas del tráiler de la docuserie "Operación Cisne Negro". (ViX/captura de pantalla)
Escenas del tráiler de la docuserie "Operación Cisne Negro". (ViX/captura de pantalla)

¿Qué fue la Operación Cisne Negro?

La Operación Cisne Negro fue ejecutada por las Fuerzas Especiales de la Armada de México y culminó con la recaptura de Guzmán Loera tras un tiroteo en Los Mochis, Sinaloa. El operativo se gestó luego de que la Armada recibiera, a principios de diciembre de 2015, una denuncia anónima sobre hombres armados y vehículos todoterreno en el fraccionamiento Las Palmas.

Los trabajos de inteligencia confirmaron la presencia de Orso Iván Gastélum Cruz, alias “El Cholo Iván”, jefe de seguridad de Guzmán, lo que dio luz verde al asalto la noche del 7 de diciembre. Alrededor de las 4:00 de la madrugada, operadores del Equipo Roble de las Fuerzas Especiales derribaron la puerta de la casa de seguridad y fueron recibidos con disparos.

El enfrentamiento dejó cinco sicarios muertos, seis detenidos y un marino herido. Durante el caos, Guzmán y Gastélum escaparon por túneles conectados al drenaje, pero la lluvia elevó el nivel del agua y los obligó a salir a la superficie. Robaron un vehículo y minutos después fueron detenidos por la Policía Federal en una carretera cercana.

Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos en 2017, donde cumple sentencia a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence.

Netflix estrenó meses antes la película “La Captura” sobre el mismo operativo

Alfonso Herrera interpreta a un policía que rechazó millones de pesos del Cártel de Sinaloa y terminó entregando a Joaquín "El Chapo" Guzmán a las autoridades. (IG: Alfonso Herrera/Cuartoscuro)
Alfonso Herrera interpreta a un policía que rechazó millones de pesos del Cártel de Sinaloa y terminó entregando a Joaquín "El Chapo" Guzmán a las autoridades. (IG: Alfonso Herrera/Cuartoscuro)

La docuserie de ViX llega después de que Netflix estrenara hace apenas unos meses La Captura, película dirigida por Chava Cartas y protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández, que también toma como punto de partida la Operación Cisne Negro. La cinta se posicionó entre las producciones más vistas de la plataforma y alcanzó audiencias en distintos países.

Sin embargo, a diferencia de otras producciones, este filme se enfoca en narrar la historia desde la perspectiva de los policías federales que ayudaron a capturar al líder del Cártel de Sinaloa.

¿Cuándo se estrena?

Escenas del tráiler de la docuserie "Operación Cisne Negro". (ViX/captura de pantalla)
Escenas del tráiler de la docuserie "Operación Cisne Negro". (ViX/captura de pantalla)

Con el estreno de Operación Cisne Negro, ViX se suma a la disputa por narrar el mismo episodio de la guerra contra el narcotráfico, con la diferencia de que su producción se presenta bajo el formato documental y con entrevistas directas a los protagonistas de la decisión política detrás del operativo, bajo el lema: “Esto... no es ficción”.

El tráiler recién se estrenó hace unos días y aún no hay fecha de estreno, pues aún aparece la leyenda “próximamente”.

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