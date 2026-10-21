México

Máynez reacciona a la agresión del PRI contra MC en San Lázaro: “Hay que encontrar soluciones a los problemas no intentar sacar raja electoral”

El líder del partido naranja destacó el trabajo de su partido para intentar resolver el problema del agua en Jalisco

El líder de MC Jorge Álvarez Máynez lamentó lo hecho por diputados del PRI en San Lázaro por el tema del agua en Jalisco y aseguró que solo buscan sacar raja política. Crédito: X / @AlvarezMaynez

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Este martes, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, reaccionó a lo ocurrido en las oficinas de su partido ubicadas en la sede de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, porque diputados del PRI acudieron a las oficinas emecistas en San Lázaro y lanzaron agua sucia contra su logotipo. El hecho lo compartió el propio Álvarez Máynez en sus redes sociales.

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Máynez reacciona a la agresión del PRI contra Movimiento Ciudadano en San Lázaro

Posteriormente, en un segundo video, en el que aparece solo, el líder de MC enfatizó que el trabajo de su partido es encontrar soluciones a los problemas, no montar espectáculos violentos e infames como lo hace el PRI.

La respuesta del excandidato presidencial era previsible, ya que en la grabación aparecen dos legisladores priistas, incluyendo a Carlos Gutiérrez Mancilla, quien expresó:

“Es por el pueblo de Jalisco, es por el pueblo de Jalisco. Hay que alzar la voz y detrás de esos cobardes se esconden”.

El líder de MC compartió su postura sobre lo ocurrido con diputados del PRI en San Lázaro. Crédito: X / @AlvarezMaynez / Captura de Video.
El líder de MC compartió su postura sobre lo ocurrido con diputados del PRI en San Lázaro. Crédito: X / @AlvarezMaynez / Captura de Video.

El diálogo apuesta a la solución de los problemas: Jorge Máynez

En el segundo video, Jorge Máynez explicó que se encontraba de visita en la Cámara de Diputados para establecer un diálogo positivo, que le apuesta a las soluciones de los problemas que padece México, como la crisis hídrica en Jalisco.

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“Nos encontramos aquí en San Lázaro. Estamos en una reunión con las compañeras, compañeros del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Hemos aprovechado para saludar a los coordinadores de otras fuerzas políticas y establecer un diálogo propositivo, un diálogo que le apuesta a las soluciones de los problemas que se viven en este país y particularmente a la crisis hídrica, la crisis del agua que se vive en Jalisco y en una buena parte de México”, dijo.

Legisladores se deben poner del lado de las soluciones

Álvarez Máynez destacó la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2027, el cual, según el emecista, debe poner a los legisladores del lado de las soluciones.

También aprovechó el video para condenar lo hecho por los legisladores priistas, algo que calificó de montaje, así como una burla y una ofensa para la gente.

“En estos días se discute el presupuesto 2027. Muy importante que las y los legisladores se pongan del lado de las soluciones. También, pues se dan hechos como los que acabamos de vivir. Hay quienes no entienden cuál es su trabajo y su vocación de servicio a las personas. Hay quienes aprovechan los problemas reales y las necesidades de las personas para montar espectáculos, para realiz|ar montajes que terminan siendo una burla, una ofensa a la gente”, agregó.

Jorge Álvarez Máynez sostuvo que las acciones del PRI no ayudan a resolver la crisis del agua en el estado. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Acusa al PRI de intentar “sacar raja electoral”

Álvarez Máynez lamentó el “desorden” generado por Carlos Gutiérrez Mancilla en las oficinas de su partido en la Cámara Baja, al tiempo que calificó el hecho como un intento de “sacar raja electoral”.

También se lanzó contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, al que llamó “porro”.

“Venir y poner agua sucia, lanzarla, hacer que la gente que trabaje aquí en limpieza tenga que limpiar su desorden, precisamente porque lo único que ven en un problema así es la oportunidad de sacar raja electoral, habla del tipo de política que hace el PRI, una política de porros, como la que hace su dirigente y que quieren emular quienes ven ahí un referente de lo que se le debe de ofrecer a México”, acusó.

Coordinador nacional de MC asegura que seguirán por el camino de las propuestas y soluciones

Luego de lamentar el actuar de los priistas, Álvarez Máynez adelantó que su partido, así como sus diputados y senadores, van seguir otra senda, la de las propuestas, alternativas y soluciones.

El líder emecista denunció la acción de los legisladores priistas como una falta de respeto
El diputado Gutiérrez Mancilla acusó a los representantes de Movimiento Ciudadano de esconderse y los calificó de cobardes. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Al tiempo que enfatizó, que en MC saben reconocer sus errores, así como las agendas pendientes, por lo que en este momento, lo más importante es que la gente de Jalisco tenga agua limpia y constante.

“Nosotros vamos a seguir por otro camino, por el camino de las propuestas, de las alternativas, de las soluciones y también de la política que tiene vergüenza, que sabe reconocer errores, que sabe reconocer agendas pendientes y que sabe que su papel es darle respuesta a las personas que viven estos problemas. Lo más importante es entender que la gente de Jalisco merece agua y agua limpia y agua constante. Y en eso debemos de trabajar”, concluyó.

Lamentable el actuar tanto del PRI como de MC ante la problemática que padecen los pobladores de Jalisco con el tema del agua. Los primeros por su show en San Lázaro y, los segundos, por demorar con las soluciones y reprimir a quienes se inconforman.

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