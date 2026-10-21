Cuál es el mejor día de octubre para cortarse el cabello, según el calendario lunar 2026 y sus fases

¿Cuál es el mejor día de octubre 2025 para cortarse el cabello? (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quienes buscaron cortarse el cabello en octubre de 2026 eligieron fecha según las fases de la Luna y el objetivo que persiguieron: el 18 de octubre fue señalado para estimular un crecimiento rápido, mientras que el 26 de octubre fue asociado con fuerza, volumen y vitalidad.

La recomendación se basó en creencias astrológicas sobre la relación entre el ciclo lunar y la apariencia del cabello.

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El calendario lunar dividió las fechas de octubre de 2026 entre quienes quisieron acelerar el crecimiento, fortalecer el cabello o conservar el corte durante más tiempo. La luna nueva del 10 de octubre quedó fuera de las fechas sugeridas para realizar un cambio de look.

El 18 de octubre de 2026 fue recomendado para un crecimiento rápido

El 18 de octubre de 2026 correspondió al cuarto creciente y fue considerado el mejor día del mes para quienes buscaron que el cabello creciera con mayor rapidez después del corte.

La recomendación se extendió del 11 al 25 de octubre. Durante ese periodo, la Luna transitó por una etapa ascendente que la astrología relacionó con procesos de crecimiento, renovación y movimiento.

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Las personas que planearon un despunte, un cambio de largo o la eliminación de puntas abiertas tuvieron en ese rango de fechas una opción para ajustar su cita en la estética. El 18 de octubre concentró la recomendación principal por coincidir con el cuarto creciente.

Una mujer luce un corte de cabello largo con capas graduadas que enmarcan el rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta fase también fue vinculada con una apariencia de mayor dinamismo en el cabello. De acuerdo con la creencia, un corte realizado durante esos días habría favorecido una recuperación más rápida del largo perdido.

El calendario no planteó que todos los cortes debieran realizarse en cuarto creciente. La fecha dependió del resultado que cada persona buscó después de pasar por las tijeras.

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La luna llena del 26 de octubre fue asociada con volumen y fuerza

La luna llena del 26 de octubre fue señalada para quienes priorizaron un cabello con mayor cuerpo, resistencia y volumen. Esa fecha fue presentada como una alternativa para cortes enfocados en la apariencia de una melena más abundante.

Los días cercanos, el 25 y el 27 de octubre, también fueron considerados favorables para ese propósito. La cercanía con la luna llena habría mantenido condiciones similares dentro de esta interpretación del calendario lunar.

Quienes quisieron retirar puntas maltratadas, rebajar capas o renovar la forma del corte pudieron considerar estas fechas. El objetivo no habría sido acelerar el crecimiento, sino buscar una apariencia con más fuerza y densidad.

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La asociación entre la luna llena y la vitalidad del cabello formó parte de las creencias que relacionaron el ciclo lunar con rutinas de belleza. Bajo esta idea, la fase habría favorecido una melena de aspecto más robusto tras el corte.

El 26 de octubre quedó como la fecha para quienes dieron prioridad al volumen. La recomendación se diferenció del 18 de octubre, que se enfocó en el crecimiento rápido.

Del 1 al 8 de octubre se buscó conservar el corte por más tiempo

Las personas que quisieron mantener la forma del corte durante varias semanas tuvieron otra ventana: del 1 al 8 de octubre. Esos días fueron asociados con una fase menguante y con un crecimiento más lento.

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La misma recomendación se extendió a partir del 26 de octubre. Aunque esa fecha coincidió con la luna llena, el calendario incluyó los días posteriores dentro de un periodo para quienes buscaron espaciar sus visitas a la estética.

Esta opción pudo resultar útil para quienes llevaron cortes cortos, flecos definidos o estilos que requirieron conservar una forma específica. Un crecimiento más lento habría permitido prolongar la apariencia recién cortada.

La diferencia entre las fechas mostró que el calendario lunar no propuso un solo día para todos los tipos de corte. La elección dependió de si la persona quiso ganar largo, volumen o conservar el mismo estilo.

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En octubre de 2026, el inicio del mes y los días posteriores al 26 fueron asociados con la permanencia del corte. El 18, en cambio, fue recomendado para quienes buscaron el resultado opuesto.

Del 1 al 8 de octubre se buscó conservar el corte por más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 10 de octubre de 2026 fue una fecha que se aconsejó evitar

El 10 de octubre coincidió con la luna nueva y fue la fecha que el calendario recomendó evitar para cortarse el cabello. Dentro de esta creencia, la fase fue vinculada con debilidad capilar y una menor vitalidad posterior al corte.

La sugerencia no impidió que una persona acudiera a la estética ese día. Se trató de una guía basada en la astrología y en hábitos de belleza que atribuyeron efectos distintos a cada fase lunar.

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La luna nueva marcó el inicio de un nuevo ciclo y quedó separada de los periodos sugeridos para crecimiento rápido, fuerza o conservación del corte. Por ese motivo, quienes siguieron el calendario pudieron mover su cita hacia los días posteriores.

El 10 de octubre también funcionó como referencia para ordenar el resto del mes. Después de esa fecha comenzó el periodo asociado con el cuarto creciente, que incluyó el 18 de octubre como la jornada más recomendada para estimular el crecimiento.

Libra y Tauro fueron relacionados con la imagen durante octubre

La astrología relacionó octubre con una mayor atención en la imagen personal, la estética y la forma en que cada persona mostró su personalidad. La presencia de Libra y Tauro fue tomada como un elemento para dar atención a cambios de apariencia.

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Bajo esa interpretación, un corte de cabello no solo modificó el largo o la forma, sino que fue considerado parte de una renovación personal. El inicio de octubre ofreció una oportunidad para programar ese cambio conforme a la fase lunar elegida.

Para crecimiento rápido, el 18 de octubre fue la fecha principal. Para buscar volumen y fuerza, la recomendación se concentró en el 26 de octubre y los días 25 y 27. Para mantener el corte, las opciones quedaron entre el 1 y el 8 de octubre, además de los días posteriores al 26.