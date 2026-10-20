Gala Montes recupera su nombre artístico tras conflicto con su mamá: “Que sea tu familia no significa que tenga derecho a decidir por ti”

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Gala Montes volvió a colocar su vida familiar en el centro de la conversación pública, esta vez con una revelación relacionada con su nombre artístico. La actriz y cantante informó en sus redes sociales que logró recuperar el registro de “Gala Montes”, que, según su relato, había quedado a nombre de su madre, Crista Montes, en 2018, cuando cumplió 18 años. La noticia estuvo acompañada de una imagen de un registro de propiedad y un mensaje en el que explicó por qué decidió compartir esta parte de su historia.

“En 2018, cuando cumplí 18 años, mi nombre artístico, Gala Montes, fue registrado a nombre de mi mamá sin que yo lo supiera”, escribió la intérprete. Según explicó, durante años sintió que una parte fundamental de su identidad permanecía fuera de su control. Ahora, en 2026, aseguró haber conseguido recuperarla después de un proceso prolongado, aunque no detalló públicamente los trámites legales que hicieron posible el cambio.

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La actriz también aclaró que su intención no era convertir el asunto en un espectáculo ni provocar una nueva confrontación. Sin embargo, sus palabras contienen un mensaje contundente sobre los límites familiares y la autonomía personal: “Que sea tu familia no significa que tenga derecho a decidir por ti. Que sea tu madre no significa que no pueda hacerte daño”. La declaración volvió a llamar la atención sobre una relación marcada por desacuerdos que ambas han abordado públicamente.

Gala Montes y el registro de su nombre: “Finalmente logré recuperarlo”

Gala Montes - (Instagram)

En su publicación, Gala explicó que la recuperación del nombre artístico representa mucho más que un trámite administrativo. “Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos”, señaló al recordar el registro realizado en 2018. La actriz aseguró que el proceso para recuperar ese derecho se extendió durante varios años, hasta que finalmente consiguió el resultado que esperaba.

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La intérprete también se refirió al silencio que, según su testimonio, mantuvo durante parte de este proceso. “Y que hayas guardado silencio durante años no significa que no haya pasado”, escribió. Con esta frase, puso el acento en las experiencias familiares que pueden permanecer fuera del conocimiento público y en la dificultad de hablar sobre situaciones que involucran a personas cercanas.

A pesar de la contundencia de sus palabras, Gala insistió en que no considera este episodio una victoria contra su madre. “Hoy no estoy celebrando una victoria contra alguien. Estoy celebrando haber recuperado algo que me pertenece y haber podido decidir por mí misma”, expresó. La imagen del registro de propiedad que acompañó su mensaje dio contexto a su anuncio, aunque no se hicieron públicos en la publicación todos los detalles jurídicos del procedimiento.

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Una relación fracturada: los antecedentes del conflicto con Crista Montes

Gala Montes - (Instagram)

Las diferencias entre Gala y Crista Montes adquirieron mayor visibilidad a mediados de 2024, cuando la actriz dejó de trabajar con su madre como representante artística. Posteriormente, Gala hizo señalamientos sobre presuntos malos tratos y problemas relacionados con el manejo del dinero durante los años en que Crista participó en su carrera. Estas afirmaciones forman parte de una disputa pública en la que ambas han expuesto versiones sobre su relación familiar y profesional.

Otro episodio que alimentó la confrontación ocurrió cuando Gala difundió en X fotografías de su infancia en las que aparece una pipa de agua y también se observa a su hermana, Krista Montes, conocida como Beba Montes. La actriz acompañó las imágenes con la frase “a las pruebas me remito”, en respuesta a declaraciones atribuidas a su madre sobre las experiencias de sus hijas durante la niñez. Las fotografías generaron numerosas reacciones, aunque por sí solas no permiten establecer todas las circunstancias de lo ocurrido.

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Antes de esa publicación, Gala también había compartido la imagen de una nota que, según afirmó, fue escrita por Crista en el reverso de una fotografía de su infancia. Su madre reconoció haber escrito mensajes dirigidos a sus hijas, pero los describió como parte de un método de disciplina. Estos episodios profundizaron la discusión pública sobre la crianza, la relación entre ambas y las consecuencias de exponer conflictos familiares en redes sociales.

“Ojalá nunca tengan que luchar por recuperar algo que jamás debieron perder”

Crista Montes acusó a su hija, Gala Montes, de despedirla e incumplir con con el pago por sus servicios como mánager. (@galamontes, Instagram)

En su mensaje más reciente, Gala amplió el sentido de su experiencia y se dirigió a quienes atraviesan situaciones en las que sienten que han perdido el control de sus propias decisiones. “Comparto esta parte de mi historia porque sé que hay personas que todavía están intentando recuperar su voz, su libertad o el derecho a construir una vida propia”, escribió.

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La actriz también dejó claro que su decisión de hablar responde, según explicó, a la importancia de recuperar su autonomía y compartir una experiencia que considera significativa.

Su mensaje concluyó con un deseo dirigido a quienes se identifican con su situación: “Ojalá nunca tengan que luchar por recuperar algo que jamás debieron perder”. La frase resume el tono personal de una publicación que va más allá de la disputa por un nombre artístico.