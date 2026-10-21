Estos son los eventos en los que México aún puede buscar el boleto olímpico en 2026

La selección femenil de futbol es la que más posibilidades tiene de amarrar el tercer cupo a Los Ángeles 2028 para la delegación mexicana. (miseleccionfem)

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México ya consiguió dos boletos a Juegos Olímpicos en lo que va del 2026, luego de que la Selección Femenil de Flag Football asegurara su clasificación a Los Ángeles 2028, al igual que el representativo varonil de futbol.

Ambos equipos se convirtieron en los primeros representantes nacionales con presencia confirmada en la próxima justa olímpica.

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En otras disciplinas que ya disputaron procesos clasificatorios, México no logró conseguir más cuotas. Pese a esos resultados, el deporte mexicano todavía cuenta con opciones para sumar plazas olímpicas en este cierre de año.

Eventos en los que México todavía puede buscar el boleto olímpico en 2026

Gabriela Rodríguez es la principal candidata para darle el boleto olímpico a México en Escopeta.

A continuación, te presentamos la lista de eventos deportivos donde México puede buscar el boleto a los Juegos Olímpicos en este cierre de año:

Mundial de Tiro Deportivo (1 al 14 de noviembre)

El Campeonato de Doha repartirá cuotas olímpicas en tiro deportivo entre el 3 y el 6 de noviembre. Las plazas se otorgarán en pruebas de rifle, pistola y escopeta, con tres boletos disponibles por competencia.

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3 de noviembre | Rifle: se entregarán las primeras seis plazas en rifle de aire a 10 metros. Rifle de aire 10 metros varonil: 3 cuotas olímpicas. Rifle de aire 10 metros femenil: 3 cuotas olímpicas.

4 de noviembre | Pistola: la prueba de pistola de tiro rápido a 25 metros varonil repartirá tres boletos. Pistola de tiro rápido 25 metros varonil: 3 cuotas olímpicas.

5 de noviembre | Pistola: se asignarán otras seis plazas en las competencias de pistola de aire a 10 metros. Pistola de aire 10 metros varonil: 3 cuotas olímpicas. Pistola de aire 10 metros femenil: 3 cuotas olímpicas.

6 de noviembre | Escopeta: las pruebas de skeet cerrarán este primer bloque de clasificación con seis lugares disponibles. Skeet varonil: 3 cuotas olímpicas. Skeet femenil: 3 cuotas olímpicas.

9 de noviembre | Rifle: después de la pausa en la competencia, se repartirán tres cuotas olímpicas en la prueba femenil de rifle a 50 metros en tres posiciones. Rifle 50 metros tres posiciones femenil: 3 cuotas olímpicas.

10 de noviembre | Pistola: la prueba femenil de pistola a 25 metros otorgará tres plazas. Pistola 25 metros femenil: 3 cuotas olímpicas.

11 de noviembre | Rifle: se repartirán las últimas cuotas de rifle del Campeonato de Doha. Rifle 50 metros tres posiciones varonil: 3 cuotas olímpicas.

12 de noviembre | Escopeta: las competencias de trap cerrarán la entrega de plazas olímpicas del certamen. Trap varonil: 3 cuotas olímpicas. Trap femenil: 3 cuotas olímpicas.



Todavía no se conoce quiénes serán los tiradores mexicanos que participarán, los cuales buscarán conseguir el pase olímpico desde este torneo.

Campeonato NORCECA de Voleibol de Playa (4 al 9 de noviembre)

Abril Flores con una volea en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. ( REUTERS/Pilar Olivares)

Las duplas mexicanas de voleibol de playa tendrán una vía directa para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para conseguir el boleto, deberán ganar la medalla de oro en el Campeonato Continental NORCECA de Voleibol de Playa 2026.

El torneo se disputará del 4 al 9 de noviembre en Vega Baja, Puerto Rico. La competencia reunirá a las 16 mejores parejas de la región en las ramas varonil y femenil, con una dupla representante por país.

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El sistema de clasificación será directo: la pareja campeona de la rama varonil obtendrá una cuota olímpica y lo mismo ocurrirá con la dupla que conquiste el título en la categoría femenil. No habrá boletos para los segundos ni terceros lugares.

México llegará al certamen con resultados recientes que respaldan sus aspiraciones. La delegación nacional consiguió dos medallas de oro en la parada del Tour Continental NORCECA celebrada en San Juan del Sur, Nicaragua.

En la rama varonil, Miguel Sarabia y Jorman Osuna se coronaron tras vencer a Costa Rica. Por su parte, Susana Torres y Abril Flores conquistaron el título femenil luego de imponerse a la dupla de Estados Unidos.

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ISA World Surfing Games (6 al 15 de noviembre)

Incertidumbre por el caso de Allan Cleland en México. (Ed Sloane/Pool Photo via AP)

Las aspiraciones de México en este torneo se complican por una situación extradeportiva que afecta de forma directa la conformación de su equipo. Alan Cleland Jr., considerado el principal referente del surf mexicano, quedó fuera de las competencias oficiales tras ser suspendido de manera provisional por la World Surf League y la ISA, de acuerdo con la información disponible.

La medida ocurrió a mediados de octubre de 2026, luego de que el surfista enfrentara acusaciones legales por una presunta agresión sexual. El proceso permanece en desarrollo, por lo que la suspensión impide que Cleland forme parte del representativo nacional en el certamen de Perú.

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Su ausencia representa un golpe para México. Cleland llegaba como una de las figuras con mayor experiencia y resultados internacionales, tras coronarse campeón mundial de la ISA en 2023 y obtener diploma olímpico en París 2024.

El impacto también alcanza la aspiración colectiva. En el Mundial de 2026, el único boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se entregará al país que consiga el Campeonato Mundial por Equipos.

Sin Cleland, México pierde a uno de sus competidores más fuertes y reduce sus posibilidades de pelear por el título grupal ante selecciones como Brasil, Estados Unidos, Australia y Perú, que además tendrá la ventaja de competir como local.

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CONCACAF W Championship (27 de noviembre al 5 de diciembre)

Se disputará un torneo femenil de futbol que también otorgará boletos para la Copa del Mundo. El certamen contará con una fase de cuartos de final y definirá a los tres equipos de la región que clasificarán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los finalistas y el ganador del partido por el tercer lugar conseguirán su pase olímpico. Estados Unidos ya tiene asegurada su participación por ser el país anfitrión, por lo que su presencia en las semifinales modificaría el panorama de clasificación.

Si se impone la lógico y la selección estadounidense vence a El Salvador y avanza a la ronda de las cuatro mejores, los otros tres equipos semifinalistas obtendrán de forma automática su boleto a Los Ángeles 2028.

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Bajo ese escenario, a México le bastará con vencer a Haití para avanzar a semifinales y asegurar su clasificación olímpica. De conseguirlo, la Selección Mexicana Femenil volverá a unos Juegos Olímpicos por primera vez desde Atenas 2004.