México

“Del baile aprendí la disciplina, la constancia, el trabajo coordinado y la confianza”: lo que Sheinbaum ha dicho sobre su paso por el ballet

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la mandataria al cuestionar cómo “pasó de ser bailarina a presidenta de México”

Claudia Sheinbaum estudió ballet desde los 6 a los 19 años antes de dedicarse a la política
Claudia Sheinbaum estudió ballet desde los 6 a los 19 años antes de dedicarse a la política
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La presidenta Claudia Sheinbaum nunca ha ocultado que, antes de dedicarse completamente a la política, practicó ballet desde los 6 hasta los 19 años, una disciplina artística que requiere un alto nivel de constancia y rendimiento físico.

No obstante el esfuerzo y reconocimiento que merecen quienes se han dedicado a esta disciplina, recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó cómo la mandataria mexicana “pasó de ser bailarina a presidenta de México”, un antecedente en su carrera que la mandataria ha destacado y celebrado en reiteradas ocasiones desde que inició su vida en la política.

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Sheinbaum destaca su paso por el ballet como un aprendizaje

“Del baile aprendí la disciplina, la constancia, el trabajo coordinado y la confianza en uno misma”, recordaba en redes sociales Claudia Sheinbaum, un 29 de abril de 2023 para sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Danza.

En aquel entonces, Sheinbaum ejercía como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, faltaban pocos meses para que dejara su cargo y participara en el proceso interno de Morena por la candidatura de la presidencia de México en 2024.

La publicación de la mandataria recuperó fotografías de su niñez durante una presentación de danza. Con ella, Sheinbaum expuso parte de la formación que tuvo antes de estudiar Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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La hoy presidenta de México ha explicado que el ballet ocupó cerca de dos décadas de su vida. Más recientemente, durante su conferencia matutina del 12 de agosto de 2026, señaló que dejó esa disciplina al llegar a la universidad, cuando tuvo que definir el rumbo de su preparación profesional.

“De niña hice mucho tiempo ballet y luego, cuando entré a la Facultad, cuando ya había que escoger entre ser bailarina y ser física, pues decidí ser física”, dijo la mandataria durante La Mañanera del Pueblo.

La publicación de la mandataria recuperó fotografías de su niñez durante una presentación de danza.
La publicación de la mandataria recuperó fotografías de su niñez durante una presentación de danza.

Trump cuestiona el pasado de la presidenta mexicana

El comentario de Donald Trump ocurrió este 21 de octubre, durante un mitin en Clemson, Carolina del Sur, rumbo a las elecciones legislativas de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre.

“Ella era bailarina de ballet. No sé cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México. ¿Cómo diablos ocurrió eso?”, dijo el presidente estadounidense ante sus seguidores.

Trump recordó el pasado artístico de Sheinbaum al relatar una supuesta llamada telefónica que sostuvieron luego de que su administración utilizara el nombre “Golfo de América” para referirse al Golfo de México en documentos internos de Estados Unidos.

De acuerdo con el relato del republicano, la presidenta mexicana le pidió reconsiderar el cambio de nombre. Trump sostuvo que respondió que no se trataba de una broma y que mantendría la decisión. El Golfo de México conserva esa denominación en el sistema internacional. La Organización Hidrográfica Internacional no ha emitido un cambio en el nombre que es reconocido por México y otros países.

Antes de cuestionar el paso de Sheinbaum por el ballet a la Presidencia, Trump la describió como “una mujer realmente buena” y elogió su voz. El mandatario ya había mencionado su pasado en la danza durante una cena realizada en mayo en West Palm Beach, Florida.

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