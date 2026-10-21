Asistentes disfrutan de música y bebidas en un recinto nocturno durante la celebración de Lonchefest

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Emma Coronel, Roberto Tapia y los creadores de contenido Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito, y Guillermo Peña, “Willito”, aparecieron a finales de septiembre de 2026 en una fiesta en Los Ángeles, California, que incluyó tequila, música en vivo e influencers.

Los videos circularon una vez más luego de que el cantante de narcocorridos compartiera en sus redes, en tono de broma, que le habían mandando un “papelito” amistosdo en un billete de 100 dólares con un mensaje de cariño. Algo que algunos relacionaron con el caso de Chalino Sánchez.

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Las imágenes colocaron de nuevo a Coronel junto a figuras de la música regional mexicana y del entretenimiento digital. En algunos fragmentos, la esposa de Guzmán convivió con los invitados y cantó parte del tema que relató episodios atribuidos a la vida del exlíder del Cártel de Sinaloa.

La reunión fue organizada por Víctor Ordóñez, streamer originario de Los Mochis, Sinaloa, quien se hizo conocido en redes como Lonche de Huevito. El creador de contenido reunió a músicos, influencers y personas cercanas a su comunidad digital.

Emma Coronel cantó “El Niño de la Tuna” durante la reunión

Coronel interpretó fragmentos de “El Niño de la Tuna”, canción que Roberto Tapia había incluido en un álbum homónimo. El corrido presentó una versión musicalizada de la infancia de Guzmán en la sierra de Sinaloa y de su posterior entrada al narcotráfico.

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Así salió de fiesta Emma Coronel y el cantante de narcocorridos Roberto Tapia: tequila y banda en vivo con influencers (RS)

La letra mencionó la versión de que Guzmán vendió naranjas durante su niñez para apoyar a su familia. También hizo referencias a Badiraguato, a Ismael “El Mayo” Zambada, a Ignacio Coronel y a integrantes de la familia Guzmán López.

El cierre de la canción aludió a Édgar Guzmán López, asesinado en 2008, así como a Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán. El tema también incluyó referencias a Jesús María, comunidad de Culiacán vinculada con la familia.

La escena fue compartida en redes sociales y se sumó a otras apariciones públicas de Coronel junto a Ordóñez y Peña. La exreina de belleza había debutado en agosto de 2026 como creadora de contenido en Kick, durante una transmisión que superó las cinco horas.

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En esa emisión, Coronel apareció con Lonche de Huevito y Willito. La esposa de Guzmán habló sobre aspectos de su vida personal, su relación con el exlíder criminal y el periodo que pasó en prisión en Estados Unidos.

Lonche de Huevito y Willito acompañaron a Coronel desde agosto de 2026

La relación pública entre Emma Coronel, Lonche de Huevito y Willito había tomado fuerza el 24 de agosto de 2026. Ese día participaron juntos en la primera transmisión de Coronel en Kick.

Durante aquel enlace, Coronel recordó que conoció a Joaquín Guzmán cuando tenía 17 años, en una fiesta realizada en Canelas, Durango. Desde entonces, Ordóñez se mantuvo como uno de los acompañantes de la influencer en su incursión en plataformas de streaming.

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Guillermo Peña, conocido como Willito, también apareció en la fiesta de Los Ángeles. Los videos mostraron a los creadores de contenido junto a Coronel, Tapia y otros asistentes mientras sonaba música regional mexicana.

La presencia de Tapia tuvo atención adicional por el repertorio que ha interpretado durante su carrera. El cantante se había consolidado con canciones del regional mexicano y corridos que abordaron historias vinculadas con personajes del narcotráfico.

Gerardo Ortiz también asistió a la fiesta en Los Ángeles

La celebración también reunió a Gerardo Ortiz, cantante de música regional mexicana. Su aparición añadió otro nombre del género a los videos que comenzaron a circular en redes después de la fiesta.

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Emma Coronel asistió a la fiesta del streamer Lonche de Huevito en Los Ángeles, California. (X)

Ortiz había enfrentado un expediente judicial distinto en Estados Unidos. En noviembre de 2025 se declaró culpable de realizar actividades financieras relacionadas con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El cantante recibió una multa de 1.5 millones de dólares por ese caso. Su nombre también había aparecido en enero de 2025 en los volantes distribuidos desde avionetas en Culiacán, junto con el de Roberto Tapia y otras figuras públicas.

Los documentos incluyeron fotografías y nombres de 25 músicos, influencers y artistas. Los panfletos los acusaron, sin pruebas públicas, de tener vínculos con Los Chapitos y contenían amenazas contra las personas señaladas.

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La autoría de los volantes no fue confirmada oficialmente. Camilo Ochoa, exintegrante del Cártel de Sinaloa, atribuyó las amenazas a La Mayiza y sostuvo que los señalamientos habrían buscado “sembrar el terror”.

Roberto Tapia mostró un billete de 100 dólares tras un concierto

La aparición de Tapia en la fiesta también coincidió con otro video que había generado comentarios entre sus seguidores. El 19 de octubre de 2026, el cantante publicó en Instagram una grabación en la que mostró un billete de 100 dólares con un mensaje escrito.

El dinero le fue entregado después de una presentación realizada el 17 de octubre en Chispas Discoteque, en Indianápolis, Indiana. Tapia explicó que revisó el billete hasta que terminó su actuación.

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En la grabación, el cantante leyó el mensaje: “Arriba Michoacán, El Niño de la Tuna, por favor”. Después pidió a sus seguidores que, si deseaban dejarle un “papelito”, fuera de ese tipo.

“De ahí en adelante no me manden papelitos, por favor, puros de estos”, dijo Tapia entre risas. El intérprete añadió que el egoísmo no era bueno y pidió que las colaboraciones continuaran.

La publicación incluyó el mensaje: “Por favor puros de estos ja, ja, ja”. Una usuaria escribió que no diría nada, aunque “habrán señales”, en referencia al uso de una nota durante un concierto. Tapia respondió: “Que sean varias señales”.

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Los seguidores relacionaron el “papelito” con Chalino Sánchez

Roberto Carlos Aguirre Tapia es un cantante estadounidense, nacionalizado en México

Varios usuarios relacionaron el video de Tapia con el caso de Chalino Sánchez, asesinado en mayo de 1992 después de una presentación en Culiacán, Sinaloa. Durante ese concierto, una persona le entregó una hoja doblada mientras interpretaba “Alma enamorada”.

Rosalino Sánchez Félix, nombre real del cantante, leyó el papel en el escenario y cambió su expresión antes de continuar con la canción. El contenido de la nota nunca fue confirmado por autoridades ni por la familia del intérprete.

Cynthia Sánchez Vallejo, hija del cantante, sostuvo que sus familiares desconocían qué decía el mensaje. Durante décadas circuló la versión de que la hoja contenía una amenaza, aunque no existió una copia pública ni una confirmación oficial.

Después de la presentación del 15 de mayo de 1992 en el Salón Bugambilias, Chalino Sánchez salió acompañado por familiares y otras personas. Un grupo armado interceptó el vehículo y habría dicho que un comandante buscaba hablar con él.

Sánchez fue separado de sus acompañantes y no volvió a ser visto con vida. La mañana del 16 de mayo de 1992, campesinos localizaron su cuerpo cerca de un canal de riego en Culiacán, con los ojos vendados, señales de ataduras y dos disparos en la nuca.

El homicidio permaneció sin resolver. La relación entre la nota recibida durante el concierto y el asesinato tampoco fue comprobada, aunque la imagen de Chalino Sánchez leyendo aquel papel siguió apareciendo en redes sociales cada vez que un cantante recibió un mensaje sobre el escenario.