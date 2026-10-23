México

Pemex niega recortes masivos y salariales ante reportes de despidos de trabajadores de confianza y reducción de plazas

Todas las bajas de personal se encuentran en cumplimiento de los derechos laborales, el pago de las indemnizaciones y las prestaciones correspondientes

Pemex niega recortes masivos de personal y ajustes a los salarios. Crédito: Reuters
Pemex niega recortes masivos de personal y ajustes a los salarios. Crédito: Reuters
Guardar

Petróleos Mexicanos (Pemex) afirmó que los rumores sobre bajas en su plantilla de trabajadores, así como en la reducción de salarios son totalmente falsos.

A través de un comunicado, dio a conocer que como parte de su fortalecimiento institucional, la empresa realiza procesos continuos de evaluación acerca del desempeño de los empleados y la reestructuración organizacional, con el objetivo de eliminar:

PUBLICIDAD

  • Duplicidades en las funciones y puestos
  • Niveles jerárquicos innecesarios
  • Optimización de su estructura
  • Fortalecimiento de su eficiencia operativa

Pero sin poner en riesgo las capacidades técnicas y operativas de la Empresa Pública del Estado.

Reducción del 0.21% de la platilla de Pemex

De acuerdo con la institución, las acciones mencionadas han dado como resultado que durante el 2026 exista un reducción de personal del 0.21%, estas bajas se encuentran en cumplimiento de los derechos laborales, el pago de las indemnizaciones y las prestaciones correspondientes.

“Pemex refrenda su compromiso con las y los trabajadores, reconociendo su papel fundamental en el presente y futuro de la empresa”, escribió en el mensaje.

Polémica en redes sociales por despido de trabajadores

Diversos usuarios en redes sociales han manifestado su descontento sobre los recientes despidos por parte de la empresa petrolera a sus empleados de confianza y por la reducción de los niveles de plaza a otros trabajadores como parte de su proceso de reestructura, afectando a diversas áreas dentro de la compañía estatal.

PUBLICIDAD

“0.21 de reducción porque han sacado a personal de confianza de más de 2 décadas y han metido gente de la central de abastos”, escribió una persona en X.

Estas medidas han perjudicado principalmente a personas con décadas de antigüedad desde los centros ubicados en Tamaulipas hasta las oficinas centrales de la Ciudad de México.

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) reportó que las primeras bajas el pasado 5 de octubre en Reynosa, Tamaulipas, donde 11 empleados fueron separados de sus puestos. De ese grupo, dos forman parte de dicha organización, mientras que los demás están afiliados a otros sindicatos. Entre el personal dado de baja se encuentra uno que acumulaba 35 años de antigüedad en Pemex.

Temas Relacionados

Pemextrabajadorespetroleosalariosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuánto gana un médico familiar del IMSS y cuáles son sus prestaciones tras el aumento del 8% este 2026?

La institución publica un desglose dirigido al personal de primer nivel, mientras trabajadores mantienen movilizaciones y cuestionan el ajuste planteado

¿Cuánto gana un médico familiar del IMSS y cuáles son sus prestaciones tras el aumento del 8% este 2026?

Pensión alimenticia retroactiva: Suprema Corte confirma que los hijos adultos pueden reclamar pagos de su infancia

El derecho a exigir el pago retroactivo es imprescriptible, aunque la procedencia de la demanda y el monto deben determinarse conforme a las circunstancias de cada caso

Pensión alimenticia retroactiva: Suprema Corte confirma que los hijos adultos pueden reclamar pagos de su infancia

Por culpa de Pablo Montero, participantes de la Granja VIP sufren dolorosa sanción

La producción envió comida de emergencia y un juguete para la mascota; los gastos adicionales, junto con la multa a Montero, salieron del presupuesto semanal que cubre las necesidades de todo el grupo

Por culpa de Pablo Montero, participantes de la Granja VIP sufren dolorosa sanción

“No hay nada que esconder”: Sheinbaum abre puerta a que Zoé Robledo comparezca ante Congreso tras protestas en el IMSS

La mandataria aseguró que el funcionario puede presentarse y explicar cómo se ha manejado la crisis tras protestas de trabajadores

“No hay nada que esconder”: Sheinbaum abre puerta a que Zoé Robledo comparezca ante Congreso tras protestas en el IMSS

Gobierno presentará plan para contratación “urgente” de personal de salud y compra de equipos e insumos

La mandataria mexicana reveló el Consejo Asesor para la Transformación Digital en el Sector Salud para la modernización del sistema de salud

Gobierno presentará plan para contratación “urgente” de personal de salud y compra de equipos e insumos
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de nexos con el narco”: Sheinbaum pide a FGR informar sobre su reunión con gobernadora de Chihuahua

“Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de nexos con el narco”: Sheinbaum pide a FGR informar sobre su reunión con gobernadora de Chihuahua

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: cae el “Mando 20″ del CJNG por coche bomba que mató a seis en Michoacán

Janeth fue encontrada sin vida dentro de un ropero en su habitación, en Charo, Michoacán: sus familiares exigen justicia

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Harfuch presume nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: 28 ciudades registraron mejoras en el último año

ENTRETENIMIENTO

Carrera de Botargas del Terror en CDMX este sábado 24 de octubre: horario, ruta y cierres viales

Carrera de Botargas del Terror en CDMX este sábado 24 de octubre: horario, ruta y cierres viales

Por culpa de Pablo Montero, participantes de la Granja VIP sufren dolorosa sanción

Christian Chávez envía mensaje a Estefanía Villarreal y pide respetar su privacidad tras crisis de salud mental: “La amo”

Eliot Awards 2026: Aarón Mercury se llevó el premio más importante y Alejandra Guzmán encendió la gala

Experiencia de Halloween y Día de Muertos con leyendas y proyecciones de terror gratis en CDMX: cuándo y dónde será

DEPORTES

Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut: “Todo lo que soy y lo que tengo es gracias al fútbol”

Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut: “Todo lo que soy y lo que tengo es gracias al fútbol”

Jonathan Aranda confía en que los Tampa Bay Rays se pueden llevar la Serie Mundial: “Voy a disfrutar vivir esta experiencia”

JJ Macías arremete contra exceso de extranjeros en la Liga MX: “Mejor dale chance a los jóvenes”

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Fernando El Toro Valenzuela: dos años sin el lanzador mexicano que hizo historia en las Grandes Ligas