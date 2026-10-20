Citlalli Hernández y Lilly Téllez chocan por supuesto aumento al predial en la CDMX

Lilly Téllez afirmó que elevar el valor catastral de las viviendas encarece de forma automática el predial. (Fotos: Cuartooscuro)

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Citlalli Hernández rechazó este 19 de octubre que exista una iniciativa para elevar el predial en la Ciudad de México, luego de que la senadora panista Lilly Téllez aseguró que un aumento en el valor catastral de las propiedades encarecería ese impuesto.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sostuvo que Téllez confunde una iniciativa de ley con un Programa General de Ordenación, el cual, según explicó, “no es normativo ni vinculante”.

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Hernández afirmó que ambos instrumentos tienen distinta naturaleza y pidió discutir el tema con responsabilidad. “No existe, no hay una iniciativa de ley que proponga aumentar el impuesto predial en la Ciudad de México”, escribió en sus redes sociales.

Téllez sostiene que el valor catastral elevaría el predial

La senadora del PAN atribuyó a Clara Brugada y a Claudia Sheinbaum un presunto intento de recaudación excesiva. (Crédito: Cuartoscuro)

La senadora del PAN respondió que elevar el valor catastral de las viviendas implicaría, de manera automática, un mayor cobro del predial. También cuestionó por qué Morena no modificaría la redacción de lo que llamó una iniciativa.

Un día antes, el 18 de octubre, Hernández había solicitado a Téllez explicar el sustento de su acusación. La dirigente morenista calificó como falsa la versión sobre un supuesto incremento tributario.

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En un video difundido ese mismo día, Lilly Téllez afirmó que la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, cobraría más impuestos por las casas de los capitalinos. También acusó a Morena de redactar una “ley tramposa” para impulsar un “predialazo”.

La legisladora panista atribuyó a la presidenta Claudia Sheinbaum estar detrás de esa medida y sostuvo que el gobierno buscaría obtener más recursos de quienes ya pagan impuestos. Estas expresiones son señalamientos de Téllez en el video y no presentan documentación adicional en el material proporcionado.

Téllez también acusó a los gobiernos de Morena de endeudar a México y de gastar recursos públicos en obras que, según dijo, habrían costado hasta cinco veces más de lo previsto. Afirmó que esos proyectos no rendirían para los objetivos con los que fueron construidos.

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Lilly Téllez pide frenar un supuesto aumento

Hernández pidió a la oposición debatir con responsabilidad y demostrar el sustento de sus acusaciones tributarias. | Twitter Citlalli Hernández

La panista señaló que el Programa Metropolitano del Valle de México propondría acercar el valor catastral de los inmuebles a su precio de mercado. Bajo esa interpretación, aseguró que el impuesto predial aumentaría junto con la valuación de las propiedades.

Como ejemplo, dijo que una persona que paga mil pesos terminaría por cubrir dos mil. También sostuvo que el documento contemplaría impuestos especiales para determinados terrenos y medidas que presuntamente obligarían a dueños a vender sus propiedades.

Téllez pidió eliminar lo que considera abusos y sostuvo que el supuesto “predialazo” aún no se aprueba. Cerró su mensaje con un llamado a defender la propiedad privada y a rechazar tanto el alza del valor catastral como un incremento al impuesto predial.

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Posteriormente, Lilly Téllez sostuvo que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México no es una ley, sino el anteproyecto de una iniciativa que plantea cambios para aumentar la recaudación del predial. La senadora advirtió que las modificaciones podrían elevar el pago, aunque no se use la expresión “subir la tasa”.

Aunque el programa no sea vinculante, su aprobación activaría un plazo de un año para adecuar los programas de desarrollo urbano, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Téllez señaló que Sedatu ya admitió que la redacción del documento era imprecisa.

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La jefa de Gobierno descarta aumentos al predial durante toda su administración en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofrece un discurso desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México.

Clara Brugada descartó un aumento al predial en la Ciudad de México durante su gestión y anunció que en 2027 eliminará multas y recargos para quienes tengan adeudos, con el propósito de que regularicen sus pagos sin cubrir cargos adicionales.

La jefa de Gobierno presentó la medida este miércoles 14 de octubre, durante su segundo informe ante el Congreso de la Ciudad de México. Ahí defendió que el aumento de los ingresos públicos no supone elevar impuestos para la población.

“Más y mejor recaudación, sí. Más impuestos, no”, afirmó ante los legisladores. Brugada sostuvo que el cobro del predial no ha aumentado y tampoco subirá durante su administración.

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La recaudación del predial crece 35% durante 2026

La recaudación del predial registró un incremento de 35% en la capital durante 2026. (Clara Brugada)

El predial registró un incremento de 35% en 2026, de acuerdo con las cifras expuestas por Brugada durante su informe. La funcionaria atribuyó ese crecimiento a la respuesta de los contribuyentes.

Los ingresos locales de la capital alcanzaron 151 mil millones de pesos en 2025. Según explicó, esos recursos permiten ampliar la inversión pública en infraestructura, seguridad, vivienda y servicios.

Brugada planteó que la eliminación de multas y recargos entrará en vigor el próximo año para los contribuyentes que mantengan pagos pendientes. La intención es que puedan ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales vinculadas con inmuebles.

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“Para aquellos que tengan adeudo en el predial, anuncio: quiero informar que no cobraremos ni una multa o recargo el próximo año con el objetivo de que se regularicen y vayan al corriente”, expresó Brugada.

La decisión forma parte de la estrategia de la administración capitalina para aumentar la recaudación mediante la regularización de adeudos, sin trasladar una mayor carga fiscal a los habitantes de la Ciudad de México.