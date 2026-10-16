Gobierno de México anuncia la apertura de más vuelos hacia EEUU desde el AICM y AIFA

Habrá más vuelos hacia EEUU desde el AIFA y el AICM. Crédito: Cuartoscuro

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Este viernes, el gobierno de México informó que ha fortalecido su relación bilateral con Estados Unidos en materia de aviación.

Lo anterior, al acordar la apertura de más vuelos hacia la Unión Americana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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Gobierno de México anuncia más vuelos a Estados Unidos desde el AICM y el AIFA

A través de un comunicado, las autoridades mexicanas destacaron que esta nueva apertura de vuelos entre ambas naciones de América del norte se logró por el trabajo coordinado y el cumplimiento de los compromisos bilaterales en materia de aviación.

“Como resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, así como de los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos bilaterales en materia de aviación, el día de hoy el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos determinó revocar las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas la apertura de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México hacia Estados Unidos”, explicaron las autoridades de nuestro país.

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Es un avance significativo para la conectividad aérea

En el boletín, el gobierno mexicano también subraya que “la decisión, con efecto inmediato, representa un avance significativo para la conectividad aérea entre ambos países y abre nuevamente la posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias desde el AICM y del AIFA hacia el mercado estadounidense”.

El AICM podrá tener más vuelos hacia Estados Unidos. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Con el acuerdo en cuestión, de manera automática, queda revocada la Orden 213-2 mediante la cual el Departamento de Transporte estadounidense había restringido operaciones existentes, propuestas y futuras de transportistas mexicanos.

Determinación es resultado de un proceso de diálogo y cooperación técnica

De acuerdo con el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la determinación dada a conocer hoy es resultado de un proceso de diálogo y cooperación técnica entre las autoridades de México y Estados Unidos.

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Este fortalecimiento en la relación bilateral pudo conseguirse a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026. Desde esa fecha, nuestro país ha avanzado en los compromisos acordados.

Decisión mantiene el respeto a la soberanía

Desde el punto de vista de las autoridades mexicanas, la decisión refleja la voluntad de ambos gobiernos de avanzar hacia una nueva etapa de la relación bilateral en materia de aviación.

Misma que estará basada en el diálogo, el respeto de la soberanía, la cooperación institucional, la aplicación de las mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento permanente de la seguridad y eficiencia del transporte aéreo.

“México continuará trabajando con las autoridades estadounidenses para fortalecer la conectividad entre ambos países y generar mayores oportunidades para pasajeros, trabajadores y aerolíneas, así como para consolidar un sistema de aviación seguro, competitivo, moderno y confiable”, agrega el comunicado.

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Pese a las dificultades, el AIFA tendrá más vuelos hacia la Unión Americana. (X/ @delfinagomeza)

México aún debe solventar las observaciones hechas por autoridades aeronáuticas de EEUU

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) aún enfrenta el reto de solventar 21 observaciones formuladas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), en medio de cuestionamientos sobre los recursos con los que podrá contar la autoridad mexicana para reforzar la supervisión del sector, según advirtieron especialistas consultados.

El pasado 14 de octubre, la AFAC recibió el informe del Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA), elaborado en agosto por la autoridad estadounidense.

“De los 339 reactivos revisados, la FAA determinó 21 observaciones de carácter técnico-operativo y administrativo, correspondientes a la actualización de normas, circulares y manuales, así como al reforzamiento de programas de inspección, capacitación y personal”, informó la AFAC en un comunicado emitido el día anterior, sin precisar los detalles de cada señalamiento ni las medidas correctivas previstas para atenderlos.

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En 2027 se conocerán los resultados de la auditoría

La FAA visitará a la AFAC en diciembre próximo para revisar la atención a las observaciones y, posteriormente, en febrero de 2027, dará a conocer el resultado de la auditoría.

La AFAC no contaría con los recursos necesarios para solventar las observaciones de Estados Unidos. Crédito: @eleconomista

Frente a este panorama, el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas-Aeronáuticas (Inija) advirtió que los rubros de inspección, capacitación y personal demandan recursos presupuestarios, tecnológicos y humanos que, a su consideración, la AFAC difícilmente podrá cubrir con la asignación prevista para 2027.

“Esta última parte (inspección, capacitación y personal) son preocupantes. Para solventar dichas observaciones se necesitan suficientes recursos presupuestales, mismos que no tiene ni tendrá la AFAC.

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“Para inspeccionar se requiere equipo tecnológico de última generación. Para capacitar se necesita contratar expertos y especialistas. Por lo que hace al personal, desde la anterior degradación de categoría, la FAA dejó claro que se les debe mejorar los sueldos”, proyectó el Inija.

Luz y sombra para la aviación mexicana, que hoy celebra el fortalecimiento de la relación bilateral, porque habrá más vuelos a Estados Unidos desde el AICM y el AIFA.