Caso CIA: FGR recordó a Venezuela para argumentar peligros en el actuar del exfiscal de Chihuahua para la seguridad en México

César Jáuregui es acusado de traición a la patria por la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Foto: Fiscalía Chihuahua

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El equipo de abogados de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) invocó a Venezuela para argumentar que el actuar del exfuncionario puso en riesgo la seguridad del país al presuntamente permitir la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Los representantes legales explicaron a Infobae México que las autoridades señalan al exfiscal por falta de lealtad, ya que incluso compararon su caso con las acciones realizadas por Estados Unidos en Venezuela al ingresar a su territorio y detener a Nicolás Maduro Moros.

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Estas declaraciones se realizaron, según la defensa, durante la audiencia realizada la madrugada de este miércoles, en la que la FGR buscó la vinculación a proceso de Jáuregui por el delito de traición a la patria tras la intervención de los agentes extranjeros en un operativo en México.

“Al solicitar su vinculación a proceso, la FGR calificó su actuación como una ‘falta de lealtad’ a la nación y un acto de ‘grave deslealtad’, al atribuirle haber consentido la participación de extranjeros en esa intervención”, detallaron.

Autoridades advirtieron que se puso en riesgo la seguridad nacional

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

Al respecto, la defensa explicó que pese a la acusación de presunta colaboración extranjera, los argumentos de la FGR se extendieron al “terreno del patriotismo y el amor a la patria”, ya que recordaron el actuar de EEUU en la operación contra Venezuela.

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“Recordemos quién es Estados Unidos; recordemos qué hizo recientemente con Venezuela”, fueron las declaraciones realizadas por la FGR en la audiencia, según los abogados. Además, habría advertido que permitir una actuación similar pondría en grave riesgo al país.

Y es que César Jáuregui Moreno enfrenta, además, acusaciones en Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados también con el caso de los agentes de la CIA.

Pese a que un juez le permitió llevar el proceso por los delitos del fuero común en libertad, la FGR ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de traición a la patria, lo que llevó a Jáuregui a ser trasladado al penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Defensa no ve pruebas contra Jáuregui en el caso: apunta al agente de la AEI muerto

El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

Héctor Villasana, abogado del exfiscal, mencionó en entrevista con Azucena Uresti que en ninguno de los más de 150 datos de prueba presentados por la FGR se refieren a César Jáuregui más allá de su cargo frente a la Fiscalía de Chihuahua.

Es así que han señalado que las acusaciones se estarían basando solo en su responsabilidad en la institución y que, por lo tanto, tendría que saber lo que ocurría en todos los operativos. En este sentido, han dicho que Jáuregui sí tenía conocimiento de la acción para desmantelar el narcolaboratorio, pero no de los agentes que participarían.

De acuerdo con la defensa, en ninguno de los testimonios recabados a agentes participantes en dicho operativo se menciona a Jáuregui, sino que se habla del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Pedro Oseguera Cervantes, y quien falleció junto a su escolta y dos agentes de la CIA tras la acción.

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Con esto, refirieron que los testimonios refieren que los agentes extranjeros eran acompañados por Oseguera Cervantes en el operativo, lo que, afirman, tampoco evidencia su participación activa en el desmantelamiento del laboratorio clandestino.

Enfrentará dos audiencias más en la semana para que se determine si será vinculado a proceso

Foto: Infobae

El exfiscal enfrentará una nueva audiencia por los delitos de fuero común en Chihuahua el jueves 22 de octubre, en la que se determinará si es vinculado a proceso.

Por su parte, en el tema federal, la diligencia se realizará el sábado 24 de octubre a las 15:00 horas, en la que también se determinará su posible vinculación a proceso.

Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) -al que pertenece Jáuregui- realizaron una manifestación la tarde del martes frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del partido para exigir una defensa firme del exfuncionario, así como una ampliación en los tiempos previstos en el proceso interno de selección de candidatos rumbo a las elecciones 2027 para que Jáuregui pueda reincorporarse a la contienda cuando recupere la liberad.

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