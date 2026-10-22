Volkswagen logra evitar que estalle la huelga en su planta de Puebla tras llegar a un acuerdo preliminar con el sindicato

Trabajadores sindicalizados y Volkswagen llegaron a un tercer preacuerdo que será votado el 28 de octubre. Crédito: Cuartoscuro

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Volkswagen y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw) lograron alcanzar un tercer preacuerdo salarial, que contempla un incremento global de 8.24 por ciento.

Lo anterior, permitió que la huelga prevista para este jueves 22 de octubre, en la planta de Volkswagen de Cuautlancingo, Puebla, fuera aplazada, pero el conflicto laboral aún no está resuelto.

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Volkswagen logra frenar la huelga, pero todo se definirá el 28 de octubre

Dado que solo es un preacuerdo a lo que se ha llegado, los trabajadores sindicalizados deberán votar la nueva propuesta el próximo 28 de octubre, pero si la rechazan, por tercera ocasión, la huelga estallaría el jueves 28 a las 11 horas, ya que la automotriz alemana advirtió que no habrá una cuarta ronda de negociaciones.

El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, recibió la noche de ayer el acuerdo entre las partes. El convenio establece un incremento directo de 4.4 por ciento al salario, más un 0.25 por ciento destinado al fondo de ahorro.

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A esto se suma un pago único de 12 mil pesos, que representa un 3.59 por ciento adicional, de acuerdo con el desglose presentado durante la negociación.

¿Qué cambió en este tercer preacuerdo entre la empresa y los trabajadores?

Las dos propuestas previas fueron rechazadas por la mayoría de los trabajadores. El nuevo convenio, en cambio, tendría una vigencia anual, con lo que se abriría la puerta a otra revisión salarial en agosto de 2027.

Cabe recordar que las ofertas descartadas ofrecían incrementos globales más altos, de 10.4 por ciento y 13.16 por ciento. Sin embargo, estaban condicionadas a periodos de vigencia de 18 y 24 meses, respectivamente, sin posibilidad de nuevas revisiones salariales durante ese tiempo.

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Imagen de archivo de trabajadores en la fábrica de Volkswagen en Puebla, México. 31 agosto 2022. REUTERS/Imelda Medina

Volkswagen ya no considera una cuarta ronda de negociaciones

A través de una nota informativa, Volkswagen México advirtió que el tercer preacuardo representa su última propuesta dentro del proceso de negociación con el sindicato.

“Este resultado refleja la voluntad de diálogo de ambas partes y, por parte de la empresa, se sustenta en una valoración realista y responsable de la situación actual. Volkswagen de México considera este tercer acuerdo como el último dentro del proceso de diálogo y negociación con el Sitiavw”, informó la compañía.

En ese sentido, la automotriz precisó que “no prevé una cuarta ronda de negociación” y anunció que informará de manera directa a los trabajadores sobre los términos del convenio, dentro del marco legal.

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Con esta nueva estrategia, Volkswagen busca que sus empleados cuenten con los elementos necesarios para emitir un voto libre e informado el próximo miércoles 28 de octubre.

Trabajadores hacen un llamado a mantener la “unidad sindical”

Luego de que la empresa dio a conocer sus argumentos sobre este conflicto laboral, el Comité Ejecutivo del Sitiavw y la Comisión Revisora difundieron el contenido del tercer preacuerdo y, posteriormente, hicieron un llamado a mantener la unidad sindical.

“Hoy, más que nunca, nuestro sindicato requiere cohesión y unidad para tomar la mejor decisión colectiva”, manifestaron.

Además, el sindicato adelantó que los días 26 y 27 de octubre, le ofrecerán a los trabajadores los detalles de la nueva propuesta, antes de someterla a consulta el miércoles 28.

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Huelga en Volkswagen podría estallar el 29 de octubre

Para dar paso a la votación, el Tribunal Laboral concedió una nueva prórroga al emplazamiento a huelga, por lo que el vencimiento quedó fijado para el jueves 29 de octubre a las 11:00 horas.

“Para dicha consulta el juez ha aceptado una prórroga que vence el jueves 29 de octubre del presente año a las 11 horas, señalando esta fecha y hora para el estallamiento de la huelga en caso de no ser aceptado el convenio”, explicó el Sitiavw.

Entre tanto, aunque el tercer preacuerdo permitió evitar la suspensión de actividades hoy, la continuidad de las operaciones en la planta de Volkswagen de Puebla dependerá de la decisión que tomen los trabajadores sindicalizados en la consulta del próximo miércoles.

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FILE PHOTO: The VW logo is seen in the final inspection line of German carmaker Volkswagen's electric ID. 3 car, during a media tour, in Dresden, Germany, May 14, 2025. REUTERS/Matthias Rietschel/File Photo

El origen del conflicto laboral en Puebla

El sindicato y la compañía frenaron así un conflicto que se extiende desde agosto. Ese mes, Volkswagen anunció ajustes en la operación de su planta en Puebla, como parte de su plan de reestructuración a nivel global.

Entre las medidas se encontraban la supresión indefinida de uno de los tres turnos dentro de la producción de los modelos Tiguan y Jetta.

“Frente a un contexto desafiante para la industria automotriz a nivel mundial y en la región Norteamérica, Volkswagen de México ajustará sus capacidades de producción en la planta de Puebla acorde a las condiciones actuales de sus mercados clave”, detalló la automotriz en un comunicado del pasado 28 de agosto.

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Tensión constante entre sindicalizados y Volkswagen

El anuncio antes descrito generó el rechazo inmediato del sindicato y se sumó a las tensiones que la compañía arrastraba con los trabajadores por diversas cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo. Antes de este episodio, el conflicto había provocado al menos cuatro intentos de huelga, que terminaron por detenerse.

Durante los primeros siete meses del año, la planta armadora de Puebla alcanzó una producción total de 223 mil 559 unidades. De estas, 181 mil 815 se destinaron a la exportación, por lo que una huelga traería severas afectaciones para la compañía.

Tensa calma se vive en Puebla, después de que los trabajadores sindicalizados y Volkswagen alcanzaron un tercer preacuerdo, con un aumento global de 8.24 por ciento, mismo que deberá ser votado el 28 de octubre.

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