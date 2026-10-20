México

Continúa la Feria del Alfeñique en Toluca: ¿Cuándo será el concierto de Santa Fe Klan y qué otros artistas estarán?

El rapero guanajuatense actuará de manera gratuita en la explanada del Mercado Juárez; el festival organizado por el Ayuntamiento de Toluca se extiende hasta el 2 de noviembre con más de 1,200 actividades

Hombre con tatuajes, gorra y chamarra mostaza sobre fondo de lápidas de colores, flores de cempasúchil y una calavera con vestido rosa.
El evento se ha convertido en una de las celebraciones de Día de Muertos más concurridas del centro del país. Reúne más de 1,200 actividades gratuitas (Composición fotográfica/Redes sociales)
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La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 mantiene su cartelera de conciertos estelares en la explanada del Mercado Juárez, en Toluca, Estado de México. El próximo turno es para Santa Fe Klan, quien se presentará el jueves 22 de octubre a las 21:00 horas.

El concierto forma parte de las presentaciones gratuitas que el Ayuntamiento de Toluca organiza hasta el cierre del festival, programado para el 2 de noviembre. Las autoridades recomendaron a los asistentes consultar los canales oficiales del municipio antes de acudir, ya que la programación puede tener modificaciones de última hora.

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El evento se ha convertido en una de las celebraciones de Día de Muertos más concurridas del centro del país. Reúne más de 1,200 actividades gratuitas, entre ellas 13 conciertos masivos en la explanada del Mercado Juárez, además de talleres, recorridos nocturnos y exposiciones distribuidas por el Centro Histórico de Toluca.

Cartelera restante de conciertos estelares

Póster de evento. Calavera femenina con vestido rosa. Varias lápidas con nombres de artistas y fechas. Hombre y mujer observando. Recorte de esqueleto
Una ilustración de gran formato exhibe un calendario de eventos musicales con motivos del Día de Muertos, incluyendo una calavera central y nombres de artistas en lápidas. (Feria del Alfeñique/Gobierno de Toluca)

La música continuará en la explanada del Mercado Juárez hasta el cierre del festival, con la siguiente programación:

Jueves 22 de octubre: Santa Fe Klan, 21:00 horas

Viernes 23 de octubre: El Haragán y Compañía, 21:00 horas

Domingo 25 de octubre: Liran’ Roll, 19:00 horas

Jueves 29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical, 21:00 horas

Viernes 30 de octubre: La Sonora Santanera, junto a la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT), dirigida por el maestro Gerardo Urbán y Fernández, con la participación de Fela Domínguez, Ernesto D’Alessio, Yahir y María León

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Sábado 31 de octubre: El Malilla, 21:00 horas. Ese mismo día, Iraida Noriega se presentará en la Alameda Central

Domingo 1 de noviembre: Los Tigres del Norte, 21:00 horas, concierto de cierre del festival. Antes se presentarán Grupo Corregido, a las 18:30 horas, y Grupo XA, a las 19:30 horas

Todos los conciertos son de entrada gratuita. El Ayuntamiento de Toluca reiteró el llamado a no dejarse sorprender por personas que ofrezcan boletos para los espectáculos.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)
(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Cómo se ha desarrollado el festival

La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 arrancó el 4 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre, con sedes principales en el Mercado Juárez, Los Portales del Centro Histórico, la Plaza González Arratia y la Alameda Central.

El primer concierto estelar, ofrecido por Caifanes el 14 de octubre, congregó a más de 120 mil personas, según estimaciones oficiales, y terminó con un portazo cuando parte del público derribó una valla metálica sobre la avenida Isidro Fabela para ingresar a la explanada.

Los conciertos siguientes mantuvieron una alta afluencia:

15 de octubre: La Adictiva, con 45 mil asistentes.

16 de octubre: Yuri, con Mario Girón, ganador de La Academia, como telonero.

17 de octubre: Los Ángeles Azules, con 40 mil asistentes.

18 de octubre: 31 Minutos, a las 18:00 horas, con 47 mil asistentes.

El primer fin de semana de presentaciones estelares sumó, en conjunto, más de 260 mil asistentes, de acuerdo con cifras difundidas por el Ayuntamiento de Toluca.

Antes del inicio de los conciertos masivos, el festival también ofreció música en plazas públicas los días 10 y 11 de octubre, con agrupaciones locales como Camilo León y Los Alebrijes, Cuarteto Spize, Ensamble Cenzontle y la Tuna Femenina Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), entre otras.

Quién es Santa Fe Klan

Santa Fe Klan
Antes de iniciar su carrera como solista, Quezada formó parte de un grupo de hip hop integrado por jóvenes de su barrio, que llevaba el mismo nombre de Santa Fe Klan. (Captura de pantalla Facebook Santa Fe Klan)

El artista que se presentará este jueves es Ángel Jair Quezada Jasso, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, un rapero mexicano nacido en Guanajuato el 29 de noviembre de 1999.

Quezada creció en la colonia Santa Fe de la ciudad de Guanajuato, de donde tomó su nombre artístico. A los 13 años grabó su primer sencillo con ayuda de una laptop y comenzó a subir sus canciones a redes sociales y plataformas como Soundcloud. Ese mismo año firmó con Alzada Records, sello independiente radicado en Guadalajara, bajo el sello Rap Trap.

Antes de iniciar su carrera como solista, Quezada formó parte de un grupo de hip hop integrado por jóvenes de su barrio, que llevaba el mismo nombre de Santa Fe Klan. La agrupación se separó en 2016, aunque sus grabaciones se publicaron de manera póstuma en 2017 bajo los títulos Por Costumbre, Seguimos Radicando y la trilogía El Encio. Quezada conservó el nombre como su alias en solitario, en honor a la experiencia que vivió junto a los integrantes originales.

En 2019 debutó como solista con el álbum Bendecido, un trabajo de diez canciones que incluyó videos musicales y un cortometraje dirigido por José Macías. Ese mismo año contribuyó con el tema Mi Guanajuato a la banda sonora de la película Huachicolero.

En 2020 colaboró con Lefty SM en el disco conjunto Necesidad, cuyo sencillo Mi Decepción amplió su proyección entre productores y raperos de la escena latina. En 2021 dejó Alzada Records para fundar su propio sello, Cuatro Siete Tres Music, y lanzó Santa Cumbia, un álbum producido por Toy Selectah y Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Sonido. El disco marcó su incursión en la cumbia sonidera, un género que escuchó de niño por influencia de sus padres y de los sonideros de su barrio.

Ese mismo año grabó Grandes Ligas junto a Snoop Dogg y Lupillo Rivera, y Cuidando el Territorio con Calibre 50, colaboración que alcanzó millones de reproducciones en plataformas digitales en pocos días. También obtuvo el Premio a la Canción Independiente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

En 2022 publicó el álbum Mundo, que incluyó colaboraciones con Reik y Tornillo, y entró en el cuarto lugar de la lista de álbumes de pop latino. En 2023 lanzó Todo, disco de 13 canciones que promovió con la gira Todo y Nada por 38 ciudades de Estados Unidos. En 2024 se presentó por primera vez en el festival Coachella y publicó Blanco y Negro, un trabajo de 26 canciones con invitados como Peso Pluma, Duki y Arianna Puello.

En marzo de 2025 lanzó Tú y Tú junto a Los Ángeles Azules y Cazzu, tema que alcanzó el primer lugar de la lista Regional Mexican Airplay de la revista Billboard. Según esa publicación, fue el primer número uno en esa lista tanto para Santa Fe Klan como para Cazzu en sus respectivas carreras. Ese mismo año presentó Baile Cholo, un álbum de 26 canciones centrado en la cumbia con instrumentos ejecutados en vivo, con colaboraciones de Anaidita y Su Sonora, Los Kombolokos y Passion Vallenata.

Quezada fue colocado en el puesto 31 de la lista de los «50 grandes raperos en la historia del rap en español», publicada por la revista Rolling Stone. Además de su carrera musical, impulsa la Fundación 473 “El Ángel que te Cuida”, una iniciativa dedicada a brindar apoyo médico y asistencia comunitaria a personas en situación de vulnerabilidad.

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