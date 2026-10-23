México

SRE rechazó solicitud de senadores para entrar a sala VIP en AICM, Higinio Martínez califica solicitud como “garrafal error” 

La presidenta reiteró su llamado a que los legisladores tengan “cero privilegios” y mantengan una relación directa con la ciudadanía

Silueta de un pasajero junto a una maleta en una sala de espera con asientos metálicos vacíos frente a un ventanal.
Un pasajero sentado junto a su maleta observa la pista desde la sala de espera vacía de un aeropuerto durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó la solicitud de un grupo de senadores para acceder al salón de protocolo del Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), un espacio reservado para diplomáticos extranjeros, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionada en su conferencia mañanera de hoy sobre la petición de los senadores, que derivó de una queja por el cambio de reglas para el uso de las salas Premium de Aeroméxico, la mandataria reiteró su llamado a que los legisladores tengan “cero privilegios” y mantengan una relación directa con la ciudadanía.

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“No, pues claro que no. Cero privilegios. No, que no se nos olvide nunca de dónde venimos. Todos venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos”.

“No puede ser que se llegue a donde estás y tu objetivo sea el privilegio. Hay que sentarse con todos. ¿Cuál es el problema? Todos somos iguales. Por eso luchamos siempre”, puntualizó.

Posteriomente, informó que el canciller Roberto Velasco confirmó que la SRE recibió la solicitud, pero fue rechazada.

“El canciller Roberto Velasco informa. Confirma que se hizo la petición para el acceso al salón de protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la respuesta de la Cancillería fue negativa. Ya, dijo la información”, dijo.

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Presidente del Senado niega acuerdo de la Mesa Directiva

El presidente del Senado, Higinio Martínez, aclaró que no existe ningún acuerdo de la Mesa Directiva para solicitar al secretario de Relaciones Exteriores alguna atención especial que diera facilidades a los legisladores dentro del AICM.

Afirmó que jamás instruyó al secretario técnico para dirigir ese oficio a la Cancillería, porque no es su función.

Martínez Miranda informó que la Mesa Directiva, en su próxima reunión, tomará decisiones respecto a este “garrafal error”, que subrayó nada tiene que ver con los 128 senadores y senadoras que integran los grupos parlamentarios.

“Ni se acordó en la Mesa Directiva que se pidiera eso al secretario de Relaciones Exteriores”, afirmó.

El legislador explicó que el asunto se comentó en una reunión de la Mesa Directiva por parte de una o dos senadores que no forman parte de Morena, quienes señalaron que existe una sala de protocolo que, en ocasiones, da servicio no solo a legisladores, sino a integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, fundamentalmente por razones de salud.

Reiteró que el asunto se trató solamente entre los 12 integrantes de la Mesa Directiva, por lo que el resto de la Cámara no tiene relación con el tema. Reconoció que el secretario técnico se asignó una atribución que no le corresponde al dirigir un oficio al secretario de Relaciones Exteriores.

Martínez señaló que Sibaja González aceptó que no tiene facultades para dirigirse a un secretario de Estado.

“Es un error garrafal”, insistió el presidente del Senado, quien resaltó que no se planteó ninguna atención especial para las y los senadores.

“Veremos más adelante qué se hace ante estos errores”, añadió.

Expresó que un secretario de Relaciones Exteriores no tiene por qué dar respuesta a una solicitud hecha por un funcionario como el secretario técnico.

“Primero tendrían que consultar a la Mesa Directiva si esa información era correcta”, puntualizó.

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