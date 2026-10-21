Ricky Martin en Puebla al 2x1: el cantante remata las entradas tras baja venta de boletos

Ricky Martin en Lima: Accesos y horarios para su concierto en Costa 21. IG

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Ricky Martin activó una promoción de 2x1 para su concierto en Puebla, previsto para este 27 de octubre en el Estadio Hermanos Serdán. La oferta reduce a la mitad el costo de los accesos en todas las zonas y se anuncia a menos de una semana de la presentación.

La campaña FunWeek permite llevar dos boletos y pagar uno. El beneficio tiene un límite de 2 mil entradas y alcanza desde General de Pie con un precio de 700 pesos, hasta Diamante, que queda en 4 mil 340 pesos por cada acceso dentro de la dinámica.

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El mapa de la boletera muestra una disponibilidad desigual en el recinto. Hay zonas en gris, identificadas como agotadas; otras en morado claro, donde quedarían pocos boletos o ya no habría lugares seleccionables, y sectores en morado fuerte con entradas disponibles.

La promoción 2x1 reduce boletos de Ricky Martin en Puebla hasta 4,330 pesos

La difusión del concierto indica: “2x1 llévate 2 boletos y paga solamente 1”. Para aplicar la promoción, el comprador debe seleccionar dos accesos dentro de una misma operación.

La condición también precisa que cada persona deberá presentar un boleto individual para ingresar. La oferta invita a acudir acompañado y aclara que se trata de una promoción limitada, no de una rebaja automática para compras de una sola entrada.

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El descuento más alto aparece en la zona Diamante. La tarifa regular publicada es de 8 mil 670 pesos, mientras que el precio FunWeek 2x1 baja a 4 mil 340 pesos por boleto.

Platino pasa de 5 mil 610 a 2 mil 810 pesos. Las secciones VIP 203, 204 y 205 quedan en 2 mil 300 pesos, frente a una tarifa previa de 4 mil 590 pesos.

Para los sectores VIP 202 y 206, el costo anunciado es de 2 mil 040 pesos. El precio anterior de esas localidades era de 4 mil 080 pesos.

(Instagram)

Bronce se ofrece en mil 720 pesos dentro de la promoción, cuando su tarifa inicial era de 3 mil 440 pesos. Amarillo, Verde y Naranja quedan en 960 pesos cada uno, con un precio regular de mil 910 pesos.

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General de Pie es la opción más baja del concierto. El sitio marca un costo de mil 400 pesos antes de la campaña y 700 pesos con el descuento 2x1.

La información de compra señala que los precios incluyen cargos por servicio. También establece un cargo adicional de 35 pesos por concepto de emisión de boletos, aplicado por operación y no por cada entrada.

El mapa actualizado muestra áreas agotadas y otras con boletos disponibles

Al corte de esta nota, en el mapa del Estadio Hermanos Serdán del escenario se ubican las secciones Oro, Platino, Diamante, Plata, VIP y Bronce, además de dos áreas identificadas como General.

Las zonas Oro 101 y 107 aparecen en gris, lo que indica que están agotadas. La sección Diamante 104 también se muestra en ese color, al igual que Plata 201 y Plata 207.

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En el bloque VIP, las secciones 202, 203, 204, 205 y 206 aparecen en morado fuerte. Ese código señala que estos sectores todavía mantienen entradas disponibles para el concierto.

(Instagram)

Los espacios Platino 102, 103, 105 y 106 también aparecen habilitados. El mapa muestra disponibilidad en Diamante 105, a diferencia de Diamante 104, que ya no tiene boletos.

Las secciones Bronce 302, 303, 304 y 305 conservan el color morado fuerte. Esto indica que todavía se pueden comprar accesos en esas localidades, situadas detrás de los sectores VIP.

Las dos áreas generales todavía conservan lugares para el concierto

Las dos zonas General ubicadas frente al escenario se observan en morado fuerte. El código de disponibilidad indica que estos espacios todavía tienen boletos, al igual que distintos bloques laterales del recinto.

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En las gradas laterales se aprecian secciones en morado fuerte y otras en morado claro. Estas últimas tendrían pocos lugares disponibles o ya no permitirían la selección de entradas en el sistema.

(Instagram)

Ricky Martin se presenta este 27 de octubre en Puebla

El concierto de Ricky Martin está programado para este 27 de octubre de 2026, a las 21:00 horas. Las puertas del Estadio Hermanos Serdán abrirán a las 19:00 horas.

El inmueble se localiza en Calzada Ignacio Zaragoza número 666, colonia Malintzi, en Heroica Puebla de Zaragoza.

La plataforma advierte que “disponibilidad y precios pueden variar”. La promoción seguirá vigente mientras existan boletos dentro del límite establecido para la campaña FunWeek.

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