Muere un hipopótamo en el Zoológico de Culiacán; investigan qué provocó su fallecimiento

El Zoológico de Culiacán anuncio el fallecimiento de un hipopótamo. (AP Foto/Fernando Vergara)

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El Zoológico de Culiacán informó este 21 de octubre sobre el fallecimiento de un hipopótamo macho de tres años de edad, ocurrido en días recientes dentro de sus instalaciones. De acuerdo a información preliminar, la causa de muerte puede estar relacionada con un choque respiratorio endotóxico, pero el diagnóstico oficial permanece sujeto a confirmación mediante estudios especializados.

Como parte de las evaluaciones veterinarias, se enviaron muestras a un laboratorio para realizar los análisis histopatológicos correspondientes, estos resultados permitirán identificar posibles alteraciones en los tejidos y aportar elementos para establecer con mayor precisión el motivo del deceso.

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Días previos al fallecimiento del hipopótamo

Autoridades indicaron que, según su historia clínica, días antes de su muerte los dos ejemplares del zoológico no ingresaron al recinto nocturno donde habitualmente reciben su alimento. A la mañana siguiente, ambos fueron observados dentro de una pileta y la veterinaria a cargo del área aseguró la presencia de comida en la zona.

A lo largo del día del deceso, la pareja de hipopótamos se encontraban en condiciones aparentemente normales en la alberca, pero al intentar ingresar a su espacio de descanso el macho ya no salió del agua. Cuidadores se acercaron al lugar para confirmar su estado y se confirmó su fallecimiento.

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Zoológico refuerza cuidados para proteger la salud de la hipopótamo

El Zoológico dio a conocer que ha implementado medidas de prevención para vigilar la salud de la hembra, las cuales incluyen a realización de estudios de laboratorio para evaluar sus condiciones y detectar oportunamente cualquier posible alteración.

Hipopótamo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del proceso de evaluación se contempla la colaboración de las instituciones federales competentes, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en materia de protección de la fauna, con el objetivo de contar con elementos técnicos necesarios para el esclarecimiento del caso.

Posteriormente, autoridades del lugar puntualizaron que en días próximos publicarán información adicional cuando se cuente con los resultados de laboratorio que permitan saber las causas del fallecimiento.

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Estos son los animales con los colmillos más largos

La víbora de Gabón, el hipopótamo y otras cinco especies reúnen algunos de los colmillos más llamativos del reino animal: estas piezas sirven para cazar, defenderse, alimentarse o disputar enfrentamientos, y su peligrosidad depende también del veneno, la fuerza mandibular y la forma de los dientes.

Un estudio de BBC Wildlife Magazine incluyó ejemplares terrestres y marinos con dentaduras que van desde los colmillos de la víbora de Gabón, capaces de inyectar veneno, hasta los caninos inferiores del hipopótamo, que pueden medir entre 50 y 60 centímetros.

El tamaño por sí solo no define el riesgo que implica cada especie. La estructura dental puede permitir sujetar una presa, perforar piel o causar laceraciones profundas, mientras que el veneno añade otra vía de ataque en algunos animales.

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La víbora occidental de Gabón, cuyo nombre científico es Bitis gabonica, pertenece a la familia Viperidae y posee los colmillos más largos entre las serpientes venenosas. Sus dientes pueden alcanzar 5 centímetros de longitud.

Estas piezas sujetan a la presa e introducen una gran cantidad de veneno durante el ataque. Después de alimentarse, la serpiente abre la boca repetidamente para acomodar sus colmillos.

El pez colmillo (Anoplogaster cornuta) tiene dientes de tal tamaño que no puede cerrar por completo la boca. De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, posee el récord de los dientes más grandes en proporción con el tamaño corporal entre los peces.

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La especie vive sobre todo entre 500 y 2,000 metros de profundidad. Durante el día permanece en las zonas más profundas del océano y después asciende a aguas menos profundas para alimentarse.