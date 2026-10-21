Cuánto cuesta el boleto más barato para U2 en el Estadio GNP Seguros: ventajas y desventajas de la sección

U2 vuelve a CDMX y estos son los precios.

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U2 confirmó los precios oficiales para sus dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, programados como parte de The Greatest Show On Earth World Tour. La promotora Ocesa publicó el mapa de costos por zona del recinto, antes de que la venta general de boletos arrancara este viernes 23 de octubre a las 10:00 horas, a través de Ticketmaster.

Las presentaciones de la banda irlandesa se realizarán el martes 23 y el viernes 26 de febrero de 2027, con el músico estadounidense Beck como invitado especial en ambas fechas. Los conciertos marcan el regreso de U2 a la capital mexicana después de nueve años de ausencia.

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El calendario de ventas para U2

Checa las fechas clave para U2 en CDMX (Instagram)

La preventa para suscriptores de U2.com del grupo Feedback comenzó el lunes 19 de octubre a las 10:00 horas, mientras que los suscriptores del grupo The Hype tuvieron acceso un día después, el martes 20 de octubre, a la misma hora. La preventa Banamex quedó programada para el miércoles 21 de octubre, también a las 10:00 horas.

El jueves 22 de octubre se habilitará la venta de artista exclusiva para quienes se registraron previamente en Ticketmaster, registro que cerró el domingo 18 de octubre a las 21:59 horas sin garantizar la disponibilidad de boletos. La venta general para el público abrirá finalmente este viernes 23 de octubre, con todos los horarios correspondientes al huso horario de la Ciudad de México.

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México se convirtió así en el punto de partida de The Greatest Show On Earth World Tour a nivel mundial. Tras las fechas en la capital mexicana, la gira continuará en São Paulo, Brasil, los días 10 y 12 de marzo, y en Buenos Aires, Argentina, el 23 y 25 del mismo mes, también con Beck en el cartel.

Lista completa de precios por zona para los conciertos de U2 en el Estadio GNP Seguros

Este es el mapa del Estadio GNP para U2 (redes sociales)

Ocesa detalló el costo de cada sección del recinto para las dos fechas programadas, con variaciones de precio según el día elegido. Estos fueron los montos confirmados:

Naranja C: de 1,597 a 2,396 pesos

Verde C: de 2,341 a 3,746 pesos

Coca-Cola: de 3,135 a 4,702 pesos

Verde B: de 4,375 a 6,562 pesos

(RED): precio fijo de 3,819 pesos

Premier A: precio fijo de 3,819 pesos

Premier B: precio fijo de 3,819 pesos

Golden Circle: 6,051 pesos

Zona GNP: hasta 8,959 pesos

Box: 1,835 pesos

PCD (personas con discapacidad): 1,835 pesos

Ocesa también puso a la venta paquetes VIP con beneficios adicionales. El más costoso correspondió a Golden Circle, con precios de 19,996 y 22,800 pesos según el nivel contratado. Los paquetes VIP de Premier A y Premier B se fijaron en 9,903 pesos cada uno, mientras que (RED) ofreció su versión VIP en 9,920 pesos y la zona GNP en 12,223 pesos.

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El boleto más barato para ver a U2 cuesta 1,597 pesos en la sección Naranja C

U2

De acuerdo con el mapa de precios publicado por Ocesa, la entrada más económica para asistir a los conciertos de U2 corresponde a la sección Naranja C, la zona de gradas más alejada del escenario, con un costo de 1,597 pesos.

La principal ventaja de esta sección es su costo, la opción más accesible para quienes buscan asistir al concierto sin un gasto elevado. Desde esta zona de gradas también se obtiene una vista panorámica del escenario completo y del ambiente generado por el resto del público congregado en el recinto.

Este tipo de secciones también tiende a reunir a grupos familiares, lo que puede generar un ambiente más tranquilo durante el espectáculo.

Entre las desventajas más señaladas por asistentes a conciertos previos en el recinto está la distancia al escenario, que dificulta apreciar los detalles de los artistas durante la presentación. La sección Naranja C se ubica, además, entre las zonas con mayor riesgo de obstrucción visual del Estadio GNP Seguros.

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Las gradas Naranja C y Verde C figuran entre las áreas con peor visibilidad del recinto, junto con las secciones 7, 8, 9 y 10 de la zona GNP. Las estructuras y columnas del estadio pueden obstruir parcialmente la vista hacia el escenario en esas ubicaciones, aunque el audio general se mantiene en buenas condiciones según esos mismos testimonios.

Zona GNP y General A figuran entre las secciones mejor evaluadas del recinto

U2 volverá a los estadios en 2027.

En contraste con las gradas más alejadas, la Zona GNP se ubica justo frente al escenario y ofrece una visibilidad amplia a un costo más accesible en comparación con otras áreas premium del estadio. La sección General A, por su parte, permite una vista cercana al escenario, aunque implica permanecer de pie durante todo el espectáculo, ya que no cuenta con asientos.

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Los espacios Boxes Oro y Diamante representan la opción más alta en el estadio en términos de comodidad, con asientos, servicio de meseros, baños exclusivos y estacionamiento preferencial. Estas áreas, sin embargo, no forman parte de las localidades convencionales incluidas en el mapa de precios publicado por Ocesa para los conciertos de U2.

El nuevo disco de U2 acompañará la gira que arrancará en México

La gira acompaña el anuncio de “Carnaval de Luz”, el decimosexto álbum de estudio de U2, previsto para el 13 de noviembre de este año y descrito como el primer disco de la banda con material inédito en nueve años. El proyecto discográfico coincide con el aniversario número 50 de la agrupación, formada en Dublín en 1976.

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Los organizadores recomiendan revisar las condiciones de cada paquete antes de comprar, ya que los montos finales pueden incluir cargos adicionales de servicio no contemplados en el precio base publicado por Ocesa. Esa advertencia aplica tanto a las entradas convencionales como a los paquetes VIP ofrecidos para ambas fechas.

Los conciertos de U2 en el Estadio GNP Seguros se sumarán al calendario de presentaciones de artistas internacionales que el recinto ha albergado en los últimos años, consolidándose como uno de los escenarios preferidos para giras de gran formato en la Ciudad de México.