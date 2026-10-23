Pemex niega recortes masivos y salariales ante reportes de despidos de trabajadores de confianza y reducción de plazas

Pemex niega recortes masivos de personal y ajustes a los salarios. Crédito: Reuters

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Petróleos Mexicanos (Pemex) afirmó que los rumores sobre bajas en su plantilla de trabajadores, así como en la reducción de salarios son totalmente falsos.

A través de un comunicado, dio a conocer que como parte de su fortalecimiento institucional, la empresa realiza procesos continuos de evaluación acerca del desempeño de los empleados y la reestructuración organizacional, con el objetivo de eliminar:

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Duplicidades en las funciones y puestos

Niveles jerárquicos innecesarios

Optimización de su estructura

Fortalecimiento de su eficiencia operativa

Pero sin poner en riesgo las capacidades técnicas y operativas de la Empresa Pública del Estado.

Reducción del 0.21% de la platilla de Pemex

De acuerdo con la institución, las acciones mencionadas han dado como resultado que durante el 2026 exista un reducción de personal del 0.21%, estas bajas se encuentran en cumplimiento de los derechos laborales, el pago de las indemnizaciones y las prestaciones correspondientes.

“Pemex refrenda su compromiso con las y los trabajadores, reconociendo su papel fundamental en el presente y futuro de la empresa”, escribió en el mensaje.

Polémica en redes sociales por despido de trabajadores

Diversos usuarios en redes sociales han manifestado su descontento sobre los recientes despidos por parte de la empresa petrolera a sus empleados de confianza y por la reducción de los niveles de plaza a otros trabajadores como parte de su proceso de reestructura, afectando a diversas áreas dentro de la compañía estatal.

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“0.21 de reducción porque han sacado a personal de confianza de más de 2 décadas y han metido gente de la central de abastos”, escribió una persona en X.

Estas medidas han perjudicado principalmente a personas con décadas de antigüedad desde los centros ubicados en Tamaulipas hasta las oficinas centrales de la Ciudad de México.

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) reportó que las primeras bajas el pasado 5 de octubre en Reynosa, Tamaulipas, donde 11 empleados fueron separados de sus puestos. De ese grupo, dos forman parte de dicha organización, mientras que los demás están afiliados a otros sindicatos. Entre el personal dado de baja se encuentra uno que acumulaba 35 años de antigüedad en Pemex.

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