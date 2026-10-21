“Pasaron de una crítica a una felicitación”: Sheinbaum destaca reconocimiento de la ONU sobre crisis de desapariciones en México

Sheinbaum destacó el reconocimiento de la ONU. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al trabajo de búsqueda de personas desaparecidas que, según afirmó, desarrolló su gobierno tras modificar leyes, revisar registros y reforzar el diálogo con los colectivos de familiares.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria sostuvo que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas pasó de emitir cuestionamientos a felicitar al país por sus acciones.

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Sus declaraciones ocurrieron después de que Juan Pablo Albán, presidente del Comité, presentó su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU y destacó la activación del Artículo 34 para intervenir en la crisis de desapariciones en México.

ONU y el cambio de postura sobre México

Sheinbaum recordó que Albán había planteado que existía una situación de desaparición forzada en el país; sin embargo, el organismo modificó posteriormente su valoración a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno de México.

“Pasaron, pues, de una crítica a una felicitación”, dijo la presidenta en Palacio Nacional.

Celebró ese reconocimiento, aunque atribuyó el cambio a las reformas y a las tareas de búsqueda impulsadas por su gobierno, no al señalamiento previo del Comité.

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“Él dice que es a partir del llamado de atención que él hizo. Nosotros creemos que es a partir de este cambio en las leyes (...) y del trabajo constante de búsqueda que ha realizado la nueva comisionada de Búsqueda”, planteó.

Claudia Sheinbaum y las reformas de 2025

Sheinbaum situó los cambios normativos en junio o julio de 2025, después de que se conoció el caso de Teuchitlán. Dijo que entonces su administración revisó las modificaciones necesarias a las leyes relacionadas con el delito de desaparición.

Entre las acciones mencionadas por la presidenta figuró la creación de una alerta temprana. También habló de un análisis de las bases de datos de desaparición y de personas desaparecidas.

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La mandataria afirmó que su gobierno abrió un proceso de diálogo con los colectivos de familias buscadoras, aunque no detalló cuáles fueron las reformas legales ni precisó el contenido de la alerta temprana durante su respuesta.

Sheinbaum reconoció la participación de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en las labores que derivaron en el posicionamiento de la ONU.

También atribuyó parte del trabajo a la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada por una nueva titular, aunque no mencionó su nombre. La presidenta señaló que su actividad debe ser reconocida dentro de las acciones gubernamentales.

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Además, mencionó la intervención de Jennifer Feller, representante permanente alterna de México ante las Naciones Unidas, junto con el apoyo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

Sheinbaum extendió el reconocimiento a la Fiscalía General de la República. “Han hecho un trabajo incansable”, afirmó al referirse a las dependencias y funcionarios involucrados en la estrategia.

México rechazó la interpretación del artículo 34

El pronunciamiento de Sheinbaum ocurrió luego de la intervención de la delegación mexicana ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. Juan Pablo Albán presentó ahí el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada, que incluyó las actividades del organismo durante 2026 y el proceso previsto en el artículo 34 de la Convención.

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En nombre del Gobierno de México, Arturo Medina Padilla sostuvo que el país rechaza la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación de ese artículo.

El subsecretario defendió que México mantiene cooperación con organismos internacionales y con otros países en tareas relacionadas con la búsqueda, la identificación humana y la investigación de casos.

Medina Padilla informó que el Estado mexicano formó, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un grupo de expertos internacionales para revisar de manera científica el Registro Nacional.

La búsqueda de personas y las 16 mil localizaciones

El subsecretario de Gobernación señaló ante las delegaciones de los Estados miembros que la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas permitió localizar a más de 16.000 personas durante 2026.

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El funcionario afirmó que la cooperación internacional ha arrojado resultados para las víctimas. Mencionó los vínculos con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala para fortalecer las capacidades de identificación humana.

También citó la colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con Medina Padilla, esos intercambios están dirigidos a reforzar la búsqueda, la identificación y las investigaciones.

“Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, declaró el subsecretario ante la Tercera Comisión de la ONU.

La delegación mexicana estuvo integrada además por Enrique Ochoa Martínez y César Villanueva Esquivel, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Luis Gilberto Trejo Vargas, de Gobernación; Mariana Díaz Figueroa, de la Fiscalía General de la República, y el general brigadier Uriel Carreto Montoya, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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