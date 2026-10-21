México

¿Es seguro viajar en la Línea 1? Presencia de humo tras el incendio en Línea 9 deja alarmados a los usuarios

Un bastón en la zona de las vías causó retrasos en la línea 9

El sindicato amenazó con continuar la protesta hasta que sus demandas sean cumplidas.
Trabajadores del Metro CDMX denunciaron falta de mantenimiento en trenes e instalaciones. Foto: SNTSTC
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La Línea 9 del Metro reanudó el servicio en todo su recorrido este 21 de octubre, luego de un conato de incendio en la estación de Velódromo. El Sistema de Transporte Colectivo mantuvo marcha lenta en la línea y pidió a los usuarios ingresar de forma ordenada a las estaciones.

Durante varias horas, la Línea 9 operó sólo entre Tacubaya y Lázaro Cárdenas. Antes, el tramo entre Chabacano y Pantitlán permaneció suspendido y unidades de RTP apoyaron el traslado de pasajeros en la zona afectada.

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El restablecimiento del servicio permitió nuevamente la circulación de trenes en toda la Línea 9. Aun así, el avance lento prolongó los tiempos de traslado y generó concentración de personas, sobre todo en estaciones de correspondencia como Pantitlán, Chabacano y Tacubaya.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

La Línea 1 registró demoras por un objeto en las vías

La Línea 1 presentó retrasos superiores a 20 minutos y alta afluencia en varias estaciones. El Metro atribuyó la afectación a la presencia de un objeto metálico, identificado como un bastón, en la zona de vías, lo que obligó a realizar maniobras para retirarlo.

Usuarios reportaron desalojos en la estación Zaragoza y demoras posteriores en el recorrido hacia Pantitlán y Observatorio. El STC informó que agilizó la circulación una vez que concluyeron las maniobras, aunque el retraso acumulado pudo mantenerse mientras se regularizó el paso de los trenes.

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usuarios reportaron inconvenientes en la operación de la Línea 1 del Metro de Lima. Composición. Infobae
usuarios reportaron inconvenientes en la operación de la Línea 1 del Metro de Lima. Composición. Infobae

Hasta el momento, no hubo un aviso oficial que ordenara evitar por completo alguna de las dos líneas por un riesgo para los pasajeros. La Línea 9 reanudó operaciones tras la revisión por el conato de incendio, mientras la Línea 1 enfrentó una incidencia operativa por un objeto en las vías, y aunque es seguro transbordarla, el último reporte indica afluencia alta.

El Metro informó que la Línea 1 opera con normalidad. En otras palabras, puedes abordar la Línea 1 desde cualquiera de sus estaciones y viajar hacia cualquiera de las dos terminales.

  • Todas las estaciones están abiertas.
  • Hay servicio completo entre Pantitlán y Observatorio.
  • Los trenes circulan en ambos sentidos, sin cierres parciales ni tramos suspendidos.
La Línea 1 enfrentó una incidencia operativa por un objeto en las vías, y aunque es seguro transbordarla, el último reporte indica afluencia alta (Captura de pantalla)
La Línea 1 enfrentó una incidencia operativa por un objeto en las vías, y aunque es seguro transbordarla, el último reporte indica afluencia alta (Captura de pantalla)

“Buen día, la Línea 1 se encuentra abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones de Pantitlán a Observatorio en ambos sentidos”, indicó la página del Metro.

Recomendaciones

Quienes viajen hacia el norte o noroeste de la CDMX pueden optar por la Línea 5, de Pantitlán a Politécnico. Desde Oceanía es posible enlazar con la Línea B, mientras que La Raza permite continuar por la Línea 3 sin atravesar la zona con mayores complicaciones en el centro.

Para desplazamientos sobre Insurgentes que requieran sortear el área de Reforma y Hamburgo, la Línea 3, entre Indios Verdes y Universidad, ofrece una ruta alternativa a la Línea 1 del Metrobús. La Línea 2 también facilita la conexión entre el sur y el centro.

Ante el cierre entre Deportivo Eduardo Molina y San Lázaro en la Línea 5 del Metrobús, la Línea 4, que une Santa Anita con Martín Carrera, permite acercarse al centro-oriente. Otra alternativa es la Línea B, entre Buenavista y Ciudad Azteca.

Se aconseja salir con al menos 40 minutos de anticipación, revisar en los canales oficiales el estado de la red en tiempo real y tomar precauciones al subir a las unidades de apoyo.

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