México

Presidente de la Cámara de Diputados reprueba el conflicto entre PRI y MC: “Este hecho no pasará desapercibido”

Raúl Bolaños-Cacho Cué solicitó un informe detallado a seguridad del recinto y convocó a una reunión extraordinaria de la Jucopo

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, solicitó a los legisladores que se comportaran a la altura de su cargo. Crédito: X/@RaulBCCue
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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, solicitó un informe sobre el incidente protagonizado por legisladores del PRI en las oficinas de Movimiento Ciudadano en San Lázaro.

En dicho incidente hubo un conato de pelea entre miembros de las bancadas del PRI y MC, luego de que los priistas lanzaran agua sucia contra el logotipo del partido naranja.

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El hecho, ocurrido este martes 20 de octubre, “pudo haber llegado a la violencia, por lo que la Junta de Coordinación Política analizará consecuencias y responsabilidades en una reunión extraordinaria.

Raúl Bolaños-Cacho afirma que el registro de aspirantes fue ordenado y pide que la ruta mantenga esos criterios
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, solicitó un informe sobre la protesta con agua sucia en las oficinas de Movimiento Ciudadano. Crédito: Cámara de Diputados.

Bolaños-Cacho Cué dijo que se comunicó con todos los involucrados después de enterarse del episodio y les pidió conservar el respeto que amerita el recinto legislativo. También requirió a la Dirección General de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados un reporte detallado para identificar a quienes participaron.

El presidente de la Cámara Baja habló con el titular de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien convocará la reunión para el miércoles 21 de octubre. El objetivo será revisar de manera conjunta las medidas derivadas de los hechos.

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La Cámara de Diputados revisará responsabilidades por el incidente

El líder de MC Jorge Álvarez Máynez lamentó lo hecho por diputados del PRI en San Lázaro por el tema del agua en Jalisco y aseguró que solo buscan sacar raja política. Crédito: X / @AlvarezMaynez

El legislador sostuvo que el episodio ocurre en un momento de desconfianza ciudadana hacia los representantes populares. “Estoy seguro que las y los mexicanos no quieren ver episodios como los que vimos el día de hoy. Quieren ver diputadas y diputados argumentando desde tribuna con seriedad y con firmeza, pero con respeto entre los unos y en los otros”, afirmó.

Bolaños-Cacho Cué señaló que su responsabilidad como presidente de la Cámara de Diputados es resguardar la seguridad de quienes integran el Palacio Legislativo. “Por eso este hecho no pasará desapercibido. No permitamos que ganen más los insultos y las descalificaciones que los argumentos serios y la buena política, expresó.

La confrontación comenzó cuando diputados del PRI acudieron a las oficinas de MC en San Lázaro y arrojaron agua sucia contra el emblema del partido.

Jorge Álvarez Máynez sostuvo que las acciones del PRI no ayudan a resolver la crisis del agua en el estado. Crédito: X/@AlvarezMaynez

En una grabación difundida por Jorge Álvarez Máynez aparecen legisladores priistas, entre ellos Carlos Gutiérrez Mancilla, quien gritó: “Es por el pueblo de Jalisco, es por el pueblo de Jalisco. Hay que alzar la voz y detrás de esos cobardes se esconden”.

El presidente de MC sostuvo en redes sociales que la protesta no ayuda a resolver la crisis del agua y calificó el hecho como “una burla frente al problema real de la gente” y una falta de respeto para quienes defienden esa causa. También llamó “porros del PRIa los legisladores que participaron.

Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, respondió que se encontraba en la Cámara de Diputados para reunirse con integrantes de su grupo parlamentario y dialogar con coordinadores de otras fuerzas políticas sobre la crisis hídrica de Jalisco y otras zonas del país.

“Nos encontramos aquí en San Lázaro. Estamos en una reunión con las compañeras, compañeros del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Hemos aprovechado para saludar a los coordinadores de otras fuerzas políticas y establecer un diálogo propositivo, un diálogo que le apuesta a las soluciones de los problemas que se viven en este país y particularmente a la crisis hídrica, la crisis del agua que se vive en Jalisco y en una buena parte de México, dijo.

Jorge Álvarez Máynez vincula el hecho con la discusión del Presupuesto 2027

El líder emecista denunció la acción de los legisladores priistas como una falta de respeto
El diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla encabezó la protesta frente a la bancada naranja con consignas sobre la situación hídrica en Jalisco. Crédito: X/@AlvarezMaynez

El dirigente emecista afirmó que la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 debe orientar a los legisladores hacia soluciones para los problemas de la población. Cuestionó que algunos utilicen necesidades sociales para realizar actos que calificó como montajes.

“En estos días se discute el presupuesto 2027. Muy importante que las y los legisladores se pongan del lado de las soluciones. También, pues se dan hechos como los que acabamos de vivir. Hay quienes no entienden cuál es su trabajo y su vocación de servicio a las personas. Hay quienes aprovechan los problemas reales y las necesidades de las personas para montar espectáculos, para realizar montajes que terminan siendo una burla, una ofensa a la gente”, manifestó.

Álvarez Máynez reprochó que el agua arrojada en las oficinas obligara al personal de limpieza a retirar el desorden. Acusó al PRI de buscar “sacar raja electoral” de la crisis de abasto y calidad del agua en Jalisco, y criticó a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del partido tricolor, al llamarlo porro.

Jorge Álvarez Máynez afirmó que la coordinación de Movimiento Ciudadano mantiene el diálogo con otras fuerzas políticas para atender la crisis del agua en el país. Crédito: X / @AlvarezMaynez / Captura de Video.
Jorge Álvarez Máynez afirmó que la coordinación de Movimiento Ciudadano mantiene el diálogo con otras fuerzas políticas para atender la crisis del agua en el país. Crédito: X / @AlvarezMaynez / Captura de Video.

“Venir y poner agua sucia, lanzarla, hacer que la gente que trabaje aquí en limpieza tenga que limpiar su desorden, precisamente porque lo único que ven en un problema así es la oportunidad de sacar raja electoral, habla del tipo de política que hace el PRI, una política de porros, como la que hace su dirigente y que quieren emular quienes ven ahí un referente de lo que se le debe de ofrecer a México”, acusó.

El líder de MC aseguró que su partido mantendrá la ruta de las propuestas y reconoció que existen pendientes por atender. “Lo más importante es entender que la gente de Jalisco merece agua y agua limpia y agua constante. Y en eso debemos de trabajar, concluyó.

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