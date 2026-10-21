México

Se incendia interestación Velódromo-Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX

El STC asegura que la circulación es lenta y no hay riesgo para los pasajeros

El STC confirma un conato de fuego en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva y pide a los usuarios atender las indicaciones del personal ante la circulación lenta de trenes. (X/@PedroMarquezRos)

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Un conato de incendio afecta la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México la noche de este martes 20 de octubre, lo que provoca circulación lenta de trenes y el descenso preventivo de pasajeros en estaciones previas a la zona.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) aseguró que “la situación no representa riesgo para las personas usuarias”.

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A través de su cuenta oficial, el STC Metro informó: “Se atiende un conato de fuego en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva de la Línea 9, por lo que la circulación de los trenes es lenta”.

(Captura de pantalla)
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El comunicado agrega: “Como medida preventiva, se realizará el descenso de pasajeros en estaciones previas a la zona, con apoyo del personal del Metro”. El mensaje cierra con una petición directa a los usuarios a atender las indicaciones del personal del Sistema”.

Hasta el momento, el STC no ofrece un tiempo estimado para la normalización del servicio. El director del Metro, Adrián Rubalcava, confirmó que el incidente fue provocado por el incendio de basura en la zona, lo que a su vez provocó la quema de cables.

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Usuarios reportan llamas y movilización de bomberos antes de llegar a Velódromo

(Capturas de pantalla)
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En redes sociales, decenas de usuarios documentaron el incidente desde antes de la llegada del tren a la estación Velódromo, en dirección a Tacubaya.

El periodista Ricardo Vitela señaló en su cuenta de X que el fuego se concentra “en la base de las columnas del tramo de las vías de la estación Velódromo” y afirma que equipos de emergencia, entre ellos bomberos, ambulancias y patrullas, acuden al lugar.

Otro usuario relató desde la estación Ciudad Deportiva que el personal del Metro le informa de “un problema en la red eléctrica” y la suspensión del servicio.

Videos compartidos muestran humo y las llamas en los alrededores de las vías.

El STC implementa servicio provisional de Tacubaya a Chabacano

Usuarios fueron desalojados en las estaciones aledañas. (Jorge Contreras/Infobae)
Usuarios fueron desalojados en las estaciones aledañas. (Jorge Contreras/Infobae)

Pasadas las 20:38 horas, el STC Metro informó que habrá servicio provisional en la Línea 9 del tramo Tacubaya a Chabacano en ambos sentidos mientras se atiende el conato de fuego. Por el momento, no hay servicio de trenes entre Chabacano y Pantitlán.

El STC coordina con RTP el apoyo de unidades de transporte para facilitar el traslado de los usuarios afectados por la interrupción.

La dependencia reitera que “la situación no representa riesgo para las personas usuarias” y asegura que el personal del Metro trabaja para restablecer el servicio en su totalidad a lo largo de la línea.

(Captura de pantalla)
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Se registraron al menos otras cuatro incidencias este martes

El incendio en Velódromo no fue el único percance que afectó al Metro este martes 20 de octubre. Horas antes, el STC reportó el fallecimiento de una presunta adulta mayor en la estación UAM-I de la Línea 8; servicios periciales ingresaron a la estación para retirar el cuerpo y el servicio de la línea no se vio afectado.

En la Línea 3, el servicio se detuvo varios minutos por maniobras para rescatar a una persona que cayó a las vías, aunque se reanudó poco después. Horas más tarde, hacia las 22:08, otra falla mecánica en un tren de la misma línea generó caos y obligó al STC a retirar una unidad para revisión.

En la estación Moctezuma, de la Línea 1, personal del Metro realizó un corte de energía y maniobras para retirar una muleta que cayó a las vías. El percance provocó humo dentro de la estación, aunque el STC no reportó personas lesionadas y la circulación se normalizó de manera paulatina.

Las líneas 2, 7, 8 y B también presentaron retrasos a lo largo del día por saturación de andenes y envío insuficiente de trenes.

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