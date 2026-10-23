Mi Beca para Empezar 2026: esta es la fecha límite para registrar a estudiantes de preescolar y primaria de la CDMX

El trámite se efectúa en línea y requiere una cuenta Llave CDMX, así como documentos de la persona tutora y del estudiante

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Las madres, padres y tutores de estudiantes de educación básica en la Ciudad de México tienen una fecha importante que deben considerar si desean incorporar a sus hijas e hijos al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.

El procedimiento se realiza por internet y contempla varios pasos, desde la creación de una cuenta de la persona tutora hasta el registro de cada beneficiario. Para completar el trámite, es necesario contar con documentación básica, entre ella una identificación oficial, la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante y un comprobante de domicilio reciente.

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La convocatoria está dirigida a las familias que aún no han realizado la inscripción de sus hijas o hijos en el programa. Por ello, es importante revisar los requisitos y acceder a los portales indicados para completar el registro antes de la fecha límite.

¿Quiénes pueden registrarse en Mi Beca para Empezar 2026?

Según la información difundida en el cartel del Gobierno de la Ciudad de México, pueden realizar el registro las familias con niñas y niños inscritos en preescolar o primaria pública de la capital que todavía no estén incorporados a Mi Beca para Empezar.

El programa forma parte de los apoyos de Bienestar Educativo de la Ciudad de México y está orientado a estudiantes de educación básica. La convocatoria señala diferencias entre los beneficios que corresponden a cada nivel escolar.

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Mi Beca para Empezar es un programa del Gobierno de la Ciudad de México dirigido a estudiantes de preescolar y primaria pública, con apoyos económicos para contribuir a los gastos escolares de las familias

Los estudiantes de preescolar pueden recibir el apoyo mensual de Mi Beca para Empezar y el correspondiente a uniformes y útiles escolares, que se entrega de manera anual. En el caso de primaria, el cartel menciona el apoyo mensual de Mi Beca para Empezar.

La información disponible en la imagen no especifica los montos de los apoyos ni un calendario de pagos, por lo que las familias deben consultar los canales oficiales para conocer las condiciones aplicables a cada beneficiario.

¿Cuál es la fecha límite para registrar a los estudiantes?

El plazo señalado en la convocatoria es el viernes 30 de octubre de 2026. Las madres, padres o tutores que todavía no hayan registrado a sus hijas o hijos deberán completar el procedimiento antes de esa fecha.

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Para evitar contratiempos, se recomienda reunir previamente los documentos solicitados y verificar que los datos de la persona tutora y del estudiante sean correctos. También es importante comprobar que la cuenta utilizada permita acceder al sistema de registro.

El cartel indica que una persona tutora que ya tenga una cuenta Llave CDMX puede utilizarla para registrar hasta tres beneficiarios. De esta manera, las familias con más de un estudiante pueden realizar las inscripciones desde una misma cuenta, de acuerdo con las indicaciones de la convocatoria.

¿Cómo registrar a tu hijo en Mi Beca para Empezar 2026?

El procedimiento difundido por el Gobierno capitalino contempla cuatro pasos. Para realizarlo, las personas interesadas deben ingresar a los sitios oficiales indicados en el material informativo.

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1. Crear una cuenta Llave CDMX. La persona tutora debe contar con una cuenta en el sistema de identidad digital de la capital. Si ya tiene una, puede utilizarla para continuar con el trámite. El portal señalado para este paso es llave.cdmx.gob.mx.

2. Ingresar al portal de registro. Una vez que tenga su cuenta, la persona tutora debe acceder al sitio habilitado para la inscripción de los beneficiarios de Mi Beca para Empezar.

La dirección indicada en el cartel es registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

3. Registrarse como persona tutora. En el sistema, deberá completar la información que se le solicite para identificarse como responsable del estudiante.

4. Registrar a la niña o al niño beneficiario. El último paso consiste en incorporar los datos del estudiante y proporcionar la documentación requerida para concluir el procedimiento.

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Al finalizar, se recomienda verificar que el sistema haya confirmado la conclusión del registro y conservar la información que permita dar seguimiento al trámite.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar Mi Beca para Empezar?

Antes de comenzar la inscripción, las personas tutoras deben tener a la mano los documentos mencionados en la convocatoria:

Identificación oficial de la persona tutora.

CURP de la niña o el niño beneficiario.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Contar con esta documentación puede facilitar el llenado de los datos y evitar interrupciones durante el trámite. También conviene revisar que la información capturada coincida con los documentos correspondientes.

Mi Beca para Empezar es un programa del Gobierno de la Ciudad de México dirigido a estudiantes de preescolar y primaria pública, con apoyos económicos para contribuir a los gastos escolares de las familias

¿Dónde consultar el registro de Mi Beca para Empezar?

Las familias interesadas pueden consultar el portal de inscripción en registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx y acceder a Llave CDMX desde llave.cdmx.gob.mx.

Debido a que el plazo anunciado concluye el 30 de octubre de 2026, es recomendable no dejar el trámite para el último momento. Antes de enviar los datos, las personas tutoras deben revisar que la información esté completa y consultar los canales oficiales de Bienestar Educativo de la Ciudad de México en caso de tener dudas sobre la convocatoria, los requisitos o la incorporación al programa.

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