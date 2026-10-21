Detienen a mujer tras fraude de 80 mil pesos con un falso centenario de oro en la Condesa

La mujer de 52 años fue detenida en la colonia Hipódromo Condesa, CDMX. Presuntamente, ella se presentó como representante legal del vendedor, quien huyó del lugar. (Crédito: SSC)

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Un hombre entregó 80 mil pesos en efectivo para comprar un centenario de oro que resultó ser una réplica, durante una operación pactada por redes sociales en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. La persona que le ofreció la moneda huyó después de recibir el dinero, mientras que una mujer de 52 años que lo acompañaba fue detenida por policías de la Ciudad de México.

El caso ocurrió en un edificio de la calle Campeche, cerca del cruce con Amatlán. De acuerdo con el relato de la víctima, de 44 años, el vendedor llegó acompañado de la mujer, quien se presentó como su representante legal. Después de recibir el pago, el sujeto le entregó la pieza falsa y escapó del lugar, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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El afectado solicitó apoyo policial y explicó lo sucedido a los uniformados de la SSC, quienes detuvieron a la mujer que permanecía en el sitio. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la información de las autoridades no precisa si el vendedor ha sido identificado o detenido, ni si la investigación ha permitido establecer qué participación habría tenido la mujer en la operación.

¿Qué es un centenario y cuál es su valor?

El centenario es una moneda mexicana de oro acuñada por primera vez en 1921 para conmemorar el primer centenario de la consumación de la Independencia de México. Su diseño muestra a la Victoria Alada —la figura conocida como el Ángel de la Independencia— con los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl al fondo, mientras que en el anverso aparece un escudo nacional utilizado en aquella época.

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Aunque lleva grabada la denominación de 50 pesos oro, su cotización actual no depende de ese valor nominal, sino principalmente de su contenido de oro y del precio internacional del metal. La pieza pesa aproximadamente 41.67 gramos y contiene 37.5 gramos de oro puro, con una ley de 0.900.

El centenario de oro se acuñó por primera vez en 1921 para conmemorar la consumación de la Independencia de México; contiene 37.5 gramos de oro puro y muestra al Ángel de la Independencia junto a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. (Crédito: Professional Coin Grading Service)

Por esas características, el centenario es buscado tanto por personas que invierten en metales preciosos como por coleccionistas. Su precio puede variar de un día a otro por los movimientos del oro, el tipo de cambio, el margen de los intermediarios y, en ciertos ejemplares, el año de acuñación y el estado de conservación.

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¿Cuánto cuesta un centenario en octubre de 2026?

El monto de 80 mil pesos que la víctima habría entregado en la Condesa se encuentra dentro de un rango que puede parecer cercano al valor comercial de la moneda, aunque resulta inferior a algunas cotizaciones de venta al público.

Como referencia, una tabla de precios publicada el 21 de octubre de 2026 por el sitio especializado Numismática Mexicana situó en 103 mil 680 pesos el precio de venta de un centenario en Banorte —uno de los distribuidores nacionales autorizados por el Banco de México— y en 77 mil 563 pesos el precio de compra de esa misma referencia. La publicación advierte que sus cifras son estimaciones y no cotizaciones oficiales garantizadas por cada institución, por lo que el precio efectivo debe confirmarse con el vendedor o la sucursal correspondiente.

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La diferencia entre ambos precios es importante: una institución puede pagar una cantidad al comprarle la moneda a un cliente y cobrar una cantidad mayor cuando se la vende. Por ello, comparar el precio ofrecido por un particular únicamente con la cifra que un banco pagaría por adquirir una pieza no permite determinar por sí solo si la operación es conveniente.

En el caso denunciado en la Condesa, los 80 mil pesos pudieron resultar atractivos porque representaban una cantidad inferior al precio de venta de referencia de poco más de 103 mil pesos. Frente a esa cotización, la diferencia sería de 23 mil 680 pesos.

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Una pieza de oro que puede confundirse con una réplica

El atractivo económico del centenario también implica un riesgo para quienes buscan adquirirlo fuera de canales especializados. Una pieza falsa puede reproducir sus principales elementos visuales sin contener la cantidad de oro que caracteriza a la moneda auténtica.

Entre los aspectos técnicos que permiten identificar un centenario se encuentran su peso, diámetro, composición y detalles del diseño. La moneda original tiene un diámetro aproximado de 37 milímetros y un peso total de 41.67 gramos. También presenta un canto con la inscripción Independencia o Libertad.

Aun así, observar la apariencia de una moneda o realizar una prueba casera no basta para certificar su autenticidad. La recomendación es verificarla con un especialista y comparar sus características con la información oficial antes de entregar dinero.

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El Banco de México señala que es la institución facultada para determinar la autenticidad de billetes y monedas presuntamente falsos. En sus recomendaciones generales, indica que las piezas sospechosas deben llevarse a una sucursal bancaria para que sean remitidas a análisis, en lugar de utilizarlas en una transacción.

Los fraudes en compras por internet también afectan a la CDMX

El 83% de los fraudes en compras por internet atendidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se consumó mediante depósitos a cuentas personales o pagos realizados fuera de plataformas oficiales, de acuerdo con cifras difundidas por el organismo en mayo de 2026. Facebook, páginas web falsas, Instagram y WhatsApp concentraron el 77% de los reportes relacionados con compraventas por internet.

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El organismo también reportó que la mitad de los casos involucró pérdidas de hasta 5 mil pesos, mientras que en el 33% las afectaciones económicas oscilaron entre 5 mil y 25 mil pesos. Aunque estos datos no corresponden específicamente a la venta de monedas de oro, permiten dimensionar los riesgos de las transacciones digitales y la importancia de verificar al vendedor y las condiciones de pago antes de concretar una operación.

En el caso denunciado en la colonia Hipódromo Condesa, la compraventa se acordó a través de redes sociales y el comprador entregó 80 mil pesos en efectivo por una pieza que resultó ser una réplica.

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