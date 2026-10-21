México

Caso CIA: FGR recordó a Venezuela para argumentar peligros en el actuar del exfiscal de Chihuahua para la seguridad en México

El equipo de abogados de César Jáuregui aseguró que las acusaciones se enfocan en actos de deslealtad

Agentes muertos tras descubrimiento en narcolaboratorios en Chihuahua
César Jáuregui es acusado de traición a la patria por la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Foto: Fiscalía Chihuahua
Guardar

El equipo de abogados de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) invocó a Venezuela para argumentar que el actuar del exfuncionario puso en riesgo la seguridad del país al presuntamente permitir la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Los representantes legales explicaron a Infobae México que las autoridades señalan al exfiscal por falta de lealtad, ya que incluso compararon su caso con las acciones realizadas por Estados Unidos en Venezuela al ingresar a su territorio y detener a Nicolás Maduro Moros.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones se realizaron, según la defensa, durante la audiencia realizada la madrugada de este miércoles, en la que la FGR buscó la vinculación a proceso de Jáuregui por el delito de traición a la patria tras la intervención de los agentes extranjeros en un operativo en México.

“Al solicitar su vinculación a proceso, la FGR calificó su actuación como una ‘falta de lealtad’ a la nación y un acto de ‘grave deslealtad’, al atribuirle haber consentido la participación de extranjeros en esa intervención”, detallaron.

Autoridades advirtieron que se puso en riesgo la seguridad nacional

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial
Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

Al respecto, la defensa explicó que pese a la acusación de presunta colaboración extranjera, los argumentos de la FGR se extendieron al “terreno del patriotismo y el amor a la patria”, ya que recordaron el actuar de EEUU en la operación contra Venezuela.

PUBLICIDAD

“Recordemos quién es Estados Unidos; recordemos qué hizo recientemente con Venezuela”, fueron las declaraciones realizadas por la FGR en la audiencia, según los abogados. Además, habría advertido que permitir una actuación similar pondría en grave riesgo al país.

Y es que César Jáuregui Moreno enfrenta, además, acusaciones en Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados también con el caso de los agentes de la CIA.

Pese a que un juez le permitió llevar el proceso por los delitos del fuero común en libertad, la FGR ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de traición a la patria, lo que llevó a Jáuregui a ser trasladado al penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Defensa no ve pruebas contra Jáuregui en el caso: apunta al agente de la AEI muerto

El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)
El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

Héctor Villasana, abogado del exfiscal, mencionó en entrevista con Azucena Uresti que en ninguno de los más de 150 datos de prueba presentados por la FGR se refieren a César Jáuregui más allá de su cargo frente a la Fiscalía de Chihuahua.

Es así que han señalado que las acusaciones se estarían basando solo en su responsabilidad en la institución y que, por lo tanto, tendría que saber lo que ocurría en todos los operativos. En este sentido, han dicho que Jáuregui sí tenía conocimiento de la acción para desmantelar el narcolaboratorio, pero no de los agentes que participarían.

De acuerdo con la defensa, en ninguno de los testimonios recabados a agentes participantes en dicho operativo se menciona a Jáuregui, sino que se habla del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Pedro Oseguera Cervantes, y quien falleció junto a su escolta y dos agentes de la CIA tras la acción.

Con esto, refirieron que los testimonios refieren que los agentes extranjeros eran acompañados por Oseguera Cervantes en el operativo, lo que, afirman, tampoco evidencia su participación activa en el desmantelamiento del laboratorio clandestino.

Enfrentará dos audiencias más en la semana para que se determine si será vinculado a proceso

Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
Foto: Infobae

El exfiscal enfrentará una nueva audiencia por los delitos de fuero común en Chihuahua el jueves 22 de octubre, en la que se determinará si es vinculado a proceso.

Por su parte, en el tema federal, la diligencia se realizará el sábado 24 de octubre a las 15:00 horas, en la que también se determinará su posible vinculación a proceso.

Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) -al que pertenece Jáuregui- realizaron una manifestación la tarde del martes frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del partido para exigir una defensa firme del exfuncionario, así como una ampliación en los tiempos previstos en el proceso interno de selección de candidatos rumbo a las elecciones 2027 para que Jáuregui pueda reincorporarse a la contienda cuando recupere la liberad.

Temas Relacionados

César Jáuregui MorenoChihuahuaFGRtraición a la patriaagentes CIAEstados UnidosNarcolaboratorioNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Memo Ochoa revive junto a Fuerza Regida la polémica del “no era penal” que marcó a México en Brasil 2014

Un encuentro durante la Semana Billboard de la Música Latina mezcló recuerdos del Mundial de Brasil 2014, saludos para sus seguidores y un proyecto social dirigido a jóvenes latinos

Memo Ochoa revive junto a Fuerza Regida la polémica del “no era penal” que marcó a México en Brasil 2014

Beliween 2026 tendría temática extraterrestre: Jaime Maussan adelanta la fiesta de Belinda

Como cada año la cantante hace una celebración de disfraces sumamente exclusiva

Beliween 2026 tendría temática extraterrestre: Jaime Maussan adelanta la fiesta de Belinda

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

El mediocampista mexicano podría participar en un duelo clave para las aspiraciones del Betis, que busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación europea

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Metrobús de la L2 choca en alcaldía Iztacalco, reportan 27 personas lesionadas

El pasado 19 de octubre también se registró un choque de una unidad en la alcaldía Benito Juárez

Metrobús de la L2 choca en alcaldía Iztacalco, reportan 27 personas lesionadas

Extranjero exige silencio a mexicanas en una cafetería de la Roma y desata polémica: “Este no es un espacio público”

Un video muestra el enfrentamiento entre un hombre extranjero y dos mujeres mexicanas en la Ciudad de México. La discusión provocó críticas en redes sociales por la actitud del visitante y reavivó el debate sobre la gentrificación

Extranjero exige silencio a mexicanas en una cafetería de la Roma y desata polémica: “Este no es un espacio público”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

Por una alerta del Ejército: localizan un narcolaboratorio con uniformes de corporaciones de seguridad y sustancias químicas en Nayarit

No solo en Sinaloa: penales de CDMX también acumulan celulares, droga, armas y alcohol

César Jauregui dormirá en El Altiplano por traición a la patria: juez lo deja en prisión tras casi 9 horas de audiencia

Rusia acusa a Ucrania de entrenar con drones de combate a 80 sicarios de cárteles mexicanos y señala al entorno de Zelenski

ENTRETENIMIENTO

Memo Ochoa revive junto a Fuerza Regida la polémica del “no era penal” que marcó a México en Brasil 2014

Memo Ochoa revive junto a Fuerza Regida la polémica del “no era penal” que marcó a México en Brasil 2014

Beliween 2026 tendría temática extraterrestre: Jaime Maussan adelanta la fiesta de Belinda

De salmón con pistache a short rib: el menú del baby shower de la hija de Carlos Rivera

Paulo Londra hoy en el Monumento a la Revolución: clima, rutas, horarios y canciones de su nuevo disco “Entre Cielos”

Frank de Parchís desmiente rivalidad con Timbiriche y cuestiona escena de la serie de ViX

DEPORTES

Falcao y Zague encabezan la lista de estrellas que se enfrentarán en el partido de leyendas entre América y el Atlético de Madrid

Falcao y Zague encabezan la lista de estrellas que se enfrentarán en el partido de leyendas entre América y el Atlético de Madrid

Estos son los eventos en los que México aún puede buscar el boleto olímpico en 2026

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Memo Ochoa conmueve al americanismo con emotiva invitación a su homenaje en el Estadio Banorte: “Volver al América es volver a casa”

Katia Itzel vuelve a ser blanco de críticas por anular el “gol del torneo” en el partido entre Atlante y Juárez