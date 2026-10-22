México

David Kershenobich obtiene ingresos por más de 3 millones de pesos entre la Secretaría de Salud, consultorías y asesorías en la UNAM

Las actividades extraordinarias que desempeña el secretario de Salud están directamente relacionadas a su profesión en el área de medicina

David Kershenobich obtiene ingresos por más de 3 millones de pesos entre la Secretaría de Salud, consultorías y asesorías en la UNAM. (RS)
David Kershenobich obtiene ingresos por más de 3 millones de pesos entre la Secretaría de Salud, consultorías y asesorías en la UNAM. (RS)
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El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, podría ser citado a comparecer al Senado de la República tras las protestas que se mantienen en el sector por la falta de medicamentos y la demanda de aumento salarial que exigen los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras los reclamos en las instituciones públicas de salud se acumulan, David Kershenobich lleva a cabo otras actividades relacionadas a su profesión médica, las cuales le dejan cuantiosos ingresos, según consta en su declaración patrimonial de modificación.

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El secretario de Salud recibe ingresos por 3 mdp al año

David Keshenobich llegó al cargo tras el nombramiento otorgado por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno, aquel 1 de octubre de 2024, su gestión al frente de la dependencia ha generado cuestionamientos debido a una demanda principal que acecha a los hospitales del sector público: el desabasto de medicamentos.

El documento al que Infobae México tuvo acceso precisa que el alto funcionario obtiene ingresos en los que combina sus actividades públicas con las del sector privado, alcanzando un monto de 3 millones 037 mil 817 pesos.

La remuneración anterior se divide en los siguientes rubros:

  • Un millón 901 mil 673 pesos por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones al frente de Salud, solo en 2025.
  • En el rubro de servicios profesionales, consejos, consultorías o asesorías, se encuentran:
    • 5 mil 500 pesos por gastroenterología y endoscopia en practica médica;
    • 194 mil 952 pesos, pagados por la Universidad Nacional Autónoma de México;
    • 935 mil 692 pesos por las actividades que realiza en los centros especializados en diagnósticos del grupo CT Scanner México.
El secretario de Salid obtiene ingresos por otras actividades que desempeña a la par de sus funciones como titular de la dependencia. (RS)
El secretario de Salid obtiene ingresos por otras actividades que desempeña a la par de sus funciones como titular de la dependencia. (RS)

Su declaración patrimonial da cuenta de las múltiples actividades que realiza pese a estar al frente del sector salud, aún cuando la estrategia en dicha materia ha sido objeto de fuertes críticas y señalamientos por parte de la oposición política, ya que a dos años de su gestión, la problemática de medicamentos ha sido aceptada por Sheinbaum.

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¿Qué dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas?

El secretario de Salud ejerce otras funciones en el sector público y privado que le dejan una remuneración por encima de los tres millones. Situaciones como la de David Keshenobich no son contempladas de manera directa como una violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dicha legislación menciona en su artículo 3, fracción VI, que el conflicto de interés se da cuando:

“La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

Sin embargo, la administración del funcionario se encuentra en observación tras el estallido de protestas en el IMSS, lo que ha dejado en evidencia la problemática en distintos rubros que no ha sido atendida.

David Kershenobich obtiene ingresos por más de 3 millones de pesos entre la Secretaría de Salud, consultorías y asesorías en la UNAM. (RS)
David Kershenobich obtiene ingresos por más de 3 millones de pesos entre la Secretaría de Salud, consultorías y asesorías en la UNAM. (RS)

Tras las protestas, la presidenta mexicana emprendió una gira por los 24 estados que se encuentran registrados en el IMSS-Bienestar, con la finalidad de hacer una evaluación y llevar a cabo una escucha activa a las demandas de los trabajadores.

A parte del desabasto, la muerte de cinco bebés en Durango genera señalamientos

La muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona 1 del IMSS en Durango, presuntamente por una bacteria, derivó en una denuncia penal de las familias ante la Fiscalía General de la República (FGR): “Estamos frente a una atrocidad”.

El escándalo volvió a poner en entredicho la gestión de Kershenobich, que coincidió con su viaje a la sede de la ONU en Nueva York para exponer los avances de México en salud materna e infantil.

El caso se suma al historial de controversias que enfrenta la Secretaría de Salud, más allá del desabasto crónico de medicamentos que ya arrastraba el sector.

David Kershenobich, estuvo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Crédito: X/ @DKershenobich
David Kershenobich, estuvo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Crédito: X/ @DKershenobich

En junio, el expediente de los fármacos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” ilustra la demanda de los trabajadores. La propia dependencia reconoció 18.4 millones de piezas vencidas, con un valor superior a 121 millones de pesos, y abrió una investigación por posible falta administrativa grave.

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó entonces la hipótesis de una sobrecompra de medicinas no utilizadas a tiempo, mientras el secretario David Kershenobich atribuyó el hallazgo a una acumulación de años detectada por la nueva dirección del hospital.

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