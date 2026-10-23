Trabajadores del IMSS denuncian citatorios del Sindicato de Rafael Olivos tras sumarse a las protestas. REUTERS/Daniel Becerril

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Trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron este jueves lo que podría ser el inicio de una “cacería de brujas” por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezado por Rafael Olivos.

La medida estaría dirigida a intimidar a quienes se han sumado a las distintas movilizaciones que comenzaron en octubre, con demandas precisas como la exigencia de un aumento salarial en beneficio de las y los trabajadores, así como la destitución del líder sindical, a quien acusan de ser afín al gobierno en turno.

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Acusan citatorios como medida de presión por parte del Sindicato

A través de los canales de comunicación de la disidencia, se dio constancia del envío de citatorios por parte del SNTSS, argumentando presuntas violaciones al artículo 13 de los estatus sindicales y sus fracciones.

En una entrevista publicada por el medio Uno TV, la asistente médica del Hospital General de Zona No. 8 (HGZN8) del IMSS, Zuiry Henández, compartió que este tipo de medidas contempla la suspensión de derechos sindicales, además de ver afectadas “las prestaciones que nos otorga como tal el sindicato”.

El artículo subraya que el Sindicato encabezado por Rafael Olivos ha entregado al menos siete citatorios.

Citatorios del SNTSS para trabajadores que se han sumado a las protestas. (Especial)

Manifestantes del IMSS no ceden a propuesta de Zoé Robledo

Los trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social han rechazado por segunda ocasión la propuesta de aumento salarial del 8% presentada por el director Zoé Robledo y anunciaron una megamarcha para el 30 de octubre.

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Los inconformes plantean una salida intermedia, aceptarían el incremento del 8% solo si se destituye a Rafael Olivos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y se convoca a un Congreso Nacional Extraordinario. Han afirmado que las inconformidades que presentan no solo se concentran en el tema salarial, sino en otros rubros como el desabasto de medicamentos y las decisiones del líder sindical.

La propuesta del Instituto contempla un 4% tabular y 4% en ayuda de renta para casa habitación. Rafael Olivos, por su parte, rechazó convocar al Congreso Nacional Extraordinario que los disidentes exigen para destituirlo, bajo el argumento de que el sindicato cumple con sus obligaciones estatutarias y ya contempla reuniones ordinarias.

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Para organizar el movimiento, los inconformes definieron elegir a un representante por cada 350 trabajadores, según turno y unidad hospitalaria, como paso previo al Congreso que exigen.

Una persona muestra en una libreta anotaciones manuscritas con desgloses de cifras correspondientes a conceptos salariales y porcentajes de incremento. A través de operaciones aritméticas señaladas con los dedos, se comparan las cantidades sumadas y el porcentaje resultante final.

Rafael Soto, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI, advirtió que la protesta “podría radicalizarse” hasta conseguir la salida de Olivos, aunque descartó una huelga o paro de labores por el riesgo que implicaría para los pacientes.

¿Cuáles son las demandas precisas de los trabajadores?

Las y los trabajadores que mantienen las protestas continuas han dejado claro su pliego petitorio que contempla la menos ocho demandas puntuales:

Destitución de Rafael Olivos como secretario general del SNTSS.

Convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario del sindicato.

Aumento salarial superior al 8% propuesto por el Instituto (originalmente exigían 10%).

Basificación y regularización de plazas para personal operativo.

Abasto suficiente de insumos y medicamentos en unidades médicas.

Contratación de personal especializado, entre ellos urólogos y angiólogos.

Mejores condiciones laborales para enfermería, camilleros, limpieza e higiene, laboratoristas y técnicos de rayos X.

Transparencia en el proceso de negociación salarial.

Sheinbaum reconoce protesta legítima en IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la crisis que se vive al interior del IMSS y admite que las demandas del personal de salud son legítimas, luego de que trabajadoras y trabajadores rechazaran en consulta sindical el aumento salarial de 6.8% propuesto para el periodo 2026-2027.

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Durante su recorrido por hospitales del Estado de México, personal médico de Ecatepec le reportó desabasto de medicamentos. La mandataria reconoció también que existen trabajadores contratados desde 2020, durante la pandemia de covid-19, que al día de hoy carecen de plaza formal y de prestaciones completas.

Tras el rechazo de la oferta en la consulta del 14 de octubre, Sheinbaum fijó un límite a la renegociación: “Nadie está obligado a lo imposible”, dijo, al explicar que la nueva propuesta debe mantenerse dentro de la capacidad financiera del instituto.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó las manifestaciones de trabajadores del sector salud e indicó que se mantiene la continuidad de Zoé Robledo al frente de la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La mandataria mexicana pidió a Zoé Robledo un plan integral con cinco puntos concretos que vaya del incremento salarial a la regularización de plazas pendientes desde la pandemia, con revisión de gastos que no afecte el servicio médico.

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La presidenta descartó además que la continuidad de Robledo esté en duda: “No está en duda la permanencia de Zoé”, afirmó, y sostuvo que el funcionario debe resolver las problemáticas en las mesas de trabajo abiertas con el sindicato.