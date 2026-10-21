Feminicidio de Camila: sentencian a más de 67 años de prisión a dos hombres por el asesinato de la menor en Taxco

Además, el juez a cargo el caso dictó el pago de cinco millones de pesos como reparación del daño. Crédito: FGE Guerrero

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Un Tribunal de Enjuiciamiento de Guerrero condenó a José Ricardo Amado Gaytán y a Axel Alejandro Estrada Aguilar a 67 años y 6 meses de prisión cada uno por el feminicidio de Camila, la niña de ocho años asesinada en marzo de 2024 en el municipio de Taxco de Alarcón. La resolución, dada a conocer este 20 de octubre por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, se sumó a una condena previa contra un tercer implicado y cerró el proceso judicial por un crimen que, en su momento, desató el linchamiento de una mujer señalada como responsable.

Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso a cada sentenciado una multa de 81 mil 422.50 pesos y el pago de 5 millones 75 mil 686.70 pesos por reparación del daño a la familia de la víctima. El órgano jurisdiccional también ordenó que autoridades municipales de Taxco ofrecieran una disculpa pública a la madre de Camila, quien fue señalada tras el crimen por supuestamente no haber cuidado a su hija.

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La desaparición de Camila y el hallazgo de su cuerpo en una carretera

El 27 de marzo de 2024, Camila salió de su domicilio en el barrio La Florida de Taxco para jugar con una amiga en una alberca inflable en casa de la vecina Ana Rosa Díaz Aguilar. A las 16:00 horas, Margarita, madre de la menor, acudió a esa vivienda para buscarla; Ana Rosa le aseguró que la niña nunca llegó.

Media hora después, Margarita presentó una denuncia por desaparición ante el Ministerio Público. Poco después, recibió tres mensajes que exigían dinero a cambio del regreso de su hija: el primero pedía 250 mil pesos, el segundo 35 mil y el tercero 8 mil.

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Camila fue secuestrada; a su madre le exigían 250 mil pesos para liberarla. (X @Miri_Rush)

A las 19:00 horas, familiares y vecinos revisaron videos de cámaras de seguridad cercanas al domicilio de Ana Rosa. Las grabaciones mostraban a Camila caminando hacia esa casa y, una hora después de su llegada, a Ana Rosa y a su pareja saliendo del inmueble con un cesto de ropa y una bolsa negra que, según las investigaciones posteriores, contenía el cuerpo de la menor.

A la 1 de la mañana del 28 de marzo, la Fiscalía de Guerrero localizó el cuerpo de Camila a un costado de la carretera Acamixtla-Zacapalco. La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica intencional provocada.

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El linchamiento de Ana Rosa y la agresión contra sus dos hijos

La difusión de los videos desató la indignación de los vecinos, que se concentraron frente al domicilio de Ana Rosa para impedir que ella y su familia salieran de Taxco. A las 11:30 horas del 28 de marzo, un grupo de pobladores sacó por la fuerza a la mujer y a sus dos hijos, Axel Alejandro y Juan Alfredo, y los golpeó en plena calle.

Lo ocurrido el miércoles 27 de marzo y los días posteriores fue detallado por la SSPC. (Jovani Pérez/Infobae México)

Doce elementos policiales intentaron rescatar a los tres, pero la turba solo permitió el traslado de los dos hijos, quienes fueron llevados a un hospital del IMSS en Iguala para recibir atención por golpes en la cabeza y el cuerpo. Ana Rosa, con lesiones graves, murió mientras era trasladada por policías municipales. De manera paralela, familiares y vecinos realizaron una protesta por la muerte de Camila, tras la cual se registraron actos vandálicos contra taxis locales en el municipio.

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Dieron golpiza a mujer presuntamente implicada en asesinato de Camila - Crédito: X/@JacobMorant

Esa misma noche, la Fiscalía de Guerrero obtuvo una orden de aprehensión contra José Ricardo, identificado como el hombre que cargó la bolsa con el cuerpo de la menor en las grabaciones. Al día siguiente, el 29 de marzo, se le vinculó a proceso por feminicidio agravado y se le dictó prisión preventiva en el Cefereso de Iguala.

Ese mismo día, la Fiscalía solicitó una segunda orden de aprehensión contra Axel Alejandro, hijo mayor de Ana Rosa, y el 30 de marzo obtuvo una tercera contra Juan Alfredo, entonces menor de edad. Axel Alejandro fue vinculado a proceso el 31 de marzo, mientras que Juan Alfredo quedó a disposición de un juez especializado en justicia para adolescentes, luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para su audiencia.

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(Foto: X/@FernandovichG)

Durante el proceso, la defensa de los hijos de Ana Rosa cuestionó el vínculo entre José Ricardo y la familia. Según esa versión, el hombre no mantenía una relación sentimental con Ana Rosa, como se reportó en un primer momento, y la pareja de la mujer habría sido otra persona cuya identidad no se hizo pública.

Tres sentencias condenatorias y la disculpa pública ordenada al municipio

La primera condena por el caso se dictó en agosto de 2024 contra Juan Alfredo, declarado responsable en calidad de coautor del feminicidio. Por tratarse de un adolescente al momento de los hechos, recibió una pena de cinco años de internamiento, además de una amonestación y la obligación de reparar integralmente el daño.

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Dos años y casi siete meses después de la muerte de Camila, el 20 de octubre de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó las sentencias contra José Ricardo y Axel Alejandro durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. A cada uno se le impusieron 67 años y 6 meses de prisión, la multa y el monto de reparación mencionados, con lo que la Fiscalía de Guerrero sumó tres sentencias condenatorias por el mismo crimen: una bajo el sistema de justicia para adolescentes y dos bajo el sistema penal para adultos.

El tribunal determinó además que autoridades municipales de Taxco debían ofrecer una disculpa pública a Margarita, madre de Camila, por los señalamientos que la responsabilizaron de no haber cuidado a su hija y que reproducían estereotipos de género. La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrendó, tras conocerse la resolución, su compromiso de investigar y perseguir delitos cometidos contra niñas, adolescentes y mujeres, así como de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

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